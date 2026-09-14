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Unikátní nádraží předělali na bydlení a chtějí balík. Sousedem je exprinc Andrew

Klára Lyons
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Železniční stanice Wolferton v anglickém Norfolku sloužila od půlky 19. století... Že šlo původně o železniční stanici, je jasné hned na první pohled, protože... Význam stanice od jejího založení rychle rostl. V roce 1898 proto získala nové... O intenzitě tehdejšího provozu svědčí záznamy přednosty Harryho Sawarda. Během... Stanice nesloužila pouze k příjezdům a odjezdům – při honech se její... Neobvyklou památkou jsou původní toalety firmy G. Jennings v někdejším... Původní nástupiště dnes funguje jako velkorysá terasa. Stále je vydlážděno... Hlavní část zastřešení měří přibližně 21 metrů a současní obyvatelé ji mohou... Také prostor mezi oběma nástupišti si zachoval stopu někdejší železnice. Koleje... Srdcem domu je prostorná kuchyně vybudovaná v prosklené spojovací části mezi... Pohled shora nejlépe ukazuje, že si celý areál zachoval původní nádražní... Železniční minulost areálu připomíná také bílé přejezdové zábradlí s červenou...
Železniční stanice Wolferton v anglickém Norfolku sloužila od půlky 19. století mimo jiné i členům britské královské rodiny. Když ale úřady trať zrušily, předělal tehdejší majitel nádražní budovu na útulné bydlení. Originální domek s dvorkem namísto tratě se dnes prodává za zhruba 35 milionů korun.

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