Železniční stanice Wolferton v anglickém Norfolku sloužila od půlky 19. století mimo jiné i členům britské královské rodiny. Když ale úřady trať zrušily, předělal tehdejší majitel nádražní budovu na útulné bydlení. Originální domek s dvorkem namísto tratě se dnes prodává za zhruba 35 milionů korun.
Autor: Bav Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Profimedia.cz
Že šlo původně o železniční stanici, je jasné hned na první pohled, protože architektonické rozvržení zůstalo a místo kolejí je teď zelený dvorek.
Autor: Bav Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Profimedia.cz
Význam stanice od jejího založení rychle rostl. V roce 1898 proto získala nové budovy v tudorovském stylu a samostatné prostory určené královským hostům. Luxusní apartmá tvořila ústřední přijímací místnost, pokoj prince a pokoj princezny. Nechyběly dubové obklady, krby, zdobené stropy ani soukromé toalety.
Autor: Profimedia.cz
O intenzitě tehdejšího provozu svědčí záznamy přednosty Harryho Sawarda. Během 27 let služby zaznamenal ve Wolfertonu 645 zvláštních královských vlaků.
Autor: Bav Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Profimedia.cz
Stanice nesloužila pouze k příjezdům a odjezdům – při honech se její reprezentativní čekárna proměňovala také v jídelnu pro krále, královnu a jejich hosty.
Autor: Bav Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Profimedia.cz
Neobvyklou památkou jsou původní toalety firmy G. Jennings v někdejším královském apartmá. Zachovaly si dřevěné obložení a sedátka i boční táhla splachovacího mechanismu. Dobovou atmosféru doplňují krémové a světle modré obkládačky, litinové radiátory a černobílá mramorová dlažba. Jedna z toalet přiléhala přímo k místnosti, která je dnes označována jako pokoj krále Eduarda VII.
Autor: Profimedia.cz
Původní nástupiště dnes funguje jako velkorysá terasa. Stále je vydlážděno deskami s označením Patent Victoria Stone a většinu jeho délky chrání dřevěný nádražní přístřešek se zdobným vyřezávaným okrajem, prosklenými částmi střechy a osmibokými sloupy. Hlavní část zastřešení měří přibližně 21 metrů a současní obyvatelé ji mohou využívat například k venkovnímu stolování.
Autor: Bav Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Profimedia.cz
Hlavní část zastřešení měří přibližně 21 metrů a současní obyvatelé ji mohou využívat například k venkovnímu stolování.
Autor: Bav Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Profimedia.cz
Také prostor mezi oběma nástupišti si zachoval stopu někdejší železnice. Koleje už dávno zmizely a původní traťové těleso překryl pečlivě střižený trávník lemovaný kameny. Do nádražní budovy vede rovněž dochovaný průchod pro zavazadla, kterým se kdysi dopravovaly kufry královských cestujících mezi vlakem a čekárnami.
Autor: Bav Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Profimedia.cz
Srdcem domu je prostorná kuchyně vybudovaná v prosklené spojovací části mezi někdejším královským apartmá a veřejnými čekárnami. Díky střešním oknům nabízí výhled na bývalé nástupiště i ke kostelu ve Wolfertonu.
Autor: Bav Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Profimedia.cz
Pohled shora nejlépe ukazuje, že si celý areál zachoval původní nádražní uspořádání. Dlouhá obytná budova kopíruje severní nástupiště, proti němu leží druhé nástupiště a někdejší kolejiště mezi nimi dnes pokrývá trávník.
Autor: Bav Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Profimedia.cz
Železniční minulost areálu připomíná také bílé přejezdové zábradlí s červenou výstražnou svítilnou. Za ním se dochovalo původní nástupiště s dlouhým dřevěným přístřeškem, zatímco koleje nahradil úzký pás trávníku.
Autor: Bav Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Profimedia.cz
Nyní má budoucí movitý majitel šanci stát se novým sousedem Andrew Mountbatten Windsora.
Autor: Bav Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Profimedia.cz
Bílý ovál označuje nádražní areál ve Wolfertonu, zatímco v červeném je Marsh Farm, nové bydliště Andrewa Mountbattena-Windsora. Obě nemovitosti leží v těsné blízkosti soukromého královského panství Sandringham, obklopené poli a lesy norfolkského venkova.
Autor: Bav Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Profimedia.cz
Hlavní ložnice vznikla v někdejším pokoji krále Eduarda VII. Královskou minulost připomíná vysoké dubové obložení, zdobný kazetový strop i krb se šedým mramorovým ostěním a zelenými kachlemi. Místnost si zachovala také původní okna s olověnými výplněmi a masivní litinové radiátory.
Autor: Bav Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Profimedia.cz
Obývací pokoj se nachází v bývalém salonku královny Alexandry a světlo do něj proudí ze dvou stran. Dubové obložení a dekorativní strop doplňuje mramorový krb, mosazné prvky a původní vestavěné zrcadlo.
Autor: Profimedia.cz
Wolferton nebyl obyčejnou venkovskou zastávkou. Stanice otevřená roku 1862 leží jen několik kilometrů od Sandringhamu a po více než sto let představovala hlavní železniční bránu na královské panství. Vedle členů britské královské rodiny tudy projížděli také zahraniční panovníci, politici a diplomaté mířící na hony, slavnostní obědy a další společenské události.
Autor: Bav Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Profimedia.cz
Souvislost s královskou rodinou trvá dodnes. V sousedství se totiž nachází panství Sandringham, na kterém bydlí Andrew Mountbatten Windsor, dříve známý jako princ Andrew.
Autor: Bav Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Profimedia.cz
Ten, jak je známo, ale kvůli zapletení do skandálů kolem sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina o všechny své tituly přišel.
Autor: Bav Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Profimedia.cz