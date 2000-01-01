Sedmadvacetiletá Danielle z USA nechtěla platit předražené nájmy, a tak na internetu koupila vyřazený školní autobus. Přestože nikdy nedržela v ruce elektrické nářadí, svépomocí z něj vytvořila plnohodnotný domov na kolečkách s kompostovací toaletou i střešním oknem. Podívejte se, jak to zvládla.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Danielle se bez jakýchkoli předchozích zkušeností s řemeslem pustila do náročné přestavby vyřazeného školního autobusu.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
V září 2021 koupila starší školní autobus Chevrolet Express z roku 2007 přes Marketplace za 5 500 dolarů.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Vozidlo mělo v době koupě na tachometru již 200 tisíc mil (přes 320 tisíc km).
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Mladá Američanka v něm však okamžitě uviděla obrovský potenciál pro vytvoření vysněného domova na kolečkách.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Proč zrovna autobus a ne klasická dodávka či obytňák? Autobus nabídl podstatně více vnitřního prostoru za méně peněz a zároveň úplnou svobodu při navrhování interiéru přesně na míru.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Celková přestavba zabrala tři roky tvůrčí i fyzicky náročné práce. Danielle zvládla úplně sama demoliční práce, izolaci i konstrukci nového interiéru.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Odhaduje se, že zhruba 85 % všech prací zvládla zcela bez cizí pomoci, a to včetně zacházení s elektrickým nářadím.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Jedním z nejnáročnějších momentů byla instalace stropních překližkových panelů. V lednovém mrazu musela těžké desky držet jednou rukou a hlavou, zatímco druhou rukou šroubovala.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Motivací pro dokončení projektu pro ni byla touha po svobodě a kočovném životě, ale také neustále rostoucí životní náklady v USA a vysoké nájmy.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Výsledkem celého úsilí je plně funkční a útulné bydlení o rozloze 10,4 m², do kterého se vešlo všechno potřebné pro plnohodnotný život.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
V interiéru nechybí prostorná manželská postel, pod kterou se nachází praktický úložný prostor. Danielle si vzpomíná, jak dlouho snila o tom, až v ní bude spát bez pilin a nářadí kolem.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Kuchyňka je vybavena vším potřebným včetně dvouplotýnkové indukční desky a speciální 12V chladničky určené pro úsporný provoz v obytných vozech.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
O hygienu se stará kompaktní koupelna. Danielle si dokonce svépomocí vyrobila vlastní ekologickou kompostovací toaletu.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Skvělým prvkem je střešní okno, které do malého prostoru přivádí spoustu denního světla a zároveň slouží jako pohodlný výlez přímo na střechu autobusu.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Energetickou soběstačnost zajišťuje kompletní solární systém umístěný na střeše, díky kterému může Danielle žít a pracovat kdekoli na cestách.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Celkový rozpočet přestavby činil přibližně 30 tisíc dolarů. Největšími položkami byly samotný autobus, solární systém a stříkaná pěnová izolace.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Dnes už Danielle ve svém dokončeném autobuse plnohodnotně žije. Svým příběhem chce vzkázat ostatním, aby se nebáli jít za svými sny, i když se zdají být zpočátku nedosažitelné.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz