Sedmnáctiletá hvězda z Ulice si pořídila fajn byt na pražském Smíchově

Mladého herce si spousta lidí vybaví z „nekonečného“ televizního seriálu Ulice na televizi Nova, kde ztvárňuje postavu Martina Koldy. Původem je ale Petr z Brna a netají se hrdostí na svůj rodný kraj. „Já su Brňák a su na to hrdej,“ nadhodil se smíchem. Do Prahy se stěhoval už jako patnáctiletý student za školou a tak trochu díky své dětské lásce ze školy.

„Stěhoval jsem se sem kvůli škole, chodil jsem předtím na umělecký gympl, kde jsem studoval hudebně-dramatické umění. Chtěl jsem se ale umění věnovat stoprocentně a trochu mi tam překážela chemie a matika,“ dodal s úsměvem.

„Shodou náhod holka, do které jsem byl na gymplu zabouchnutej, řekla, že chce jít do Prahy zkusit konzervatoř, díky tomu jsem nad tím začal přemýšlet taky, studovat herectví naplno byl můj sen a také jsem ji nechtěl ztratit, tak jsem šel s ní. Dělali jsme spolu přijímačky na muzikál a povedlo se oběma – jsme doteď spolužáci,“ prozradil.

Vyhrála terasa

Ačkoli z toho rodiče nebyli nejprve nadšení, svého syna dodnes naplno podporují. Z prvotního bydlení na internátu se s přibývajícími víkendovými zkouškami v divadlech, natáčením a dalšími povinnostmi stal problém, a herec si tak začal hledat byt.

„Rozhodil jsem sítě a koukal jsem na finanční dostupnost. Přišel jsem do tohoto bytu a věděl jsem, že to je ono. Přemluvila mě terasa, kde trávím spoustu času,“ přiznal.

Aktuální byt je menší, ale Petrovi naplno dostačuje. Od dveří se vstupuje do malé chodbičky, která propojuje všechny místnosti v bytě. Aby se člověk dostal do umělcova „království“, musí projít přes menší obývací pokoj. Zde nechybí jídelní stůl, pohodlný gauč i přehrávač se sbírkou cédéček. Stěnu zdobí fotografie z nejrůznějších akcí, ale také památné zlaté desky, které mu vyrábí tatínek po každé premiéře.

Láska k zahradničení

Nepřehlédnutelnou dekorací jsou obrazy, některé si Petr namaloval sám, jiné mu věnovali fanoušci nebo rodiče z Brna. Například obraz své karikatury dostal od sestřenice k narozeninám. Ve všech místnostech napříč celým bytem je spousta rostlin a zeleně, k nimž má Petr pozitivní vztah.

„Tatínek je zahradník, takže to mám z první ruky. Není sice sranda vozit to autobusem z Moravy, ale vezl jsem tašky s hlínou nebo bylinkami, s mátou či bazalkou a zvládlo se to, někdy jezdím s prázdným kufrem a vracím se se zeleninou, batáty a vším možným, ale těším se, až budu jezdit za rodinou autem, kde ten kufr bude přece jen větší,“ říká.

„Obdivuji lidi, co pracují rukama. Vím ale, že já bych tak pracovat nedokázal. Neskutečně mě baví to, co teď dělám,“ přiznal a prozradil některé své nové projekty. Zatím nepravidelně si jej mohou poslechnout diváci v ranních show na rádiu Junior Českého rozhlasu.

Místo pro zkoušení

V ložnici je hlavní dominantou velká postel, která je laděna do bílé barvy, stejně jako velké zrcadlo a většina místnosti. Dostatek úložného prostoru poskytuje i otevřená šatní skříň. V rohu místnosti je pracovní stůl, ale také klávesy, kytary nebo mikrofon. Již ve svých třinácti letech vydal Petr své první CD a po něm ještě jedno. Natáčel také svůj podcast Na Komínka, ke kterému se plánuje vrátit a pokračovat i v této tvorbě.

Hraje v komedii Návštěva na zabití v Divadle Kalich po boku Taťjany Medvecké, kde ztvárňuje syna Matouše Rumla a Sabiny Laurinové. „To mě baví moc, jsou taková moje divadelní rodinka.“ A o víkendech je k vidění v muzikálu Bídníci a také v televizním seriálu Limity režiséra Petra Zelenky.

V hudebním koutku bytu zkouší písničky na muzikály anebo hraje, sousedům to ovšem zatím nikdy nevadilo. „Ještě si nestěžovali. Často hraju na klavír a připravuju se do divadla. Rodiče měli strach, že budu pořádat večírky, ale na to já nejsem,“ netají se. Po představení se chodí pařit a oslavovat do divadelního baru, a své doma si tak Petr udržuje jako klidné místo.

Vaření ho baví

Menší kuchyně se vším, co potřebuje, je hercovým nejoblíbenějším místem. „Moc rád vařím a jím, teď budu například péct dýni a udělám k ní fazolky s opečenou slaninou,“ prozradil na sebe svou neřest.

Pákový kávovar je jeho velký kamarád a v poslední době by bez nakopnutí kávou nemohl fungovat. Intenzivně dozkoušel muzikál Děti ráje 2, který se od listopadu hraje v Kongresovém centru Praha. „Je to náročné, je tam spoustu choreografií, ale těšil jsem se na to, až to uvedeme a budu moct zase chodit do školy a dopřát si chvilku volna,“ podotkl se smíchem.

Petr Komínek stále studuje na konzervatoři a do maturity mu chybí rok, do té doby se stěhovat neplánuje. „Mám v plánu domeček, víme, že se teď hercům hypotéky moc nedávají. Ale takový pronajatý domeček za Prahou, ten by mi vůbec nevadil. Chtěl bych tu odmaturovat,“ popisoval své plány do budoucna.