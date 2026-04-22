10 tipů pro jarní detox domova. Jednoduché triky, které domácnosti vrátí řád

Začíná období krásného počasí, chceme být co nejvíc venku a minimalizovat čas strávený domácími pracemi, hledáním věcí a jejich přeskládáváním. Systém nejde nastavit ze dne na den a myslet si, že vše bude hned lepší. Netlačte na sebe, radí Lucie Kocman z projektu O Domově. Následující body vás pomohou nasměrovat k funkčnímu domovu.
Část 1/3

1. Pozorujte svůj domov

Klidný domov

Každý prostor vysílá signály. Chaotická vstupní zóna říká: „Nestíháme.“ Přeplněná kuchyň křičí: „Nemáme řád.“ Hromady věcí bez místa naléhají:„Dochází kapacita.“

Prostor přitom neovlivňuje jen to, jak domácnost vypadá. Ovlivňuje, jak rychle se rozhodujeme, jak spolu komunikujeme i kolik energie nám na konci dne zbývá. Funkční domácnost proto není otázkou estetiky. Je otázkou orientace a klidu.

TIP: Všímejte si, kde doma zpomalujete nebo ztrácíte energii – kde hledáte věci, kde něco překračujete, kam něco stále odkládáte „jen na chvíli“. Právě tam je potřeba změna fungování domácnosti.

2. Podpořte samostatnost dětí

Rodiče často říkají: „Chceme, aby děti pomáhaly.“ Ale děti nepotřebují pokyny. Potřebují strukturu. Když věci mají místo a procesy dávají smysl, pak prostor vede k samostatnosti a děti začnou spolupracovat přirozeně. Ne proto, že musí. Ale protože mohou a vědí, jak na to.

TIP: Sledujte konkrétní momenty dne, kdy dítě potřebuje vaši pomoc (oblékání, chystání batohu, ukládání věcí). Upravte prostor tak, aby to zvládlo samo. Samostatnost nevzniká jen výchovou, ale zejména prostředím. Někdy i zdánlivě malá věc, jako věšáky na bundy v úrovni dětských očí nebo talíře ve spodních skříňkách, radikálně pomohou k větší samostatnosti.

3. Zaměřte se na vstupní zónu

To, co vidíme jako první po příchodu domů, ovlivňuje naši nervovou soustavu víc, než si myslíme. Dobře nastavená vstupní zóna: snižuje stres, zrychluje odchod z domu, zklidňuje návraty, pomáhá dětem orientovat se. Je to malé místo s velkým dopadem. První tři minuty po příchodu domů rozhodují o tom, jak se tam budeme cítit.

TIP: Doporučujeme organizací začínat právě zde, chodba je prostor, kde jde s malým úsilím dosáhnout velkého efektu.



Zpěvačka Pártlová ukázala soukromí. Z totální ruiny vybudovala designový skvost

Stavba prošla citlivou rekonstrukcí.

Zpěvačka Martina Pártlová s partnerem Josefem Vařekou ve spolupráci s ateliérem Tempus Design zachránili statek v jižních Čechách. Stavbě díky citlivé rekonstrukci vdechli nový život a našli tak ve...

Z děsivého bytu 2+1 v Holešovicích je praktické bydlení pro rodinu s dětmi

Kuchyň je dnes centrem bytu, kde se schází celá rodina, lze zde i odpočívat,...

Pražské Holešovice čekaly dlouho na své „znovuvzkříšení“. Historizující domy se v této čtvrti však v posledních letech díky rekonstrukcím stávají lákavým místem k bydlení. A tak není divu, že se v...

Místo televize mají vlastní hospodu. Proměna chalupy po předcích bere dech

Rekonstrukce probíhala čtyři roky. Nejprve bylo potřeba udělat novou střechu a...

První republika, odkaz předků, stará chalupa, výčep, sadařská tradice… Co víc si lze přát? Zejména když k rekonstrukci stavby přizvete architektku, která dokáže citlivě zkombinovat tradiční prvky s...

Útěk z Dobříše do Prahy. Sen o vlastním domě se změnil v rekonstrukční peklo

Při nekonečných problémech s rekonstrukcí a lidmi kolem ní ztratili nejen...

