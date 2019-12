Televizní „oltář“ funguje nejen o Vánocích: občas je nutné jej schovat

Ještě před několika lety předpovídali architekti obývacímu pokoji zánik. Poukazovali na to, že rodina se už neschází u „domácího oltáře“, že úlohu televizoru převzaly mobily a laptopy, takže každý člen rodiny sleduje to, co ho zajímá, a to nejlépe v soukromí.

Praktický otočný panel pro televizor by jistě ocenili v mnoha rodinách.

Jenže při pohledu do českých interiérů i do výsledků výzkumu, který si v Česku nechala vypracovat společnost Samsung, to příliš neplatí: pro 61 procent dotázaných je televizor tím nejdůležitějším objektem v obývacím pokoji, kterému se přizpůsobuje (nebo se přímo od něj odvíjí) zařízení této místnosti.

„Jsou lidé, kteří mají televizor i v koupelně. Na druhé straně jsem navrhovala vybavení domu, kde majitel požadoval televizor pouze v garáži, výjimkou však není hned několik televizorů v bytě včetně kuchyně či dětského pokoje,“ říká designérka Ivanka Kowalski.

Kam s ním

Z pohledu designérky Ivanky Kowalski, absolventky prestižní Inchbald School of Design v Londýně, televizor logicky ovlivňuje dispozici pokoje, kde má být umístěný, protože na něj musí být dobrý výhled.

V zahraničí, kde Ivanka Kowalski působila jako designérka řadu let před svým návratem do Prahy, se často setkávala s tím, že se televizory skrývaly ve skřínkách (zejména ve stylových interiérech) nebo se alespoň umisťovaly za posuvné panely. S tím se v Česku občas potkává také.

V tuzemsku jsou oblíbené také otočné panely, které umožňují sledování televize z různých míst v místnosti. Zpravidla se vyrábějí na návrh architekta na zakázku.

Televizor lze dokonce už i srolovat: umí to letošní novinka, televizor LG Signature OLED LG 65R9 s úhlopříčkou 165 cm a rozlišením 4K Ultra HD. Během 20 sekund zmizí v podstavci, který slouží jako polička a soundbar, ale má dvě chyby: na tuzemském trhu zatím není a cena je ještě neznámá. Alza zatím uvádí jen výši pojistky, s prodloužením na tři roky to bude více než 32 tisíc. Takže tato televize asi nebude řešením pro každého…

„Mnohdy by si lidé i přáli pověsit televizor na zeď, kde by se vyjímal čistě a elegantně, ale odrazuje je od toho množství nevzhledných kabelů, případně nutnost sekání do zdí,“ vysvětluje Ivanka Kowalski.

V černém rámu televize vypadá skvěle motiv černobílé fotografie.

A pokračuje: „Je proto skvělé, že výrobci televizorů jdou svým zákazníkům naproti a začali nabízet nejrůznější řešení tak, aby byla instalace co nejjednodušší a výsledek přesto maximálně efektní. Příklad? Třeba neviditelný kabel One Invisible Connection, který do televizoru vede signál i elektřinu zároveň, nebo držák na stěnu bez nevzhledných mezer. Designové stojany a pěkně řešená záda zase umožňují umístit televizor v prostoru.“

Pro umístění v interiéru platí i nepsané pravidlo, že televize nemá být na na stěně proti oknu, ale ani na stěně vedle okna, aby vás neoslňovalo přicházející světlo. Samozřejmě je otázkou, jak velkou úhlopříčku zvolíte: pořídit si 178 cm (70”) může být už docela komplikované a do běžného obývacího pokoje až nereálné s ohledem na doporučovanou vzdálenost pro sledování.

Trojnožka k televizoru The Frame připomíná malířský stojan.

Byť se v tomto bodě názory odborníků někdy trochu rozcházejí, v jednom se shodují: důležitá není jen velikost úhlopříčky, ale také kvalita rozlišení, 4K rozlišení (ULTRA HD) dovoluje naštěstí sledování i z menší pohledové vzdálenosti. Větší úhlopříčky proto už téměř jiné rozlišení ani nenabízejí.

Zpravidla se doporučuje mít možnost sledovat televizi ve vzdálenosti, která je až trojnásobkem úhlopříčky televizoru či o něco menší. Výška jeho umístění připomíná pravidla pro zavěšení obrazu: střed obrazovky by měl být o něco níže, než je výše očí.

Možná právě i toto nepsané pravidlo ovlivnilo vznik televizoru Frame. „Je osazený v rámu jako obraz a při vypnutí zobrazuje umělecká díla k nerozeznání od skutečného obrazu, navíc si můžete zvolit i barvu rámu,“ objasňuje Ivanka Kowalski.

Oceňuje, že si každý může vybrat umělecké dílo podle svého vkusu, od obrazů, grafiky až po umělecké fotografie. Vybrané motivy je možné měnit nebo díky aplikacím použít i vlastní motiv. Pokud si vyberete motiv z kolekce Samsungu, nic neplatíte, nabídka „z galerií“ vyjde měsíčně na 149 korun.

V rodinách, kde televizi sledují jen omezeně, se lze při nedostatku vhodného místa z ergonomického hlediska smířit i s nepříliš praktickým umístěním. Jako v tomto případě, kdy je televizor vysoko nad krbem.

Model Samsung The Frame myslí i na úspornost, jakmile se v místnosti začne šeřit a nastane tma, obraz se „vypne“. Zatímco při běžném provozu je spotřeba elektrické energie 100 až 150 W/h, v režimu „umění“ klesá přibližně na 30 procent (30 až 50 W/h). Pomocí trojnožky lze tenký televizor umístit do prostoru podobně jako obraz na malířský stojan.