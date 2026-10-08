Do města Džidda v Saudské Arábii se Hana přestěhovala v roce 2020 v období pandemie. Jedním z hlavních důvodů byly pracovní podmínky. Ve srovnání s tehdejší nabídkou v Česku byly pro všeobecnou zdravotní sestru téměř nesrovnatelné.
„Dostala jsem přibližně trojnásobný plat, 55 dní dovolené ročně, 30 dní nemocenského volna, letenky zdarma a ubytování hrazené nemocnicí. Nabídka pro mě byla natolik zajímavá, že jsem se rozhodla odletět sama a začít úplně nový život,“ začíná své vyprávění Hana.
První rok za ostnatým plotem
Po příjezdu se Hana ubytovala v takzvaném compoundu, tedy uzavřeném rezidenčním areálu, který patřil nemocnici a sloužil jejím zaměstnancům.
„Mužská a ženská část byly tehdy oddělené. Areál obklopoval plot s ostnatým drátem, hlídala ho bezpečnostní služba a návštěvy mužů v ženské části ani žen v mužské nebyly povolené,“ vzpomíná Hana na své začátky. Na druhou stranu měli zaměstnanci v místě vše, co potřebovali. Nemocniční autobusy je zdarma svážely nejen do práce i zpět, ale také například do nákupních center. K dispozici byl bazén, posilovna, sauna a prádelna. Za nic z toho nemuseli zaměstnanci nemocnice platit.
Hana měla vlastní malý byt. Tvořila ho jedna větší místnost s postelí, stolem, židlí, skříní, televizí a zrcadlem. Nechyběla ani samostatná kuchyň a koupelna. Šlo ovšem o jeden ze starších compoundů, což bylo na bydlení znát. Občas se objevila plíseň nebo mravenci a budovy zkrátka měly nejlepší léta za sebou. Nemocnice dnes nové zaměstnance ubytovává v modernějších areálech. Většinou tam mají vlastní pokoj a koupelnu, zatímco kuchyň a obývací pokoj sdílejí s jedním nebo dvěma spolubydlícími.
Po roce se Hana rozhodla nemocniční ubytování opustit a najít si vlastní byt. Hlavním důvodem byla touha po větší svobodě a soukromí.
„Bydlení zdarma představuje obrovskou finanční výhodu. Člověk ale zároveň žije v prostoru, který patří zaměstnavateli, a musí respektovat jeho pravidla. Po roce jsem cítila, že chci mít skutečně vlastní místo a jasně oddělit pracovní život od soukromého.“
O příspěvek na bydlení Hana přitom úplně nepřišla. Když zaměstnanec nemocniční ubytování nevyužívá, dostává každý měsíc k výplatě peníze na nájem a dopravu. V Hanky případě dnes tyto příspěvky pokryjí přibližně 80 procent nákladů spojených s bydlením.
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Při hledání nového domova chtěla Hana zůstat v compoundu. Tentokrát však v soukromém, který by neměl s nemocnicí nic společného.
„Nabídka těchto areálů je v Saúdské Arábii široká a stejně velké jsou i cenové rozdíly. Záleží na lokalitě, velikosti bytu, vybavení areálu a jeho celkovém standardu. Dá se najít výrazně levnější bydlení, než mám já, ale také luxusní compoundy za mnohonásobně vyšší částky. Nakonec jsem objevila místo, které mi vyhovovalo natolik, že v něm žiji už pátým rokem,“ dostává se Hanka k současnému bydlení.
Bazén, tenis i údržbář v ceně
Byt v současném compoundu má větší obývací pokoj, ložnici, kuchyň, koupelnu a menší terasu. Nábytek si Hanka postupně nakoupila převážně v IKEA. Z terasy si netradičně vytvořila malý taneční parket, protože ve volném čase tančí salsu a bachatu. Za pět let si Hana zvykla na zdejší komfort a vybudovala si zde druhý domov. Představa dalšího stěhování už ji proto příliš neláká.
Roční nájem činí 60 tisíc saúdských rijálů, v přepočtu tedy zhruba 339 tisíc korun. Nájem Hana neplatí měsíčně, ale ve dvou splátkách po 30 tisících rijálech každého půl roku. Voda a elektřina se hradí zvlášť.
Výdaje za energie se během roku výrazně mění. V zimě jsou nižší, v létě však mnohem častěji běží klimatizace a účet za elektřinu tomu odpovídá. Hana dodává, že bez klimatizace si každodenní život v Džiddě prakticky nedokáže představit.
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Součástí bytu je zázemí, které mohou nájemníci využívat a jeho užívání už je zahrnuto v ceně nájmu. Patří sem bazén, posilovna, squashové a tenisové kurty nebo společenská místnost s barem a kulečníkem. Společné prostory si lze navíc zdarma rezervovat pro soukromou akci. Hana je využívá pro pořádání tanečních večírků nebo při oslavách narozenin.
„V nájmu je zahrnuta také údržba. Když se něco rozbije, nemusím hledat řemeslníka ani zjišťovat, kolik bude oprava stát. Zavolám na servis a přijde elektrikář nebo údržbář, který problém vyřeší. Poměrně často je potřeba například vyčistit a zkontrolovat klimatizaci. V areálu máme rovněž správce, který pečuje o společné prostory a zahrádky, myje auta nebo převezme zásilku, když nejsem doma,“ popisuje Hana. Sama si navíc připlácí za uklízečku.
„Pracuji jako zdravotní sestra ve dvanáctihodinových směnách a představa, že podstatnou část volného dne strávím úklidem, už pro mě není příliš lákavá. Je to jeden z místních zvyků, na který jsem si rychle zvykla,“ dodává.
Malá mezinárodní komunita
Složení obyvatel compoundu je pestré. Žijí tu Arabové i lidé z mnoha dalších zemí. Za sousedy má Hana Skoty a občas prý narazí dokonce i na Čechy. Vztahy jsou většinou bezproblémové. Jako všude se občas řeší hluk nebo jiná běžná sousedská nedorozumění, nic zásadního se však neděje.
Mezi největší výhody života v compoundu patří podle Hany bezpečnost, dostupné služby a celkový komfort. Důležitý je také pocit soukromí a komunity.
Hlavní nevýhodou je naopak cena. Compoundy v dobrých lokalitách a s rozsáhlejším vybavením mohou být výrazně dražší než běžné byty mimo uzavřené areály. Připočítat je nutné také vysoké náklady na klimatizaci během nejteplejších měsíců.
„Saúdská Arábie má úplně jiné klima než střední Evropa. Vlastní terasa zní lákavě, několik měsíců v roce je ale přes den takové horko, že ji využívám mnohem méně, než by si člověk v Česku představoval,“ usmívá se Hana. Zároveň vyvrací všeobecné přesvědčení, že každý cizinec v Saúdské Arábii musí bydlet v compoundu. Jde pouze o jednu z možností. Záleží na tom, jaký životní styl člověk preferuje a kolik chce do bydlení investovat.
„Můj způsob života rozhodně není jedinou možností v této zemi. Je to varianta, kterou jsem si postupně zvolila podle svých možností a podle toho, co je pro mě důležité. Po šesti letech už totiž Saúdskou Arábii nevnímám jen jako místo, kam jsem přijela za prací. Stala se mým druhým domovem,“ zakončuje Hana, která svůj životní příběh sdílí i na Instagramu. O svém životě vydala také knihu s názvem Nejsem jenom sestra:
Má práce a život v Saudské Arábii.