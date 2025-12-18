Česká rodina žije v Toskánsku. O Vánocích mají to nejlepší z Česka i z Itálie

Klára Lyons
Pro Čechy žijící v zahraničí jsou Vánoce nejen vzpomínkami na domovinu, ale i časem zkoušení nových tradic. Jak se slaví Vánoce v Toskánsku? Kde děti mohou potkat Santu Clause v Bahrajnu a proč Češi žijící v Anglii musí na Vánoce oželet kapra?
Část 1/4

Přátelské Vánoce v Toskánsku

Toskánsko: vánoční pohoda v Toskánsku
Toskánsko: Vánoční atmosféra v Toskánsku
Toskánsko: Výzdoba domku v Toskánsku
Toskánsko: Vánoční výzdoba v ulicích je velkolepá.
Toskánsko: Absence sněhu podle Michala na vánoční atmosféře neubírá.
20 fotografií

Do malebného Toskánska se Michal Beneš s rodinou přestěhoval před dvěma lety.

„V prostředí plném hlubokých italských tradic se snažíme najít rovnováhu a propojit to nejlepší z Česka i z nového domova. Italové, a to zejména v Toskánsku, oslavují nejdůležitější svátek 25. prosince bohatým masitým obědem, kterému předchází štědrodenní půst a bezmasá večeře. To máme vlastně podobné. Na co nedáme dopustit, je italské panettone a cukroví, které jsme se už naučili péct,“ vypráví Michal.

Co se týče dárků, ponechala si rodina českého Ježíška, který chodí na Štědrý den.Tím předběhli italského Babbo Natale, který nosí dárky až o den později.

Odvážní Češi opustili práci a začali úspěšně podnikat a šťastně žít v Toskánsku

„Naše děti si novou kulturu rychle osvojují a samozřejmě se hned ptali, zda můžeme slavit oba dny jako dvojité Vánoce,“ směje se Michal. Dodává, že vzhledem k přátelské a otevřené italské nátuře letos navíc manželé plánují uspořádat i sousedskou vánoční večeři, kde se vzájemně podělí i o české speciality. Ty dostanou i hosté v apartmánech, které rodina v Toskánsku provozuje.

Italské vánoční období se táhne až do 6. ledna. Tento den je věnován Befaně, dobrotivé čarodějnici, která dětem nosí sladkosti nebo uhlí do punčoch.

Michal si pochvaluje, že kromě hodování a přátelských setkání, se jejich toskánské Vánoce neobejdou bez cestování po krásně vyzdobených městech.

„Plánujeme projet čtveřici vyhlášených vánočních měst: Empoli, Pistoia, Arezzo a Montecatini Terme. Empoli a Terme už máme za sebou a byl to opravdu zážitek. Překvapivě nakonec nechybí ani sníh, který je až v horách dvě hodiny jízdy od našeho domu,“ vypráví Michal. Rodina se těší, že Nový rok stráví stejně jako loni u moře, kde budou ohňostroje. Podle Michala to je ten nejlepší způsob, jak udělat krásnou tečku za jejich druhým rokem v Itálii.

Toskánsko: vánoční pohoda v Toskánsku
Toskánsko: Vánoční atmosféra v Toskánsku
Toskánsko: Výzdoba domku v Toskánsku
Toskánsko: Vánoční výzdoba v ulicích je velkolepá.
20 fotografií


Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Katastrofy českých domácností. Co všechno dokážou naše zlaté ručičky

Stavební inspektoři při prohlídkách nemovitostí občas vidí neuvěřitelně...

Stavební inspektoři při prohlídkách nemovitostí občas vidí neuvěřitelně zfušovanou práci, nekvalitní provedení a někdy i legrační řešení. Oslovili jsme několik odborníků, aby vybrali nejzajímavější...

Vysněný modulární dům u Brna mají plně soběstačný. Dnes už se všemu jen smějí

Rodinný dům s dispozicí 4+kk má užitnou plochu 145 metrů čtverečních.

„Ocitli jsme se tady náhodou. Bydleli jsme v bytě u rodičů v Brně a hledali v okolí pozemek za rozumnou cenu. Trvalo to strašně dlouho. Pak jsme jeli touto vesnicí a moc se nám tu líbilo. Navíc jsme...

V Kolíně vyrostl krásný rodinný dům se stodolou, který je propojený s přírodou

Rodinný dům v Kolíně od studia 0,5 Studio je elegantně a střídmě navržená...

Rodinný dům v Kolíně od studia 0,5 Studio je elegantně a střídmě navržená novostavba, která díky jednoduché formě zapadá do krajiny na rozhraní pole a dubového lesa.

Do úzkého podkroví vložili patro. Geniální nápad zvětšil malý byt

Při navrhování interiéru si architekti museli poradit s limity danými krovem,...

Rekonstrukci půdního prostoru ve vyhledávané pražské lokalitě, která kombinuje historické domy s industriálním kouzlem, si vzali na starost architekti Jana a Mirek Stachovi z ateliéru boq architekti....

Z jednoho bytu v Karlových Varech vykouzlil tři malé. Pomohly i skleněné příčky

Byt 2+kk s balkonem - úžasný výhled na hotel Pupp si lze dopřát z malého...

Na místě, které dýchá historií, vznikly z jednoho bytu hned tři stylové, které vyprávějí svůj příběh. Citlivá rekonstrukce spojuje dobové detaily se svěžím závanem moderny. Repasovaný nábytek či...

