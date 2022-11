Z developerské kostky vytvořili drobnými úpravami skvělé bydlení

O nákupu nemovitosti rozhodují různé věci, nemusejí to být jen finance a lokalita. Partneři Nikola a Michael se při hledání nového domova zaměřili na čtyři parametry: klid na práci z domova, zázemí pro dospívající dcery, garáž a místo pro dalšího potomka.

V obývacím pokoji stojí i starý klavír, na kterém doma všichni rádi hrají. Komorní prostředí vytvořily závěsy i stěna obložená režnými pásky.

Dříve bydlela Nikola po rozvodu sama s dcerami v pražském bytě. Pak se seznámila s Michaelem, který se k nim časem nastěhoval. Jako IT odborník pracoval většinou na home office. Uvědomili si, že potřebují něco většího, nejdřív se jeli podívat na vzorovou stavbu společnosti Canaba. V ní se poprvé „vcítili“ do dispozice rodinného domu, odradil je však použitý materiál konstrukce.

Vysněné bydlení na ně čekalo na západním okraji Prahy, kde rostl developerský projekt Nová Chýně. „Na první pohled působil dům s rovnou střechou jako malá kostička. Uvnitř nás ovšem dostal velkorysým prostorem a promyšlenou dispozicí. Oslovilo nás, že každá dcera by měla vlastní pokoj. Výhodou byla zahrada veliká ,tak akorát’. Během několika dnů jsme podepsali rezervační smlouvu. Do roka jsme se stěhovali, syn se narodil už tady,“ vzpomíná Nikola.

Vychytat a bydlet

Patrový zděný dům 5+kk má užitnou plochu příjemných 180 m2. Obytná místnost v přízemí navazuje na terasu a zahradu. Do patra se vešla ložnice rodičů se šatnou a vlastní koupelnou, dva dětské pokoje, pracovna a rodinná koupelna s vanou. Nabízený standard si majitelé nechali upravit.

„Nebylo to v zásadě špatné, ale nechtěli jsme například podlahy z lamina. V projektu nám chybělo víc elektrických zásuvek, měnili jsme rozvody vody, přemístili dveře do garáže, přikoupili jsme klimatizaci. Myslíme, že jsme tím vychytali řadu praktických detailů,“ pochvalují si. Předpokládali, že zařizování pak zvládnou sami.

Typovou linku doplňují desky, obložení a police v dekoru patinovaného dřeva vyrobené na míru.

Velkoformátové posuvné zasklení spojuje jídelní kout s terasou.

Přesto ve fázi hrubé stavby Nikola oslovila interiérovou designérku Janu Szonowskou, kterou jí doporučila kolegyně z práce. „Vyřešila nám především funkci a vzhled obytného prostoru. Bez ní bychom zřejmě udělali řadu chyb. I drobný rozdíl v odstínu podlahy totiž ovlivní harmonii místnosti. S Michaelem máme rádi industriální styl v kombinaci s teplými prvky. Jana propojila až syrové prvky (cihelné pásky, betonovou stěrku na stěnách i její imitaci na podlaze) s butikovým stylem a měkkými materiály, tedy závěsy, sametovým čalouněním... Osobně jedu po lince praktičnosti, potom řeším až design. Inspirovala jsem se na Pinterestu a také Janinými realizacemi,“ popisuje Nikola.

Hořčice a petrolej

„Mám rád ergonomii. Pracuji jako vývojář a design mi není cizí. Doma jsem nechtěl spoustu barev, omezil jsem jejich počet na tři. Barevnost vnesou totiž i obyčejné knihy. Upřednostnili jsme tmavé uklidňující tóny před světlými, které spíš,probouzejí’,“ podotýká Michael.

V obývacím pokoji spojeném s kuchyní vyhrály dva odstíny, zato dost nevšední, hořčicově žlutý čaloun pohovky z obchodu XXXLutz a petrolejově modrá na zakázkovém nábytku. Barvy ladí a jsou i akcentem k dekoru betonu, dřeva i cihel.

Vzhled atypické obývákové stěny

vyšel z požadavků majitelů –

například na umístění vodní

dýmky, kterou kryje laťkování

z opalovaného kovu.

Zadání, jak vyřešit multifunkční pokoj, nebylo snadné, bylo potřeba do něj umístit velkou pohovku a jídelní stůl pro dnes už pětičlennou rodinu. Pro Nikolu vytvořit pracovní kout, najít místo, kde by se dařilo Michaelovým bonsajím i umístit starý klavír, na který často všichni pro potěšení hrají.

Tvar a vybavení obývákové stěny vyšly z požadavků na uložení šanonů, knih či vodní dýmky. Orientální prvek by se sem nehodil, takže ji (i další dvě skříňky) kryje vzdušné černé laťkování z opalovaného kovu. Vše se podařilo vychytat díky profesionálnímu návrhu Jany Szonowské, která kupříkladu ve vstupní hale použila dvě výškové úrovně pro ukládání věcí, aby i děti dosáhly.

Originální nábytek na míru (včetně sestavy do dětských pokojů a šatny) vyrobili truhláři z firmy Interiéry Pazour. Na otázku, zda finanční strop ovlivnil výběr materiálů, interiérová designérka odpovídá: „Chtěli jsme to mít pěkné a mohli jsme se naštěstí držet zlaté střední cesty.“

V lepším světle

Černé barvy kuchyňské linky (značka Nobilia byla daná projektem developera) se partneři nebáli. Autorka interiéru ji „zjemnila“ pracovní deskou a obložením stěn v dekoru dubového patinovaného dřeva, hloubku a atraktivitu přidalo podsvícení.

Ložnice rodičů. Pokoj v patře je spojený s balkonem, šatnou i menší z koupelen. Boxspringová postel z obchodu veneti.cz, obraz z Kare Design.

„Máme rádi chytrou domácnost, takže si pohráváme se světelnou atmosférou,“ připomíná Michael, který vymyslel efektní podsvícenou niku v horní koupelně. „Díky přizdívce pro Geberit to šlo udělat. Můj děda byl stavař, okoukával jsem jeho výkresy. Vím, co znamenají kóty a dovedl jsem si řešení představit.“

Poslední úpravou, do níž se v této domácnosti pustili, byla výměna tří plastových francouzských oken do zahrady. Otvírala se do pokoje, což zabíralo část podlahové plochy. „Místo nich jsme pořídili velkoformátové posuvy a ušetřili tím prostor v jídelním koutě. Z finančních důvodů jsme volili opět plastové rámy, nicméně s antracitově šedou fólií, která lépe koresponduje s kuchyní. Inzerát na původní okna jsem dala na internet a do hodiny byla prodaná,“ spokojeně uzavírá Nikola.