Mezonetový podkrovní byt 1+kk v Krušných horách nabízí nádherné výhledy na okolní krajinu a lesy. Ty se staly hlavním zdrojem inspirace pro architekty, a propsaly se tak celým interiérem. Díky své atypické výšce má byt neobvyklou proporci a je vyšší než delší.
„Tuto výšku jsme se rozhodli doplnit o krajinnou malbu lesa, která přímo navazuje na vnější pohledy a dodává tak pocit, že je interiér součástí okolní přírody,“ popisuje architektka Eva Eisenreichová ze studia Ginger architecture.
Právě díky své výšce mezonet přímo vybízel k použití výrazných svítidel, které tak představují dominantu tohoto prostoru.
Skříně jako hory
„Spodní podlaží má pod patrem udělaný vstup s koupelnou, který nenavazoval na horní patro, a tak jsme se rozhodli zvolit pro tento prvek atypický přístup a vytvořili zde šikmé skříně, odpovídající tvarem okolním kopcům, ale také podkrovnímu prostoru, který má spoustu ostrých hran,“ vysvětluje Eva Eisenreichová.
Tuto výraznou hru úhlů využili architekti ve spací nice jako knihovnu, která přechází až do kuchyňských skříní. Celý interiér prostupuje výrazný odstín lesní zelené.
Jde o odkaz na hlavní barvy lesa, takže tato barva dominuje i ústřednímu motivu prolamované skříně. „Pro dotvoření palety jsme již zvolili jemnější, světlejší barvy pro podpoření kontrastního dojmu,“ upozorňuje architektka.
Dispozice s nikou na spaní
Místo klasického funkčního rozdělení obývacího prostoru využili autoři interiéru „překřížení“, takže kuchyň s jídelním stolem využívá celý pokoj na délku, kolmo k nim se kříží osa sedačky a televize. Přesto rodina na sebe ze všech stran dobře uvidí a všichni se mohou společně bavit.
„Pro spaní využíváme niku, která je krytá, aby zde bylo co nejvíce soukromí. Tím jsme získali možnost celé horní patro nechat jako prostor pro děti a jejich řádění,“ upozorňuje architektka Eisenreichová. Ve spodním podlaží lze přespat i na rozkládací pohovce.
Interiér doplňují rostlinné detaily, například na zelené skříni nahradily úchytky nahodile rozmístěné lístky. V kontrastu s tím jsou pak madla v kuchyni, která vypadají jako mosazné větve. Tento detail se objevil i u jídelního stolu, který má místo klasických nohou čtyři mosazné větve.
„Větve“ se objevily i u lustru. I tady autoři použili provedení v podobě mosazných větví, na kterých se lesknou drobné kousky křišťálu připomínající kapky vody v lese.
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