Česká rodina žije v Toskánsku. O Vánocích mají to nejlepší z Česka i z Itálie

Toskánsko: vánoční pohoda v Toskánsku

Pro Čechy žijící v zahraničí jsou Vánoce nejen vzpomínkami na domovinu, ale i časem zkoušení nových tradic. Jak se slaví Vánoce v Toskánsku? Kde děti mohou potkat Santu Clause v Bahrajnu a proč Češi...

18. prosince 2025

Vánoční dárek jako investice. Hodnota těchto věcí v čase výrazně stoupá

Některé vánoční dárky mohou dělat radost i dalším generacím, a dokonce být i...

Vánoce a dárky. Spojení, které občas vyvolává obavy: vyberu něco vhodného, bude mít obdarovaný radost... Obálky s penězi jsou sice sázkou na jistotu, ale trochu nudnou. Vyzkoušet lze však i dárky,...

18. prosince 2025

Láska na Rokycansku. Postavil si krásnou roubenku a při stavbě stihl i veselku

Záměrem byla co nejtradičnější podoba roubenky.

Kolem dokola jen louky a stromy, nebýt hájovny opodál, stála by tu roubenka sama. Pro Josefa představuje tak trochu návrat domů, k předchozím generacím. Je to dokonalá roubenka jako ze starých...

17. prosince 2025

Byt, kde je centrem kuchyň nejen pro gurmány. Zato příčky zmizely

Praktická kuchyňská sestava je z velkého nábytkového řetězce, díky kombinaci...

V moderní obchodní čtvrti zůstal starší věžový dům nepřehlédnutelnou dominantou. V jednom z jeho vyšších pater, obklopený městským ruchem i současnou architekturou, je byt, který byl upravený tak,...

17. prosince 2025

Známe vítěze předvánoční soutěže o nejlepší proměnu. Podívejte se

Známe výherce soutěže o nejlepší proměnu. Nejste to náhodou vy?

Naše rychlá předvánoční soutěž o nejlepší proměnu už zná své vítěze. Zatímco ve čtenářském hlasování se velmi rychle vytvořila vedoucí trojice, kde se zejména první dva soutěžící střídali jako...

16. prosince 2025  11:30

Katastrofy českých domácností. Co všechno dokážou naše zlaté ručičky

Stavební inspektoři při prohlídkách nemovitostí občas vidí neuvěřitelně...

Stavební inspektoři při prohlídkách nemovitostí občas vidí neuvěřitelně zfušovanou práci, nekvalitní provedení a někdy i legrační řešení. Oslovili jsme několik odborníků, aby vybrali nejzajímavější...

22. září 2018,  aktualizováno  16. 12. 8:04

Lyžařka Lindsey Vonnová plánuje olympiádu a nový život ve vile v Hollywood Hills

Lindsey Vonnová je nejen sportovní hvězdou, ale i milovnicí luxusního bydlení.

Lindsey Vonnová je nejen sportovní hvězdou, ale i milovnicí luxusního bydlení. Po konci kariéry, a následném překvapivém návratu, se jejím domovem stala Kalifornie, konkrétně prestižní oblast...

16. prosince 2025

Z jednoho bytu v Karlových Varech vykouzlil tři malé. Pomohly i skleněné příčky

Byt 2+kk s balkonem - úžasný výhled na hotel Pupp si lze dopřát z malého...

Na místě, které dýchá historií, vznikly z jednoho bytu hned tři stylové, které vyprávějí svůj příběh. Citlivá rekonstrukce spojuje dobové detaily se svěžím závanem moderny. Repasovaný nábytek či...

16. prosince 2025

Vysněné domy se zahradou za cenu bytu. Podívejte se, co je na prodej

U Potoka, Hrusice, okres Praha-východ

Rodinné domy v Česku, které vám splní sen o bydlení s vlastní zahradou, začínají na 8 milionech korun. Podívejte se na pět zajímavých nemovitostí na prodej, které pořídíte za cenu bytu.

15. prosince 2025

Do úzkého podkroví vložili patro. Geniální nápad zvětšil malý byt

Při navrhování interiéru si architekti museli poradit s limity danými krovem,...

Rekonstrukci půdního prostoru ve vyhledávané pražské lokalitě, která kombinuje historické domy s industriálním kouzlem, si vzali na starost architekti Jana a Mirek Stachovi z ateliéru boq architekti....

15. prosince 2025

V Kolíně vyrostl krásný rodinný dům se stodolou, který je propojený s přírodou

Rodinný dům v Kolíně od studia 0,5 Studio je elegantně a střídmě navržená...

Rodinný dům v Kolíně od studia 0,5 Studio je elegantně a střídmě navržená novostavba, která díky jednoduché formě zapadá do krajiny na rozhraní pole a dubového lesa.

14. prosince 2025

Uranové sklo vašemu zdraví neuškodí, může však časem pomoct vaší peněžence

„Po utavení skloviny je uranové sklo zcela zdravotně bezpečné, jak pro skláře...

Září, jako kdyby bylo z jiné planety. Však také tehdy nově objevená planeta Uran dala jméno prvku, který známe teprve od roku 1789. Mohlo tak vzniknout uranové sklo, s jehož historií jsou hodně...

13. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.