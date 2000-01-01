Při pohledu z ptačí perspektivy dokáže tato stavba pořádně překvapit. V americkém městečku Chappaqua ve státě New York stojí pozoruhodná kruhová vila z roku 1969, která svým tvarem připomíná UFO.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Dům se nachází na adrese 85 Haights Cross Road na jednom z nejvyšších bodů v oblasti, kde ho obklopuje příroda.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Sídlo vzniklo na zakázku pro rodinu Mechnerových.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Navrhl ho architekt John Koster, který úzce spolupracoval s majiteli, aby vytvořil dům zcela propojený s okolním prostředím.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Třípodlažní dům má užitnou plochu velkou 632 metrů čtverečních.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Nemovitost stojí na rozlehlém pozemku o výměře 3,6 hektaru.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Nemovitost nabízí 7 ložnic, 4 plnohodnotné koupelny a 2 samostatné toalety.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Dům kombinuje dřevěný skelet, cedrové obložení a rozsáhlé prosklené plochy.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Hlavní obytná část v přízemí obsahuje vstupní halu, otevřený obytný a jídelní prostor s velkoformátovými okny.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Z kuchyně je přímý vstup do rodinné společenské místnosti a na venkovní dřevěnou terasu. Je zde také finská sauna a dvě toalety.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Největší chloubou celého domu je obří skleněná kopule, pod níž se nachází vnitřní bazén obklopený zelení.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Vnitřní bazénový prostor je díky neustálému vlhku a stálé teplotě ideálním prostředím pro pěstování exotických rostlin, což uvnitř vytváří dojem skutečného soukromého pralesa.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Z hlavní obývací části je do bazénu vidět přes skleněnou stěnu.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Unikátní kruhový skelet z přírodního cedrového dřeva byl navržen tak, aby skrz centrální světlík a panely kopule vstupovalo denní světlo do všech koutů domu po celý den.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Z oken po celém obvodu domu je výhled přímo do korun stromů na mírně svažitém pozemku.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
V patře se nachází knihovna, hlavní apartmán se šatnou, vlastní pracovnou a koupelnou, a dále dvě ložnice se společnou koupelnou.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Dům je vytápěný elektřinou a má vlastní studnu a septik.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Když se snímky domu objevily na realitním trhu (původně s nabízenou cenou 1,9 milionu dolarů), okamžitě se staly hitem na sociálních sítích.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Lidé stavbu přirovnávali k přistávajícímu UFO, sci-fi filmu Bio-dóm z roku 1996 nebo dokonce k Jurskému parku.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
V červnu 2025 byla tato unikátní nemovitost úspěšně prodána soukromému majiteli za 1,8 milionu dolarů.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Městečko Chappaqua, ležící pouhou hodinu jízdy od Manhattanu, je známé svou nedotčenou přírodou i slavnými obyvateli – žije zde například bývalý americký prezidentský pár Bill a Hillary Clintonovi.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz