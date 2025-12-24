Šťastné a veselé Vánoce si rodina užívá u Brna v útulném domě. Tradice mají své

Klára Lyons
Tereza, která bydlí s rodinou v útulném bungalovu kousek za Brnem, se na vánoční období každoročně velmi těší. Už od začátku adventu si užívá zdobení a zkrášlování nejen bytu, ale i prostorné terasy.
Vánoční pohoda v bungalovu za Brnem

Vánoční pohoda v bungalovu za Brnem | foto: archiv Terezy Sedláčkové

Co se barevnosti dekorací týče, majitelka se neřídí trendy, ale spíš tím, co se jí v daný rok líbí.
Jednoduchý interiér v přírodních barvách si o dekorace vyloženě říká.
Jednoduchý interiér v přírodních barvách si o dekorace vyloženě říká.
Tereza podle svých slov dekorace většinou aktivně neshání, ale ony si naopak najdou ji.
„V naší rodině milujeme Vánoce – a přiznávám, že úplně nejvíc já. Každý rok se těším na chvíli, kdy zapálíme první svíčku na adventním věnci, rozsvítíme dům a vytvoříme si doma tu pravou vánoční atmosféru. Miluji plápolající oheň v krbu, světlo svíček a drobné detaily, které náš domov proměňují v útulné místo plné pohody. Každý rok u nás k výzdobě něco přibude,“ vypráví Tereza a dodává, že letos ladila dekorace do vínových tónů.

Sen o stromečku bez baněk

Co se barevnosti dekorací týče, majitelka se neřídí trendy, ale spíš tím, co se jí v daný rok líbí. „Vyzkoušela jsem už přírodní a zelené ladění, stříbrnou, loni červenou a letos vínovou. Barvu stromečku jsem si mimochodem vysnila už loni po Vánocích, kdy jsem ve výprodejích nakoupila několik dekorací. A přesto, že je letos podle trendů moderní hnědá, já zůstala u svého. Jednou bych si přála mít stromeček jen se světýlky bez baněk (kulatých ozdob), ale zatím jsem se k tomu neodhodlala,“ usmívá se Tereza.

Co se barevnosti dekorací týče, majitelka se neřídí trendy, ale spíš tím, co se jí v daný rok líbí.
Vánoční pohoda v bungalovu za Brnem
Jednoduchý interiér v přírodních barvách si o dekorace vyloženě říká.
Jednoduchý interiér v přírodních barvách si o dekorace vyloženě říká.
Tereza podle svých slov dekorace většinou aktivně neshání, ale ony si naopak najdou ji.
Stromeček zdobí společně s mladším synem Tadeáškem, kterého tato tradice pořád moc baví. Barvu dekorací vždy vybírá celá rodina. Teď, když jsou děti větší, zdobí rodina obvykle dva až pět dní před Štědrým dnem. Když byli ale kluci malí, zdobila Tereza stromeček vždy až v noci z 23. na 24. prosince a byla to podle jejích slov pořádná fuška. Dnes už děti vědí, jak to s Ježíškem je. Každý rok si ale přesto rodina společně napíše dopis Ježíškovi a položí ho za okno.

Chytrý adventní kalendář

V barevně neutrálně laděném interiéru se vánoční výzdoba krásně vyjímá.„Papírové hvězdy, které jsou na fotkách nejvýraznější, kupuji postupně každý rok. Mám je z Hornbachu, Lidlu i Jysku a pokaždé k nim nějaká přibude. Patří mezi mé úplně nejoblíbenější dekorace, některé mají i 75 centimetrů a vytvářejí nádhernou vánoční atmosféru,“ popisuje Tereza.

Krásnou dekorací a zároveň praktickou součástí je adventní kalendář pro syna Tadeáše. Letos Tereza díky spolupráci dozdobila krásný dřevěný kalendář od Čistého dřeva.

„Uvnitř nejsou jen drobnosti nebo sladkosti, ale hlavně malé radosti pro dospívající kluky: například „dnes můžeš jít spát, kdy chceš“, „dnes si nemusíš uklízet pokoj“, „dnes vybíráš večerní film ty“, „máš prodloužený limit na telefon o 30 minut“ nebo třeba „dnes tě vyzvednu ze školy“. Kluci tyto úkoly milují a já taky – má to kouzlo, které nepřinášejí věci, ale společné chvíle,“ přidává majitelka praktický tip pro maminky.

Rodina s třemi dětmi si na 37,5 m2 v Praze užívá šťastné a veselé Vánoce

Povánoční nákupy ve slevách

Tereza podle svých slov dekorace většinou aktivně neshání, ale ony si naopak najdou ji. „Ráda nakupuji po Vánocích ve slevách a zbytek doplním na podzim, protože v prosinci už bývá všechno dost přebrané. Věnec a živé dekorace si dělám sama, i když musím přiznat, že mi to trvá. Obdivuji holky, které to mají hotové za pár minut. Já u toho většinou strávím celý večer, ale nakonec to dopadne dobře,“ vypráví sympatická majitelka.

„Co se týče štědrovečerní večeře, držíme se toho, co má kdo rád. Manžel s mladším synem si dopřávají klasického kapra, zatímco já se starším synem jsme věrní lososu. Ke Štědrému dni patří i naše tradiční dopolední cesta pro Betlémské světlo do kostela. Poté si společně zazpíváme koledy u obecního stromu, a nakonec se setkáme s našimi nejbližšími přáteli, připijeme si na krásné Vánoce a teprve potom se každý odebere domů ke své rodině,“ popisuje Tereza rodinnou štědrovečerní tradici.

Rodina každoročně večeří na štědrovečerním servisu po majitelčině babičce. Tereza doufá, že tradici, která pro ni moc znamená, si jednou synové odnesou také do svých vlastních rodin.

