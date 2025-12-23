|
|
|
|
Vesnice Sar Aqa Seyyed, ztracená vysoko v íránském pohoří Zagros, je mistrovským dílem improvizované architektury. Domy tu rostou doslova jeden z druhého, střechy slouží současně i jako chodníky,...
Paneláky, šumperáky, remosky, jekory a obývací stěny – socialistické bydlení mělo svá specifika. V tomto kvízu si ověříte, jak dobře znáte vybavení, které tehdy patřilo do každé „normální“...
Jak dopřát samostatný pokoj dítěti, když je k dispozici jen klasické 2+1? Tedy ložnice, obývací pokoj a samostatná ale malá kuchyň? S nesnadným úkolem si poradili designéři studia Woodface v rámci...
Dům se dá postavit, ale domov se musí vytvořit, říká Zuzana o domě, který už dva roky obývá společně s manželem Karlem a dvěma malými synky. Za jejich splněným snem ale stojí téměř až neuvěřitelný...
Film Kleopatra s Elizabeth Taylorovou a Richardem Burtonem zná snad každý. Jejich herecké umění však potřebovalo i vizuální efekty, aby opravdu vyniklo. Čech Emil Kosa Jr. za ně dostal dokonce...
Příčky, které oddělují, ale nerozdělují. Že je to oxymóron neboli protimluv? Nikoliv v případě malého bratislavského bytu, kde architekti odstranili část původních klasických příček a nahradili je...
Malá koupelna nemusí být stísněným prostorem bez šmrncu. S chytrým plánováním, správným nábytkem a několika designovými triky ji můžete proměnit ve funkční a stylovou místnost, která opticky působí...
Zpěvák Ricky Martin prodal svůj byt na prestižní adrese, na newyorském Manhattanu. Je však opravdu tak luxusní, jak lze u tak astronomické částky očekávat? A důvod prodeje? Martin má v plánu žít na...
Snad v každé detektivce, když dojde k výslechu podezřelých, sledují kolegové policisty jeho průběh za zrcadlem. To se tváří ze strany výslechové místnosti jako běžné zrcadlo, z druhé strany je však...
Na britském venkově se objevilo na prodej neobvyklé sídlo za 900 tisíc liber, v přepočtu za 25,3 milionu korun. Swanwick House stojí na pozemku o rozloze 81 arů. Má pečlivě udržovanou zeleň, terasy a...
Na úplném okraji malé obce v jižních Čechách, v oblasti protkané vyhlášenými jihočeskými rybníky, vyrostl minidomek sloužící jako útočiště pro útěk před ruchem města.
Poděbradovo nám., Prostějov
70 000 000 Kč
