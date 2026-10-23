Roubenka stojí na ideálním místě na okraji Deštného v Orlických horách – stranou turistického ruchu, přitom jen kousek od centra obce. Tomáš má k tomuto místu speciální vztah. Nedaleko totiž strávil velkou část svého dětství na podnikových chatách Vlasta a Jiskra, které patřily koželužským závodům ZAZ Třebechovice pod Orebem a Týniště nad Orlicí.
Když před lety dostal nápad, že by si rodina mohla pořídit chalupu, hned věděl, jakým směrem bude hledat. Chtěl se vrátit do míst, která měl rád. Jenže Orlické hory už v té době začínaly být lukrativní lokalitou a nebylo tak vůbec jednoduché vhodné místo najít.
Nějaké pozemky sice k dispozici byly, ale buď Tomášovi nevyhovovala lokalita, nebo byly předražené. Po dlouhém hledání se přijel podívat na pozemek v sousedství. Zamlouval se mu, ale když se spojil se starostkou, koupi mu nedoporučila. Nad pozemkem totiž vedlo vysoké napětí. Tehdy ji poslechl a dnes je za to rád. Zanedlouho se totiž objevila nabídka na prodej většího pozemku za výhodnějších podmínek. To se odehrálo už před deseti lety.
Zarostlá krása
Když Tomáš s manželkou Dášou v roce 2015 pozemek, na kterém teď jsme, koupili, stála tady zbořenina staré chalupy zarostlá náletovými dřevinami. Ty skrývaly i zbytky vraků aut a další odpad, ale manželé se prvního nelichotivého dojmu nezalekli. Celý pozemek byl totiž opravdu velký (téměř jeden hektar), příjemně členitý a za velmi rozumné peníze. A oni na stavbu nespěchali.
Společně s ostatními členy rodiny ho začali čistit a kultivovat. Trvalo tři roky, než dokázali zlikvidovat všechno. Byli pečliví, dbali na správnou likvidaci nebezpečných odpadů a odvoz všeho, co sem nepatřilo. Samotná roubenka byla v havarijním stavu, zbyl z ní jen stavební materiál. Místní kameny ze základů majitelé využili na novou stavbu.
Místo staré nová
Se stavebním povolením ve zvláště chráněném území v nitru CHKO neměli žádné potíže, protože se s mírnými úpravami drželi půdorysu původní roubenky. S projektem jim vypomohla projektantka Martina Hepnerová, které patří roubenka v sousedství. Majitelé se rozhodli nespěchat. Než přistoupili k samotné stavbě, nechali smrk ze Sedloňova dva roky náležitě vysušit a uležet. Pak už šlo všechno ráz na ráz, hrubá stavba byla hotová za pár dní, i když dokončovací práce zpomalila pandemie covidu. S dokončovacími pracemi majitelům velmi pomohl pan Kosinka z Náchoda, který dodal nejen okna a dveře, ale také podlahy, příčky a veškerý nábytek.
Trpělivost se ale vyplatila. Díky pečlivému vysušení dřeva si roubenka minimálně sedala. Tomáš ji bedlivě hlídal, a i když jde o konstrukci z rostlých trámů, pohnula se jen o pár centimetrů. I přesto ale Tomáš na pohyb dřeva myslel. Nejcitlivější na to bývají místa, jako je koupelna, nejen z důvodu vnitřních instalací, ale také kvůli obkladům. Proto při výběru vybavení koupelny v patře sáhl po boxovém sprchovém koutu. To se ukázalo jako ideální řešení do masivní dřevostavby, protože jde o samostatný kus, který není závislý na okolních stěnách.
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Láska na Rokycansku. Postavil si krásnou roubenku a při stavbě stihl i veselku
Při stavbě majitelé dbali na ekologii, šetrné zacházení i na to, aby využívali co nejvíce místních materiálů. Proto použili dřevo z místních kopců, ale také třeba kámen ze základů původního stavení transformovali na dlažbu u hlavního vchodu a půdovky na zápraží. Jen cihly na nová kachlová kamna a zeď, která k nim náleží, museli nakoupit nové, protože ty původní nebyly pro stavbu vhodné. Dřevo chtěli ošetřovat co nejméně, proto je zvenku roubenka napuštěná tenkovrstvou lazurou, uvnitř ji nechali bez nátěru. A i když roubenku užívají už několik let, nesetkali se se žádným škůdcem ani venku, ani ve vnitřních prostorech. Jen je potřeba roubení čas od času vysát, drží se na něm prach.
Kamna – srdce světnice
Hlavní obytné místnosti bezesporu vládnou kamna z modrých ručně vyráběných kachlů od pana Zdeňka Augusty. Jsou vybavená jak troubou, tak plotnou, ale hlavně plně slouží svému účelu. Nejen samotná kamna, ale také zděná příčka akumulují teplo a pomáhají tak mnohem déle udržet tepelný komfort. Díky vhodnému umístění dokážou kamna vytopit nejen hlavní obytnou místnost, ale i vedlejší ložnici, navíc teplo díky přiléhajícímu schodišti vystoupá i do patra.
