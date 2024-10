Upír Krejčí má s přítelkyní Lucií nový domov. Je to chata v jižních Čechách

Po rozchodu s manželkou přespával v kanceláři, bytová situace přítelkyně Lucie nebyla o moc lepší, a tak společné chvíle trávili u Luciiny maminky v malé vesničce poblíž Písku. Aby měli soukromí, pořídili si starší karavan, který zaparkovali u chaty.

„Bavilo nás do něj jezdit, i když syn přítelkyně nás nabádal, abychom v něm moc neskotačili, nebo se sesune po stráni do vody a bude z něj hausbót,“ směje se Upír.

Po nějaké době se na ně usmálo štěstí, sousedka prodávala chatu v první linii u řeky s krásným výhledem. Slovo dalo slovo a Upír s Lucií se nastěhovali do nemovitosti, která sousedí s maminčinou. „Ta stavba není žádný zázrak, kamarád, co tu byl, trefně podotkl: ‚Ta chata je hnusná, ale o to hezčí je ten výhled,‘“ vzpomíná Upír Krejčí.

Podívání za všechny peníze

„Ale ten výhled je opravdu krásný a uklidňující, rád chodím dolů k řece, dokonce jsme si pořídili pramici, ale teď je málo vody, tak vesluji aspoň nasuchu, ať nevyjdu ze cviku,“ směje se bavič.

„Na rybaření mě neužije, i když podmínky by k tomu byly, ale zatím na to není vůbec čas, je tu práce jako na kostele. Teď jsem dodělal schody dolů k řece, nedávno jsem se totiž na cestě k vodě pěkně natáhl, tak jsem usoudil, že po nich to bude bezpečnější. Další schodiště buduji vedle karavanu, vede nahoru k babičce, tak se tu ve volných chvílích oháním lopatou. Když je chvilka času, sedneme si s Lucinkou tady ke stolu a díváme se na lodičky a hausbóty, co tu plují, nemáme rádi jen skútry, to dělá hrozný kravál,“ vysvětluje.

A nesmí chybět ani výhled na ceduli s nápisem Upírovo náměstí, která mu jako jediná zbyla z chaty v Mirošovicích, na kterou jezdil s exmanželkou.

Hodně odolný obraz

Příchozího zaujme i obraz netradičně připevněný na zdi domu. „To je z místního bazaru, občas tam něco nosím, tak jsem chtěl taky něco koupit a padl mi zrak na ten obraz, pořád nám tu pak překážel a nevěděli jsme, kam s ním, tak jsem ho přidělal na zeď a kupodivu přežil i deště.“

Chata je typizovaná, všechny v okolí vypadají stejně, jiný typ nebylo povolené stavět. Ve spodní části je prostor, který rodina využívá jako spižírnu a dílnu, v níž realizuje Upír Krejčí své vychytávky a kam se vešla i lednice a pračka.

Po dřevěných schodech se vystoupá na terasu s výhledem na řeku a vchází se do obývacího pokoje. V zadní části je malá kuchyň, kde se ohání hlavně Upírova přítelkyně Lucie, a vešel se i malý stůl, i když používanější je prý ten na verandě.

Nejradši spí na pohovce

Rozkládací pohovka je nutnost, ačkoliv v podkroví je ještě další postel. „Nicméně jsem radši tady dole, schody jsou dost příkré, a když si potřebuji v noci odskočit, nemusel bych to přežít,“ vysvětluje se smíchem Upír. „Prostor je to malý, ale vše je relativní, když se sem přesunete z karavanu, je to luxus.“

A co bude nyní s karavanem? „Plánujeme ho s Lucinkou pronajímat, předtím ho celý vyšperkujeme samozřejmě a třeba už příští léto bychom mohli uvítat první hosty,“ doufá Upír.

„V plánu je i revitalizace zahrady, zatím tu máme po bývalé majitelce spoustu dekorací, ale chtěli bychom tu zasadit něco užitečného, třeba lusky, ty já mám rád, nějaké ty bylinky na vaření a ovocné stromy. V plánu jsou i výlety, poblíž je město Písek s nejstarším kamenným mostem i Troškovy Hoštice, to všechno chceme s Lucinkou projezdit, snad už příští rok na to bude víc času,“ plánuje si Václav Upír Krejčí.