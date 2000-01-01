Šestačtyřicetiletá Sarah investovala během osmi let přes v přepočtu 730 tisíc korun, aby svůj dům v Anglii proměnila v nepřehlédnutelnou růžovou oázu ve stylu Barbie. Růžové má úplně všechno od kuchyně přes vrtačku až po zahradní hadici. Teď své růžové království prodává v přepočtu za 21 milionů korun.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Sarah Wilkinsonová proměnila svůj dům v britském Sandhurstu v nepřehlédnutelnou růžovou rezidenci.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Růžová začíná ještě dříve, než vkročíte do dveří. V ikonickém odstínu je namalovaná celá fasáda i garážová vrata.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Majitelka má růžové vlasy i šatník. „Růžovou miluju odjakživa, ale naplno jsem se do toho pustila až po rozchodu s bývalým partnerem, který mému stylu nepřál,“ vypráví.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Proměně se nevyhnula ani terasa. Růžová musela být dokonce i zahradní hadice.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Kuchyň v pastelově růžovém tónu je srdcem domu.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
I zdánlivě obyčejné spotřebiče musejí projít „růžovým testem“.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Lednice je obklopena barevně sladěným nádobím, utěrkami a kuchyňským náčiním. Pokud existuje růžová verze dané věci, Sarah ji zaručeně sehnala.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
V jídelní části nechybí růžové židle ani stolování.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Některé místnosti Sarah v průběhu osmi let předělávala i dvakrát, dokud nenašla ideální odstín.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Růžová vás provází na každém kroku, a to doslova.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Všechna vnitřní schodiště a vnitřní dveře dostaly nový kabát.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Prostorný obývací pokoj kombinuje růžové stěny s doplňky v podobných tónech. „Postupně se z toho stala má osobní značka,“ vysvětluje Sarah.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Přátelé se dělí na dvě skupiny: jedni dům milují, druzí si myslí, že je Sarah tak trochu blázen.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Lidé kolem domu chodí a často si ho fotografují.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Největším jednorázovým výdajem byl růžový benátský štuk v koupelně u ložnice. Vyšel na přibližně 5 000 liber (cca 145 000 korun).
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
„Vždycky si raději našetřím na ten jeden kousek, který opravdu miluju, než abych se spokojila s kompromisem,“ říká majitelka.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Růžové proměně neunikly ani prodlužovací kabely, zásuvky, notebook, myš nebo klávesnice.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Sarah má v růžové barvě i kompletní sadu nářadí pro kutilky včetně elektrické vrtačky.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Šatník Sarah Wilkinsonové je bez výjimky růžový. Stejně tak její cestovní kufry a osobní věci.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
V celém domě existuje jediná výjimka: pracovna jejího manžela Tima Wilkinsona. Jde o přísně „pánské doupě“, kde růžová barva nesmí přes práh.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
„Tim si na to zvykl a na rande si klidně vezme růžovou košili. Je skvělé mít partnera, který mě takhle podporuje,“ pochvaluje si Sarah. „Moje máma nám říká ‚ten malý růžový páreček‘.“
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
V garáži stojí BMW s růžovými zpětnými zrcátky, znaky a SPZ na přání. Snem Sarah je ale auto, které bude růžové úplně celé „od hlavy až k patě“.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Ne všichni jsou ale přející. Na pracovišti se občas setkala s předsudky. „Pokud někdo ztrácí čas zlými komentáři, vypovídá to víc o něm než o mně,“ říká vyrovnaně.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Unikátní nemovitost o rozloze 158 metrů čtverečních s pěti ložnicemi a velkou zahradou je aktuálně na prodej za 725 000 liber (přibližně 21 milionů korun).
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Manželé se teď stěhují za klidnějším životem do Herefordshiru, kde si Sarah vytvoří nový růžový ráj s růžovou vanou i domácím barem.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz