Vendy žije se svým tureckým manželem a dvěma malými dětmi v Ankaře, hlavním městě Turecka. Svůj mezonetový byt 5+1 se dvěma velkými balkony koupili před rokem a půl.
„Zaplatili jsme za něj necelé dva miliony korun. Dnes má však hodnotu zhruba tří milionů. Jsme si vědomi, že podobně velký byt by byl v České republice finančně jen těžko dostupný. Jedním z důvodů nižších cen je intenzivní výstavba nových bytů,“ vypráví Vendy. Co se týče poplatků, tak za vodu platí mladá rodina 350 korun měsíčně, za plyn 70 korun, za elektřinu 200 korun, plus měsíční poplatek za údržbu budovy 100 korun. Vendy si pochvaluje, že platí v porovnání s ostatními velmi málo.
V posledních letech výrazně vzrostly ceny nemovitostí i nájmů, především kvůli vysoké inflaci. Přesto jsou nájmy mimo nejluxusnější části Ankary nebo Istanbulu stále dostupnější než v řadě evropských měst. V Turecku se hodně staví a lidé tu velmi řeší stáří nemovitosti, kdy nejžádanější jsou novostavby.
Byty staré dvacet nebo třicet let jsou považované za staré. Někdo si je ale i tak kupuje, protože Turecko plánuje do budoucna staré budovy bourat a stavět místo nich nové, takže pro někoho jde vlastně o způsob investice.
Kromě toho existuje v Turecku sociální bydlení. Pokud člověk prokáže chudobu, má šanci získat bydlení levněji (platí hypotéku, ale hodně výhodnou). Ceny nemovitostí i nájmy ale hodně rostou a pro chudší lidi je situace náročná.
Velikost bytů překvapí
Přestože jsou Turecko od Česka vzdálené jen několik hodin letu, každodenní život v domácnosti se podle ní v mnohém liší. Největší rozdíly si majitelka uvědomila až poté, co se do Turecka přestěhovala natrvalo.
Ve větších tureckých městech žije většina lidí v bytech. Na rozdíl od českých domácností jsou ovšem výrazně prostornější, a to nejen svou rozlohou, ale i počtem místností. „Turci jsou velmi společenští. Rodiny i přátelé se často navštěvují, někdy u sebe i přespávají, a tomu odpovídá i uspořádání bytu,“ vysvětluje Vendy.
Srdcem domácnosti majitelů je velký obývací pokoj vybavený několika pohovkami. „Není výjimkou ani byt se dvěma obývacími pokoji, aby byl dostatek místa pro hosty. Naopak propojení obývacího pokoje s ložnicí, které se občas objevuje v menších českých bytech, je v Turecku prakticky nemyslitelné,“ popisuje maminka dvou synů.
|
Koupě domu na Sicílii byla lekcí důvěry. Teď v něm Matěj vítá další Čechy
Významnou roli hraje také kuchyň. V tureckých rodinách bývá většinou samostatnou místností a stále představuje prostor, kde tráví hodně času především ženy při přípravě tradičních jídel oddělené od ostatní společnosti.
„Turci většinou dávají přednost oddělené kuchyni. Když přijde návštěva, mohou připravovat pohoštění, aniž by jim hosté koukali pod ruce,“ říká Vendy. Příprava tureckých pokrmů je často časově náročná, a kuchyň tak zůstává jedním z nejdůležitějších míst v domácnosti.
Zatímco v českých rodinách bývá dětský pokoj místem, kde děti tráví většinu dne, v Turecku je to podle Vendy často jinak. Rodinný život se odehrává především v obývacím pokoji. Děti jsou společně s rodiči i návštěvami, a svůj pokoj využívají hlavně ke spaní nebo uložení věcí.
„Pořádek v domácnosti je pro Turky velmi důležitý. I když dnes ve velkých městech pracuje stále více žen, pořád je běžné očekávání, že právě ony budou pečovat o domácnost a připravovat vše jak pro členy rodiny, tak pro návštěvy,“ vypráví Vendy.
