Je to zhruba čtyři roky, co se Lída s manželem a již dospělými dětmi rozhodli investovat naspořené peníze do společného místa k rekreaci. Původním záměrem bylo, že si najdou starou roubenku, kterou spolu zrekonstruují.
Hledali dlouho a pečlivě, ale stále nenacházeli. Žádný vhodný objekt nebyl k dispozici, proto nakonec ustoupili a do hledáčku přibyly i stavební pozemky. Uplynul už rok a půl, ale to pravé místo ne a ne objevit. Začínali pomalu ztrácet naději, ale pak narazili na louku v Jizerských horách.
Piknik a láska na první pohled
Budoucí majitelé nelenili, vyrazili na výlet a uspořádali si tam rodinný piknik. Místo je uchvátilo, a protože splňovalo veškeré jejich požadavky, bylo rozhodnuto. Samota s překrásným výhledem, blízkost lesa a luk. Umístění mimo turistické trasy slibovalo klid, zároveň ale umožnilo i přístup pro těžkou stavební techniku. Dva sousední domy garantovaly, že je pozemek zasíťovaný, stejně tak byla důležitá i dojezdová vzdálenost z Prahy – do svého víkendového ráje to majitelé mají hodinu.
Rozhodování, co by vlastně mělo na pozemku stát, pak ovlivnilo hned několik faktorů. Tím nejdůležitějším bylo to, že majitelé nechtěli nijak zásadně zasahovat do krajiny. Přáli si dům, který nebude zatěžovat okolní přírodu, bude zhotoven z přírodních materiálů a zároveň poskytne veškerý komfort.
Montovanou dřevostavbu si vybrali kvůli rychlosti, jednoduchosti stavby, ale i skvělým vlastnostem CLT panelů. Vliv na konečnou volbu měl také Michal Kotlas – dlouholetý kamarád jejich dcery a architekt, který sám navrhuje dřevostavby. Ten jim také vše kolem této stavební technologie vysvětlil a oni prostě věděli, že mu mohou věřit.
Typový a přesto originální
Rodina si vybrala typový dům, který si ale nechala individuálně upravit. Krom dispozic a vzhledu pro ně bylo zásadní, že nestojí na základové desce, ale na pilotech, proto nebyl nutný žádný trvalý zásah a betonování základů. V návrhu domu se pak nejvíce pracovalo s patrem, kam potřebovali zakomponovat druhou koupelnu a uzavřenou ložnici, kde se na velkém letišti vyspí minimálně pět lidí s veškerým komfortem.
Další změnou bylo rohové okno v hlavní obytné části, které si přála Lída, zvětšená terasa a drobné úpravy v příčkách v přízemí, kde tak zůstal prostor pro dvě ložnice, velkou koupelnu a prostornou komoru, kam se vejde vše, co je potřeba k bezproblémovému provozu.
Z některých požadavků sice museli ustoupit, aby výsledný návrh stále spadal do kategorie typového domu, ty nejzásadnější potřeby ale byly vyslyšeny. Veškeré změny s nimi řešil pan architekt Kotlas, který se jim maximálně snažil vyjít vstříc.
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Z bytu do dřevostavby na klíč. Manželé ukázali své nové království za Prahou
Za rok bylo hotovo
Plány byly na stole, a tak nezbývalo než se pustit do realizace. Jelikož šlo o stavbu na klíč, téměř veškeré úřady a papírování za majitele vyřešila stavební firma. Jen někdy do toho museli vstoupit sami, na žádné velké problémy ale nenarazili. Stavba samotná probíhala hladce, a i když na ni dohlížel zkušený stavbyvedoucí, majitelé se co nejčastěji jezdili na pozemek dívat.
Lída se také zajímala o konstrukci domu a jak všechno funguje. Přesnost, s jakou byly všechny díly spasované, ji překvapila a potěšila. Založení na pilotech stavbu nejen urychlilo, ale také zjednodušilo. Lída také nezapomíná ocenit přístup stavební firmy, protože šlo o složité období covidu, kdy se ceny stavebních materiálů neúměrně zvedaly. Firma si ale veškerý materiál pro nasmlouvané domy zajistila dopředu, a dokázala se tak vyhnout zásadním změnám v celkovém rozpočtu a prodražení stavby.
Rodina tedy mohla převzít kompletní stavbu vybavenou rozvody, podlahovou krytinou a koupelnami. Dcera pak navrhla a zajistila vnitřní vybavení od moderní kuchyňské linky přes nábytek na míru a osvětlení až po starožitný nábytek, povlečení a dekorace. Stavět se začalo v roce 2021, v listopadu 2022 proběhla kolaudace a majitelé s dětmi i vnoučaty mohli dům začít užívat.
Ráj pro tři generace
I když dům není na první pohled velký, uvnitř skýtá dostatek prostoru. A to i díky výše zmíněným úpravám projektu. Výhodné je také jeho zasazení do krajiny – i když je parcela na horách, podařilo se ho usadit do velmi mírného svahu, proto se stavitelé nemuseli vyrovnávat s terénem a z terasy je možné sejít do zahrady jen po několika schodech.
Celá rodina si dům zamilovala a navštěvuje ho, kdykoliv je to jen možné. I když je to někdy jen na jednu noc. Největšího ocenění se ale stavba dočkala od Lídina manžela Honzy. Zabývá se totiž památkovou péčí, těšil se na to, až bude opravovat vysněnou roubenou chalupu, a s moderní dřevostavbou od začátku úplně nesouzněl.
Když si ale vyzkoušel pobyt v ní, zamiloval si dům úplně stejně jako ostatní členové rodiny. Každého si získá zdejší klid, výhled z velkých oken a terasy na okolní krajinu i zahrada, kde si majitelé nechali postavit saunu s finskou kádí a carport pro dvě auta s dílnou. Zároveň ji také upravili co nejjednodušeji, aby dokonale zapadla do okolní krajiny – ať už jde o záhony s místní květenou, sad, nebo přirozenou louku.
Pobyt v dřevostavbě je pro všechny příjemnou změnou oproti zděnému domu. Stěny jsou samy o sobě teplé a voní dřevem, které je minimálně ošetřené. V zimě se dobře a rychle vytápí a dlouho udrží příjemnou pobytovou teplotu.
Dům je vybaven elektrickým podlahovým topením v přízemí a přímotopy, které majitelé využívají hlavně k temperování, když není nikdo „doma“. Pro vytopení prostoru v jejich přítomnosti stačí krbová kamna. Majitelé také nechali připravit zázemí pro tepelné čerpadlo, fotovoltaiku a klimatizaci. To hlavně pro případ, že by dům chtěl někdo z rodiny začít využívat pro trvalé bydlení.
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Firma vzala peníze a zmizela. Moniku s Petrem problémy na stavbě nezastavily
Technické parametry:
- Typ domu: nízkoenergetický
- Zastavěná plocha: 95,5 m2
- Užitná plocha: 109 m2
- Dispozice: 4+kk
- Konstrukční systém: CLT panely (systém Novatop)
- Zdroj energie / teplo: elektrické podlahové vytápění a přímotopy, krbová kamna na tuhá paliva
- Větrání: přirozené okny
- Součinitel prostupu tepla stěnou: U = 0,21 W/m2.K
- Úprava typového řešení: Ing. arch. Michal Kotlas
- Projekt: 2016, Prodesi, s.r.o. (typový dům Freestyle)
- Realizace: 2021–2022, Domesi, s. r. o.
Další zajímavé dřevostavby najdete v aktuálním čísle magazínu DŘEVO&stavby. Fotografie: Lina Németh.