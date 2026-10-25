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Tady zabíjí mráz i vzduch. Proč se lidé do nejjedovatějšího místa Ruska hrnou
Kdysi sem lidi vozili násilím, aby v mrazech budovali Stalinovo průmyslové impérium. Dnes do sibiřského Norilsku za prací přijíždí dobrovolně. Čeká je černý sníh, jedovaté ovzduší, polární noc a...
Postavili ji bez jeřábů, odolá hurikánu. Slavná pýcha Kuby se dnes mění v ruinu
V 50. letech byla považována za stavitelský zázrak a druhou nejvyšší železobetonovou obytnou budovu světa. Ikonická budova FOCSA v kubánské Havaně vznikla bez jediného jeřábu a navržena byla tak, aby...
Známý DJ utekl z Prahy do dřevostavby u Liberce. Dům vytápí neobvyklým způsobem
Ruch velkoměsta vyměnil za šumění lesa. Hudební producent a DJ Marek Němec, vystupující pod jménem Kenny Rough, už měl hektického tempa v metropoli dost. V rodném kraji si postavil moderní...
V Deštném si postavil parádní roubenku. Od průšvihu ho zachránila starostka
Na místě zarostlé ruiny v Orlických horách si vybudoval poctivou roubenku. Tomáš se tak vrátil do krajiny svého dětství. Najít ideální pozemek v Deštném mu ale trvalo roky. Pomohla až nečekaná rada...
Neuvěřitelná proměna v Břevnově. Ze starého domu zůstal jen historický sklep
Proměna domu, který postavili už v polovině 19. století, je neuvěřitelná. Objekt v příkrém svahu v historické části pražského Břevnova se proměnil na moderní stavbu s velkorysým obytným prostorem,...
Úředníci smetli sen o vlastním domě ze stolu. Zachránila je až místní inženýrka
Zůstat v bytě, nebo se vzdát snu o vlastním bungalovu u lesa? Manželé už ztráceli naději, když jim úřady kvůli chybějící cestě a kanalizaci stoply stavbu. Zoufalou situaci ale proměnila v úspěch...
Toto se vážně nepovedlo. Geniální stavby, které ohrožovaly své okolí
Má pětatřicet pater, výšku 160 metrů a najdete ho na adrese Fenchurch Street 20 v londýnské City. Typický kancelářský mrakodrap, chtělo by se říct. Jenže architekt Rafael Viñoly chtěl vytvořit...
Letní čas skončil a stmívá se už v pět. Jak teď doma správně svítit?
V neděli 25. října 2026 skončil letní čas a Česko se vrátilo k přirozenému standardnímu času. Ručičky hodin se v noci posunuly o hodinu zpět, což znamená, že odpolední soumrak a s ním spojené...
UFO dům v srdci divočiny. Unikátní ikona z roku 1969 nepřestává fascinovat
Při pohledu z ptačí perspektivy dokáže tato stavba pořádně překvapit. V americkém městečku Chappaqua ve státě New York stojí pozoruhodná kruhová vila z roku 1969, která svým tvarem připomíná UFO. Dům...
Místo drahé Prahy zboural dům u Kladna a postavil nový. Ten je zcela soběstačný
Martin z Brandýska u Kladna zvažoval kvůli práci byt v Praze, ale bez zahrady si život představit nedovedl. Nakonec koupil starší dům s pozemkem. Protože se rekonstrukce nevyplatila a dispozice...
Vila Taylor Swift je k mání za 173 milionů. Na zahradě zůstala stopa po jejím ex
Luxusní vila v Beverly Hills, která kdysi patřila zpěvačce Taylor Swift, hledá nového majitele. Právě tady popová superstar pracovala na svém albu 1989 a natáčela slavný rozhovor pro magazín Vogue....
Soudruhům se šumperák příliš nezamlouval. Přesto je symbolem minulého režimu
Krabicoidní tvary, plochá střecha a typické kruhové otvory v sešikmených bočních stěnách. Šumperáky vznikly poprvé v roce 1966 jako solitérní soukromé domky, během pár let jich však v celé zemi...
Z chátrajícího areálu architektonický skvost. Jak Sluneční lázně znovu ožily
Dušan Jurkovič za sebou v Luhačovicích zanechal čtrnáct staveb, z nichž se osm dochovalo. Dvě z nich jsou součástí areálu Sluneční lázně, který prošel důkladnou rekonstrukcí pod dohledem architekta...
V Deštném si postavil parádní roubenku. Od průšvihu ho zachránila starostka
Na místě zarostlé ruiny v Orlických horách si vybudoval poctivou roubenku. Tomáš se tak vrátil do krajiny svého dětství. Najít ideální pozemek v Deštném mu ale trvalo roky. Pomohla až nečekaná rada...
Utratila 730 tisíc za vysněný růžový Barbie dům. Teď ho prodává za 21 milionů
Šestačtyřicetiletá Sarah investovala během osmi let přes v přepočtu 730 tisíc korun, aby svůj dům v Anglii proměnila v nepřehlédnutelnou růžovou oázu ve stylu Barbie. Růžové má úplně všechno od...
Prodej rodinného domu se dvěma bytovými jednotkami 3+kk v Bukovci
Bukovec, okres Frýdek-Místek
2 300 000 Kč
Okna v paneláku se v zimě rosí. Kondenzaci zastaví jedno pravidlo větrání
S prvními mrazy a začátkem topné sezony se v mnoha domácnostech opakuje stejný scénář – ráno vás přivítají orosená okna a v chladných rozích se nenápadně hlásí plíseň. Zvlášť v utěsněných...
KVÍZ: Kdo tady vlastně bydlí? Zjistěte, jak dobře znáte kultovní filmové adresy
Domy, byty i chalupy často hrají ve filmech a seriálech skoro stejně důležitou roli jako jejich obyvatelé. Vyzkoušejte si, jak dobře si pamatujete slavné adresy, filmové kulisy i zajímavosti spojené...