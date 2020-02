Upír Krejčí přestavěl stodolu na rodinné sídlo. Kamna navrhla manželka

Zrekonstruovaný dům prodali a částka, již za něj utržili, z větší zčásti zaplnila rodinnou kasu, do níž sáhli, když se rozhodli koupit staletou stodolu v pražských Řepích, která byla ovšem také v dost špatném stavu.

„Kouli u nohy v podobě hypotéky jsme ale i tak měli patnáct let. Naštěstí už ji máme dávno splacenou,“ oddechl si Václav Upír Krejčí, herec, spisovatel a bavič v jedné osobě s tím, že dnes si ve vysněném domě užívají rodinnou idylku.



Byl to běh na dlouhou trať. „Když jsme dům koupili, byla to šílená ruina. Prošel kompletní rekonstrukcí, která nám trvala osm let. Manželka tehdy říkala, že jsme si pořídili čtyři stěny a střechu. Ta jediná byla totiž nová,“ popisuje herec dnes už s úsměvem trnitou cestu k jejich současnému domu, který si vytvořili přesně k obrazu svému.

„Původní půdorys byl do písmene L. My jsme k tomu přistavěli druhou část, kde jsou dnes byty a garáž, a nyní je do písmene U jako Upír,“ směje se bavič a nad starými snímky ze stavby lehce kroutí hlavou. „Když se s manželkou na ty fotografie dnes zpětně díváme, říkáme si, že jsme tehdy byli šílení blázni.“

Interiér celého domu ovládly světlé tóny, díky nimž působí čistým, moderním a elegantním dojmem. V prvním patře je obývací pokoj otevřený do štítu. Nepřehlédnutelnou dominantou jsou designová rohová krbová kamna z válcovaného plechu, která navrhovala hercova manželka. Ta je úspěšnou architektkou a vedle projektu domu si vzala na svá bedra i většinu jeho vybavení.

„I obývací stěnu, kterou jsme si nechali udělat na zakázku, nakreslila Zuzka,“ pochlubil se Upír. Z obývacího pokoje se dá plynule přejít do útulné kuchyně, již stejně jako část obývacího pokoje ozvláštňují původní dřevěné trámy na stropě.

Přestože ani kuchyň neoplývá zbytečně velkým prostorem, na první pohled zaujme stůl s italskými židlemi a rovněž klavír. „Vše tu má nějakou historii,“ vysvětluje.

V prvním patře je hercova kancelář a sociální zařízení. O patro výš, v podkroví, kam vedou schody ze stejného materiálu jako krbová kamna, se nachází útulná ložnice, dva dětské pokoje a velká koupelna.

Ze zahrádky vedou schůdky (vlevo) do Zuzaniny kanceláře. „Ty schody jsou bezva. Nejsou veliké, takže nezabírají prostor, a nejsou jako pěst na oko,“ pochvaluje si Václav.

I sebemenší prostor v domě je využit účelně, ať už jde o různá zákoutí a využitelné výklenky, nebo vestavěné skříně, které by člověk na některých místech jen stěží očekával. „Mohli jsme to zadělat, ale všichni víme, že úložných prostorů není nikdy dost. Manželka se skutečně snaží využít každičké volné místo,“ pochvaluje si mim.

Zahrádka poskytuje soukromí

Přestože Václav Upír Krejčí tráví momentálně nejvíce času ve studiu nebo v útulné střižně, v létě si život nedokáže představit bez zahrady. „Všichni jsou vždy překvapeni, že máme zahrádku, a jsou zvědavi kde. Nenapadne je totiž, že je až v prvním patře,“ usmívá se šibalsky herec a dodává, že i za jejím zřízením stojí velká dřina.

„Tehdy byla všude hlína, kterou muselo vyvézt asi třicet velkých kontejnerů. Dnes je však bezvadné, že na ni jdete rovnou z obýváku. V létě totiž stačí vystěhovat sedačku a můžete relaxovat na čerstvém vzduchu.“ Manželé si ji nemohli vynachválit i v dobách, kdy byly jejich dvě dcery malé. „Běhaly si tu, jak chtěly, a my jsme věděli, že se jim nemůže nic stát,“ zavzpomínal na staré časy Upír.

Zatímco v původní části domu má bavič přímo naproti obývacímu pokoji svou kancelář, ve zrekonstruované bývalé stodole, kde si vytvořil rozlehlé filmové studio a o patro výš pak střižnu, dabingový koutek nebo třeba zkušebnu, je od rodiny odstřižen.

„Místo studia dříve bývala truhlárna. Podlaha je z recyklovaných kabelů a pod tím je písek. Odborníci říkali, že zde nebude vlhko. Trávím tady poměrně dost času. Momentálně tu pro děti natáčím Království strejdy Upa nebo svou Upír TV. Jsem tu i v zimě, přestože ne vždy je místnost vytopená,“ říká Krejčí a vzápětí vysvětluje, proč je v místnosti nižší teplota. „Dvě ze stěn jsou až po hořejšek v hlíně.“

Ve filmovém studiu, jehož součástí je i potřebná maskérna, je často velmi rušno. Vedle hercových skvostů v podobě nespočtu darovaných obrazů a fotografií se slavnými tvářemi tady nechybí ani minibar s lednicí, mikrovlnnou troubou nebo třeba pípou na pivo. „Při jakémkoli natáčení je nejhorší, když se musí čekat. Všichni jsou pak nerudní a vyhrožují, že zatím půjdou někam do hospody. Aby mi odsud neutíkali, raději jsem to tu vybavil,“ uzavírá své povídání Václav Upír Krejčí.