Když manželé se třemi dětmi kupovali starší domek v Dobříši, nikdy by je nenapadlo, jaké hrůzy na ně čekají. Při nekonečných problémech s rekonstrukcí a lidmi kolem ní ztratili nejen nervy, ale i...

Věštili jim neúspěch. Společně ze zříceniny mlýna vykouzlili unikátní bydlení

Majitelé dali do rekonstrukce srdce, úsilí se jim vyplatilo.

Když se mladí partneři rozhodli koupit starý zchátralý mlýn, všichni jim prorokovali neúspěch. Kateřina s partnerem to i přes velké problémy se řemeslníky nevzdali. Nakonec stvořili unikátní místo, v...

Místo idylky boj. Koupili chalupu v ráji, z podlahy jim ale začaly růst houby

Chalupa stojí na okraji vesnice a svou polohou nabízí soukromí a spoustu zeleně...

Česko-britský pár se usadil v Českém ráji. Koupili zde dvě chalupy. V jedné žijí a druhou pronajímají. Po strastiplné rekonstrukci, kdy v museli jednu z chalup téměř postavit znovu, přišla odměna v...

Dvojčata z Nízkých Tater nepřehlédnete. Tyto chalety vás nadchnou

„Dvojčata“ v Nízkých Tatrách jsou díky proskleným štítům nepřehlédnutelná.

Dvojčata vždy budí pozornost. Platí to i v případě dvou identických chaletů v oblíbeném lyžařském středisku Jasná v Národním parku Nízké Tatry. Liší se jen v drobné úpravě, která reaguje na praktické...

Z místa na víkendy může být domov. Byty v horách lákají stále více lidí

Ve spolupráci
Pohled na Lysou horu

Nemovitost v rekreační oblasti nemusí sloužit jen jako útočiště na léto. Dá se brát jako investice, ale také jako druhý domov i plnohodnotné bydlení, kde mohou lidé najít klid po práci ve městě....

Z tmavé půdy úchvatné bydlení. Podívejte se na proměnu chalupy na Vysočině

V podkroví převládá masivní smrkové dřevo, kamenná zeď zůstala zachovaná.

Podkroví. To je prostor, kde lze nejlépe vykouzlit intimní prostor a romantickou atmosféru. V případě chalupy to platí dvojnásob. O tom vás nejlépe přesvědčí i přestavba na Vysočině podle návrhu...

Hausbót Anna je na prodej. Romantika v Holešovicích vyjde na 9,99 milionu

Hausbót Anna má dispozici 2+kk a kotví v přístavu v pražských Holešovicích.

Hausbót Anna má dispozici 2+kk, kotví v přístavu v pražských Holešovicích a je na prodej za 9,99 milionu korun. Zajímavé bydlení v sobě propojuje romantiku s městským komfortem.

Plot jako vstupní vizitka domu: na detailech záleží

Komerční sdělení
Ilustrační Obrázek

Přístup k oplocení se v posledních letech výrazně změnil. Ploty dnes kombinují moderní materiály, čistý design i technologická řešení, která zvyšují komfort každodenního používání.

Proč je osvětlení nejdůležitější prvek interiéru? Ovlivní náladu i zdraví

Ve spolupráci
Jak vybrat osvětlení, které zvětší byt a zlepší spánek?

Při zařizování domova často věnujeme týdny výběru té správné pohovky nebo barvy kuchyňské linky. Přesto o tom, jak se v daném prostoru budeme skutečně cítit, rozhoduje něco mnohem prchavějšího:...

Z chlívku má moderní bydlení. Kutil Libický dva roky stavěl chytře řešený dům

Býval to chlívek pro prasata a králíkárna, dnes je z něj luxusní minidomek s...

Spojit příjemné s užitečným nabírá v případě moderátora a kutila Pepy Libického zcela nový rozměr. V rámci natáčení pořadu Libovky Pepy Libického mu totiž na zahradě vyrostl moderní tiny house, ve...

Druhý obývák pod širým nebem: Co dnes nesmí chybět moderní zahradě?

Ve spolupráci
Vykouzlete si dokonalou zahradu svých snů

Představa ideální zahrady prošla v posledních letech zásadní transformací. Už to není jen pečlivě střižený trávník a záhon s rajčaty. Stále častěji se setkáváme s pojmem koncept zahrady jako druhého...

