Přátelské Vánoce v Toskánsku
Do malebného Toskánska se Michal Beneš s rodinou přestěhoval před dvěma lety.
„V prostředí plném hlubokých italských tradic se snažíme najít rovnováhu a propojit to nejlepší z Česka i z nového domova. Italové, a to zejména v Toskánsku, oslavují nejdůležitější svátek 25. prosince bohatým masitým obědem, kterému předchází štědrodenní půst a bezmasá večeře. To máme vlastně podobné. Na co nedáme dopustit, je italské panettone a cukroví, které jsme se už naučili péct,“ vypráví Michal.
Co se týče dárků, ponechala si rodina českého Ježíška, který chodí na Štědrý den.Tím předběhli italského Babbo Natale, který nosí dárky až o den později.
„Naše děti si novou kulturu rychle osvojují a samozřejmě se hned ptali, zda můžeme slavit oba dny jako dvojité Vánoce,“ směje se Michal. Dodává, že vzhledem k přátelské a otevřené italské nátuře letos navíc manželé plánují uspořádat i sousedskou vánoční večeři, kde se vzájemně podělí i o české speciality. Ty dostanou i hosté v apartmánech, které rodina v Toskánsku provozuje.
Italské vánoční období se táhne až do 6. ledna. Tento den je věnován Befaně, dobrotivé čarodějnici, která dětem nosí sladkosti nebo uhlí do punčoch.
Michal si pochvaluje, že kromě hodování a přátelských setkání, se jejich toskánské Vánoce neobejdou bez cestování po krásně vyzdobených městech.
„Plánujeme projet čtveřici vyhlášených vánočních měst: Empoli, Pistoia, Arezzo a Montecatini Terme. Empoli a Terme už máme za sebou a byl to opravdu zážitek. Překvapivě nakonec nechybí ani sníh, který je až v horách dvě hodiny jízdy od našeho domu,“ vypráví Michal. Rodina se těší, že Nový rok stráví stejně jako loni u moře, kde budou ohňostroje. Podle Michala to je ten nejlepší způsob, jak udělat krásnou tečku za jejich druhým rokem v Itálii.