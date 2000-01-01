náhledy
Kosmalt, původně postavený v 60. letech jako největší ubytovna pro pracovníky košických železáren, prošel komplexní rekonstrukcí, která jej proměnila v současné městské bydlení. Obnova zachovává výraznou konstrukční identitu budovy a zároveň ji přizpůsobuje dnešním nárokům.
Autor: Matej Hakár
Za projektem stojí slovenský ateliér Atrium Architekti, Michal Burák, Dušan Burák a Jana Varchola Buráková.
Autor: Matej Hakár
Namísto vnímání socialistické ubytovny jako zastaralé typologie přistupuje projekt k její transformaci jako k plnohodnotnému architektonickému tématu.
Autor: Matej Hakár
Rozvíjí původní přísnou modulární logiku stavby, obnovuje autentické materiály a detaily a citlivě je doplňuje současnými prvky.
Autor: Matej Hakár
Kompaktní bytové jednotky vyvažují velkorysé sdílené chodby a komunikační prostory otevřené světlu a výhledům na město.
Autor: Matej Hakár
Kosmalt ukazuje, že utilitární modernistická stavba může nabídnout kvalitní flexibilní bydlení, aniž by ztratila jasně čitelný charakter své původní architektury.
Autor: Matej Hakár
Kosmalt je původní největší dělnická ubytovna košických železáren VSŽ, postavená v 60. letech podle návrhu architektů Ladislava Greče a Róberta Kandríka.
Autor: Matej Hakár
Název objektu odkazuje na druh smaltované oceli, jehož výroba byla specifikem místních železáren.
Autor: Matej Hakár
Stavba se nachází na košickém sídlišti Terasa a díky své výrazné siluetě a charakteristické fasádě tvoří dominantu městské struktury.
Autor: Matej Hakár
Cílem komplexní obnovy exteriéru i interiéru budovy bylo zachovat identitu stavby, rehabilitovat její původní kvality a současně ji přizpůsobit dnešním požadavkům na bydlení.
Autor: Matej Hakár
Přístup architektů vychází z přesvědčení, že i typologicky utilitární stavby druhé poloviny 20. století mohou po citlivé transformaci nabídnout plnohodnotné a atraktivní městské bydlení.
Autor: Matej Hakár
Třináctipodlažní objekt je definován přísným konstrukčním a dispozičním rastrem, který určuje také podobu exteriéru.
Autor: Matej Hakár
Geometrická mřížka fasády vytvořená z prefabrikovaných betonových modulů dává budově nezaměnitelný výraz.
Autor: Matej Hakár
Striktně modulární východní a západní fasáda, tvořená rastrem 22 × 13 identických polí, se stala hlavním motivem obnovy.
Autor: Matej Hakár
Rekonstrukce tento princip respektuje, rozvíjí a povyšuje na jeden z nejsilnějších architektonických prvků stavby.
Autor: Matej Hakár
Monochromatická šedá barevnost fasády podporuje její monumentalitu a čistotu kompozice.
Autor: Matej Hakár
Důležitou součástí návrhu bylo odkrytí a obnova hodnotných původních materiálů a detailů, které byly v průběhu desetiletí překryty novějšími vrstvami.
Autor: Matej Hakár
Zachováno a repasováno bylo původní lité terrazzo ve společných chodbách a schodištích, mramorové obklady vestibulu, travertinový sokl fasády, původní ocelové nosníky ve společných prostorách i ocelová pavlač a schodiště ve vstupní hale.
Autor: Matej Hakár
Nové zásahy vstupují do objektu současným jazykem prostřednictvím tahokovu, vlnitého plechu, nových svítidel navržených na míru a výrazných barevných akcentů.
Autor: Matej Hakár
Staré a nové zůstává od podlahy až po strop jasně rozlišené, zároveň však architektonicky vyvážené.
Autor: Matej Hakár
Objekt si zachoval svou původní funkci bydlení.
Autor: Matej Hakár
Dispoziční řešení respektuje logiku stavby a zároveň naplno využívá její potenciál.
Autor: Matej Hakár
Hlavní výzvou bylo transformovat původní identické obytné buňky na kvalitní soukromé jednotky odpovídající současnému standardu.
Autor: Matej Hakár
Analýzy v projekční fázi potvrdily, že kompaktní XS dispozice o ploše 21 m2 fungují pro jednotlivce i dvojice.
Autor: Matej Hakár
Pocit vzdušnosti podporuje velkorysé prosklení, lodžie a výhledy na město, zejména z vyšších podlaží. Celkově objekt nabízí 507 obytných jednotek.
Autor: Matej Hakár
V kontrastu s měřítkem samotných bytů působí vstupní prostory, chodby a vertikální komunikace velkoryse a reprezentativně.
Autor: Matej Hakár
Díky dostatku přirozeného světla, výhledům a štědrým proporcím získávají charakter společenských prostor na každém z třinácti podlaží.
Autor: Matej Hakár
Dvě identická, symetricky umístěná schodiště nadále čitelně rozdělují objekt na dvě části, původně mužskou a ženskou.
Autor: Matej Hakár
Součástí návrhu je také nový orientační systém založený na barvě a symbolu.
Autor: Matej Hakár
Lososová, slonovinová a žlutá barva spolu se znaky plus a mínus rozlišují jednotlivá chodbová křídla a pomáhají návštěvníkům intuitivně číst dispozici domu.
Autor: Matej Hakár
Projekt tak přináší přístup, který v našich podmínkách stále není běžný – citlivou transformaci existující stavby, „obnovu paneláku“ jako plnohodnotnou architektonickou strategii.
Autor: Matej Hakár
Původně objekt sloužil jako socialistická svobodárna – typ ubytování určený svobodným dělníkům a dělnicím, který měl zajistit základní zázemí, ale i sociální dohled.
Autor: Matej Hakár
Dnes stejná budova vstupuje do zcela odlišného společenského kontextu a nabízí individuální, důstojné a současné formy bydlení.
Autor: Matej Hakár
Transformace Kosmaltu potvrzuje, že se architektura může pružně přizpůsobit různorodým potřebám a reflektovat životní cykly těch, kteří ji obývají.
Autor: Matej Hakár