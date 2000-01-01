David Lye každý rok stráví celý týden přeměnou svého domu v pohádkovou slavnostní scenérii.
Osmapadesátiletý muž začíná svou velkolepou vánoční misi již na konci října.
Jeho impozantním středobodem je obrovský 4,6 metru vysoký strom, obklopený spoustou ozdob, světel a girland.
„Opravdu miluji Vánoce,“ říká David, který bydlí v Isleworthu v západním Londýně.
„Instalace a zdobení mi každý rok trvá týden, ale stojí to za to a já to miluji,“ přiznává David.
David odhaduje, že v průběhu let utratil za vánoční ozdoby kolem 10 tisíc liber. Nakupuje však chytře. Dekorace hledá ve slevách, bazarech i výprodejích. Nějaké peníze také utratí za baterie.
Jeho posedlost začala před dvaceti lety, kdy chtěl připravit trochu té vánoční magie pro své neteře Sabrinu, Elizabeth a Natashu. A od té doby jeho sbírka utěšeně roste.
Jako první koupil velkého Santu a sněhuláka Frostyho, kteří mluvili a zpívali koledy. Neteře byly fascinovány.
Santovi a sněhulákovi říkaly, co si přejí k Vánocům. Strýček byl schovaný v jiné místnosti a vše si pečlivě zaznamenával. Kouzlo skvěle fungovalo.
Neteře se nakonec zapojily do zdobení a každý rok chodí s Davidem nakupovat další dekoraci. A dokonce samy přicházejí s nápady. A už nyní přemýšlí o výzdobě na rok 2026.
Děti ze sousedství chodí během adventu k Davidovi na návštěvu a i ony jsou okouzlené. „Jsem rád, že mohu potěšit mladé i staré,“ uzavírá spokojeně.
Vášnivými milovníky Vánoc a rekordmany jsou také Susanne a Thomas Jerominovi z Rintelnu v Dolním Sasku v Německu.
V roce 2021 měli v domě 444 vánočních stromků, o dva roky později 555 stromů a vloni rovných 600.
Rekordní výzdobu potvrdil Olaf Kuchenbecker z Německého institutu rekordů.
Během adventu září domácnost rodiny Jerominových jako barevný vánoční svět.
Německý institut pro vánoční stromky pravidelně uděluje rodině cenu „za nejvíce ozdobené vánoční stromky na jednom místě“.
Od klasických vánočních koulí přes figurky filmových postav až po postavičky z filmů.
Velké oblibě se v této domácnosti těší stormtroopeři (úderná pěchota) z Hvězdných válek.
Zvenku nepůsobí dům nijak výjimečně. Jde o bývalý statek přestavěný na příjemné rodinné bydlení.
Pokojů je v tomto velkém domě opravdu hodně a stromečků také.
Stromky jsou různě velké. Nejmenší jsou vysoké 20 až 30 centimetrů, největší strom měří tři a půl metru.
Najde se i stromek v podobě tradiční vánoční pohádky Grinch.
Se zdobením začínají manželé už 1. srpna, aby stihli desítky tisíc žároviček a ozdob pověsit.
Když vše svítí, nepotřebujeme v celém domě jediné světlo, přiznávají spokojeně.
6. ledna 2026 se žárovičky rozsvítí naposledy. Výzdobu začnou manželé sundávat den po Třech králích.
Veškeré ozdoby, které krášlí stovky stromků, uchovávají manželé v podkroví na ploše sto metrů čtverečních ve více než pěti stech krabicích.
Děláme to pro sebe, protože si myslíme, že je to hezké, přiznává pár.
