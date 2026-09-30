|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
KVÍZ: Poznáte kraj podle jediné stavby? Většina Čechů pohoří na čísle 15
Za velkou architekturou nemusíte cestovat na konec světa. Česká republika má na svém území neuvěřitelné klenoty a stavby, které jsou hodny obdivu. Často si ani neuvědomujeme, jak významná díla u nás...
Z 37 metrů vytvořili domov pro dva: Rekonstrukce za milion udělala z bytu oázu
Na první pohled se může zdát, že 37 metrů čtverečních pro dva dospělé lidi mnoho prostoru nenabízí. Majitelé malého bytu na jižní Moravě ale dokázali, že i z omezeného prostoru může vzniknout...
Hotel, kde i popelníky měly uši. Jak KGB tajně sledovala zahraniční hosty
Na recepci úslužný personál, pokoje čisté a uklizené. Na poměry sovětského Estonska nadstandard. Na kvalitu hotelu Viru v Tallinnu si nikdo nestěžoval. Zahraniční hosté ale netušili, že jejich pokoje...
Sociální bydlení v obřích koulích. Šílený experiment, který funguje dodnes
Měly to být levné domovy pro každého, nakonec vypadají jako kulisy ze sci-fi filmu. Nizozemská čtvrť Bolwoningen z 80. let ukazuje, kam až sahala fantazie architektů řešících dostupné bydlení....
Jak 20 sekund zničilo Skopje. Ze starého města se stala betonová džungle
Když dnes zavítáte coby turisté do hlavního města Severní Makedonie, do Skopje, dá se už předem počítat s určitým zklamáním. Sídlu, v jehož aglomeraci dnes žije půl milionu lidí, zjevně cosi chybí. A...
Panelákový klenot z 60. let. Sídliště Ďáblice dodnes překvapuje kvalitou života
Na sídlišti Ďáblice v Praze 8 mají paneláky střešní terasy, mezi domy je jezírko a vstupní haly zdobí umělecká díla. Promyšlená čtvrť z přelomu 60. a 70. let dodnes překvapuje. Její příběh přiblíží...
Utekla před drahým nájmem. Starý autobus předělala na fajn domov na kolečkách
Sedmadvacetiletá Danielle z USA nechtěla platit předražené nájmy, a tak na internetu koupila vyřazený školní autobus. Přestože nikdy nedržela v ruce elektrické nářadí, svépomocí z něj vytvořila...
Sociální bydlení v obřích koulích. Šílený experiment, který funguje dodnes
Měly to být levné domovy pro každého, nakonec vypadají jako kulisy ze sci-fi filmu. Nizozemská čtvrť Bolwoningen z 80. let ukazuje, kam až sahala fantazie architektů řešících dostupné bydlení....
Utekli do dřevostavby. Petr prozradil, jak srazil náklady na bydlení o pětinu
Petr, Zuzana bydleli s dětmi v bytě za Prahou a začali toužit po domě se zahradou. „Původně jsme pasivní dřevostavbu vůbec neplánovali, ale byla to trefa do černého. Precizním nastavením technologií...
Představitel Péti Bajzy z Bylo nás pět ukázal bydlení: Zachránil dům z roku 1750
Dům z roku 1750 si Adam Novák s manželkou Petrou pořídili už skoro před deseti lety a rozhodli se postupně dokončit rekonstrukci započatou předchozím majitelem. Zásadní pro ně přitom bylo efektivní...
Extravagance na moři. Superjachta nabízí 3 340 metrů čtverečních luxusu
Nizozemské studio Sinot šokovalo jachtařský svět konceptem Fusion. Tento 118 metrů dlouhý trimaran je největším plnohodnotným třítrupým plavidlem na světě.
Dům v Krumlově byl na spadnutí. Architekti z něj udělali fantastické bydlení
Dům z 15. století v centru Českého Krumlova byl v žalostném stavu, když nadšení investoři odhalili jeho potenciál a rozhodli se oprášit krásu schovanou pod nánosy času. Dobře udělali, že k realizaci...
Srub svépomocí? Tomáš s Dančou narazili na limity, pomáhala rodina i internet
Manželé Tomáš a Danča se rozhodli svůj vysněný domov postavit vlastními silami. Zastavila je až praktická stránka věci: absence těžké techniky, složitější jednání s úřady a nakonec i dobrá rada...
Garsonka neodpustí žádnou chybu. Jak z pár metrů vytěžit maximum a nezbláznit se
Rostoucí ceny bytů nutí stále víc lidí volit menší dispozice, často právě garsonky. Jejich zařizování proto není otázkou módního trendu, ale nutnosti. Aby se však na malé ploše pohodlně bydlelo, musí...
Zámek v Anglii stojí jako byt v Praze. Proč ho prodávají tak levně?
Luxusní alžbětinské sídlo s rozlehlými pozemky je nyní k mání za cenu pražského bytu. Barlborough Hall v Derbyshiru půjde 30. září do aukce s orientační cenou 550 až 600 tisíc liber, v přepočtu...
Příběh jako z detektivky. Za proměnou mlýnů v centru Pardubic stála nečekaná koupě
Před třemi lety se v Pardubicích otevřely Automatické mlýny. Někdejší průmyslový provoz v Gočárově stavbě nahradil výstavní i divadelní prostor. Ukázalo se, že konverze budov, jež na první pohled...
Za čtyři stovky získala luxusní vilu za 114 milionů. Výhru u moře málem odmítla
Britská seniorka Mary Dicksonová si za v přepočtu necelých 430 korun koupila vstup do soutěžního slosování. Když jí pak zavolali, že skutečně vyhrála sídlo v Cornwallu za 114 milionů korun, málem ho...