Toalety překvapí nejednoho Evropana
Jednou z věcí, které Vendy zaujaly nejvíce, je vztah Turků k čistotě a hygieně. Jejich vysokým požadavkům odpovídá i vybavení koupelen.
Většina Turků dává přednost sprchovému koutu před vanou. Důvodů je hned několik. Sprchy zabírají méně místa, jsou praktičtější a vyhovují i muslimům, kteří před modlitbou provádějí rituální očistu.
Zajímavostí jsou podle Vendy také turecké toalety. „Vedle tradičních tureckých záchodů, které se používají v podřepu, se stále častěji objevují evropské toalety, které však mají jednu zvláštnost. Na rozdíl od těch českých mají většinou zabudovaný bidet. Je to úplně běžná součást vybavení,“ poukazuje Vendy na rozdíly oproti České republice.
Pokud vás někdy Turci pozvou domů, čeká vás několik zvyků, které byste měli respektovat. Boty se zouvají ještě před vstupem do bytu a hosté pokračují dovnitř bosky nebo v ponožkách. Po příchodu je samozřejmostí umýt si ruce. K jejich osušení by ale hosté neměli používat látkový ručník.
„Každý člen domácnosti má svůj vlastní ručník. Pro návštěvy jsou připravené papírové utěrky. Ještě před občerstvením hostitelé často nabídnou takzvanou kolonyu – tradiční tureckou kolínskou vodu používanou jako dezinfekci rukou. A pak už přichází to nejdůležitější – turecký čaj, káva a stůl plný jídla,“ vypráví Vendy.
Styl zařízení domácností se od českých výrazně liší. „Turci mají rádi zdobnější interiéry. Často uvidíte křišťálové lustry, bohatě zdobený nábytek, drahé koberce nebo lesklé dekorace,“ říká Vendy. Jedním dechem však dodává, že jejich byt klasickému tureckému stylu neodpovídá a manželé si ho zařídili podle vlastního vkusu.
Jak bydlí Češi v zahraničí
Pošlete do seriálu Jak bydlí Češi v zahraničí fotografie (video) a příběh i zkušenosti s bydlením v cizině. Popište nemovitost, okolí, čtvrť i zajímavosti a odlišnosti od bydlení v České republice, různé možnosti a ceny bydlení v dané zemi atd. Za zaslané příběhy předem děkujeme.
Fotografie (ideálně šířkové) a text, případně video jednoduše přidejte do následujícího formuláře.
PŘÍSPĚVKY ZASÍLEJTE ZDE
Luxusní bydlení nabízí soukromé komplexy
V Turecku existuje několik úrovní bydlení. Nejbohatší žijí v takzvaných „site“, což jsou uzavřené obytné komplexy s recepcí a vlastními službami. Jejich součástí mohou být bazény, fitness centra, sauny nebo dětská hřiště. Obyvatelé za tyto služby platí pravidelný měsíční poplatek. Na opačném konci stojí starší bytové domy, kde žijí lidé s nižšími příjmy. Vendy s manželem stáli při výběru nemovitosti před rozhodnutím, zda zvolit lepší čtvrť s menším bytem, nebo větší nemovitost v konzervativnější části města. Nakonec si vybrali druhou možnost.
Přestože lidé jsou zde velmi srdeční a otevření, ani bydlení v Ankaře není podle Vendy bez problémů. „Máme krásný a prostorný byt, ale oproti Česku nám chybí kvalitnější hromadná doprava, více zeleně a některé služby jsou tady dražší.
Přesto si Vendy, která vtipně zachycuje život v cizině na svém instagramovém profilu, bydlení v turecké metropoli pochvaluje. Každodenní kontakt s jinou kulturou jí ukázal, že domov netvoří jen samotné bydlení, ale především lidé, kteří v něm žijí, a tradice, které si předávají z generace na generaci.