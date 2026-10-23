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Utratila 730 tisíc za vysněný růžový Barbie dům. Teď ho prodává za 21 milionů

Lenka Weberová
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Šestačtyřicetiletá Sarah investovala během osmi let přes v přepočtu 730 tisíc... Sarah Wilkinsonová proměnila svůj dům v britském Sandhurstu v nepřehlédnutelnou... Růžová začíná ještě dříve, než vkročíte do dveří. V ikonickém odstínu je... Majitelka má růžové vlasy i šatník. „Růžovou miluju odjakživa, ale naplno jsem... Proměně se nevyhnula ani terasa. Růžová musela být dokonce i zahradní hadice. Kuchyň v pastelově růžovém tónu je srdcem domu. I zdánlivě obyčejné spotřebiče musejí projít „růžovým testem“. Lednice je obklopena barevně sladěným nádobím, utěrkami a kuchyňským náčiním.... V jídelní části nechybí růžové židle ani stolování. Některé místnosti Sarah v průběhu osmi let předělávala i dvakrát, dokud nenašla... Růžová vás provází na každém kroku, a to doslova. Všechna vnitřní schodiště a vnitřní dveře dostaly nový kabát.
Šestačtyřicetiletá Sarah investovala během osmi let přes v přepočtu 730 tisíc korun, aby svůj dům v Anglii proměnila v nepřehlédnutelnou růžovou oázu ve stylu Barbie. Růžové má úplně všechno od kuchyně přes vrtačku až po zahradní hadici. Teď své růžové království prodává v přepočtu za 21 milionů korun.

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