„Na příčku jsme využili 1800 pálených cihel, na tělo kamen pak dalších 300,“ vypočítává Tomáš. Ale vyplatilo se to, stačí tu intenzivně topit jen v pátek a teplo uvnitř vydrží až do úterý. A pokud je přeci jen potřeba chalupu temperovat, když jsou majitelé delší dobu pryč, pak poslouží dálkově řízené elektrické přímotopy.
Domov plný vzpomínek
Krom opravdu velkého jídelního stolu, u kterého se pohodlně nají celá rodina, nás ale zaujme i něco jiného. Tomáš je totiž vášnivý sběratel starých věcí. Miluje plechová autíčka z Kovapu z Nového Hrádku, s manželkou si také pravidelně na akci Tavení skla dřevem v Deštném kupují ručně vyrobené sklo, aby podpořili skláře. Tomáš vlastní sbírku historických pohledů z Deštné i Orlických hor a zajímavé původní plakáty.
Nechybí ani úlovky ze sportovních aktivit, které jasně ukazují, že je vášnivý lyžař – letos dojel svou sedmou Jizerskou padesátku. Když na to ale dojde řeč, povzdechne si: „Když se v zimě vrátím z lyží, ocenil bych, kdybych si u kamen mohl lehnout, na to už tu ale nezbyl prostor.“ Ležení na kamnech sice zvažoval, ale nakonec se ho rozhodl nerealizovat, protože by kamna už zabírala příliš mnoho místa. Kdyby stavěl chalupu znovu, snažil by se najít řešení, které by umožnilo zvětšit půdorys o dva metry do délky a metr do šířky, i když, jak sám připouští, už teď využili maximální možnou délku trámů.
Když už jsme u toho, co by udělal jinak, zmíní, že by zmenšil koupelnu v patře a prostor využil v sousední ložnici. Horní pokoje ale slouží hlavně pro spaní, když se sejde víc členů rodiny. I proto nakonec nenechali do střechy instalovat ani střešní okna nebo vikýře. Nejvíce života totiž probíhá v přízemí. Aby se tam jednodušeji uklízelo, dopřáli si majitelé technickou vymoženost, která v roubenkách není až tak obvyklá – centrální vysavač.
Útočiště nejen pro rodinu
V chalupě je Tomáš se svou rodinou moc spokojený. Tráví zde víc než sto dní v roce, nejraději tu pak pobývá s vnoučaty Kubou a Davidem. Připravuje pro ně aktivity a zážitky, které je vytáhnou ven do přírody – jezdí na kole, na lyžích, podnikají výlety do okolí, hledají houby. Členitý pozemek navíc skýtá mnoho zajímavostí. Tomáš má rád divoká zvířata, kolem chalupy proto umístil nejedno ptačí krmítko, budku pro netopýry a domeček pro ježky. Stromy kolem chalupy obývají veverky a občas se tu objevuje liška i srnky. Tomáš má v plánu vybudovat v odlehlejší části pozemku krmelec, kde by i s dětmi mohl zvěř přikrmovat a pozorovat. Přes část parcely teče potok, na kterém by rád vybudoval tůň, jež by mohla přilákat další živočichy a pomoci zadržet vodu v krajině.
Další zajímavostí, na kterou je Tomáš náležitě pyšný, je kaplička pod starým kaštanem u cesty. Jen štukatér, který měl provést její opravu, stále pracuje na Kuksu. Přesto Tomáš doufá, že se kaplička opravy dožije. Je pevně rozhodnutý zasadit se o její opravu, aby mohla dál sloužit svému účelu pro příští generace, i když u ní několikrát došlo i na vandalismus.
Technické parametry:
- Zastavěná plocha: 89 m2
- Užitná plocha: 134 m2
- Dispozice: 3+1
- Konstrukční systém: obvodové masivní stěny ze smrkových trámů 24 × 20 cm, vnitřní příčka z pálených cihel, další příčky z cihel
- Ošetření stěn: v exteriéru tenkovrstvá lazura Zero / v interiéru bez nátěru
- Střešní krytina: hliníková krytina Prefa Prefaltz
- Teplo: kachlová kamna na dřevo, dálkově řízené přímotopy
- Větrání: přirozené špaletovými okny
- Podlahy: keramická dlažba, modřínové a smrkové fošny
- Autor arch. návrhu: Ing. Martina Hepnerová
- Realizace: 2020, Dřevozpracující družstvo Hradec Králové, Ing. Václav Záruba
Další zajímavé sruby a roubenky najdete v aktuálním čísle magazínu sruby&roubenky. Fotografie: Ing. BcA. Martin Zeman, www.datelier.cz