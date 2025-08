S majitelem teprve nedávno dokončeného bytu jsme si povídali o cestě vedoucí ke kýženému výsledku...

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Moderní byt.

Byt je v novostavbě, zasahoval jste do jeho podoby ještě před dokončením projektu?

Byt jsme kupovali ve stadiu white walls (shell & core), což znamená, že hrubá stavba včetně dveří a schodů byla hotová od developera, ale podlahy, koupelny a veškerý vestavěný nábytek jsme mohli vybrat sami. Tuto variantu jsme uvítali, výsledek je totiž díky tomu přesně na míru našim potřebám i vkusu.

Proč jste pro zařízení interiéru oslovili právě designérku Vendulu Gazo Jelínkovou?

Na internetu nás velmi zaujala jedna z reklamních fotografií výrobce LAGO. Navštívili jsme tedy jeho showroom v Praze, a když bylo jasné, že pro interiér zvolíme nábytek právě této italské značky, majitel české distribuce Antonín Arnold nám doporučil designérku Vendulu Gazo Jelínkovou. Ta nám následně kromě konkrétních kusů nábytku pomohla vybrat také materiály podlah, ale i osvětlení a další doplňky včetně závěsů.

Jaké byly vaše požadavky po funkční a estetické stránce? Museli jste v průběhu realizace z některých nároků ustoupit vzhledem k možnostem daného prostoru?

Zásadní pro nás byl dostatek úložných prostor, vizuální jednoduchost a pocitová vzdušnost. Do hlavního obytného prostoru jsme potřebovali umístit velkorysou kuchyň, obývací pokoj, jídelní část i oddělenou pracovnu.

Ustoupit jsme museli jen z některých maličkostí... Například jsem chtěl, aby dřez i varná deska byly součástí kuchyňského ostrůvku, a naproti u stěny tak mohly stát jen vysoké kuchyňské skříně. Dřez však nebylo možné do ostrůvku dostat, protože už když jsem jednotku přebíral, bylo v ní podlahové vytápění zalité betonem, kvůli tomu nebylo možné vést podlahou odpad.

Jak moc jste zasahovali do výsledné podoby bytu?

Zasahovali jsme zejména do prostorového uspořádání nábytku v rámci půdorysu a funkčnosti. Co se týká materiálů a barev, nechali jsme si hodně poradit od designérky.

Je v rámci celého projektu něco, co byste dnes vyřešili jinak? Není. S Antonínem Arnoldem i s designérkou Vendulou Gazo Jelínkovou se nám skvěle spolupracovalo. Během realizace celého interiéru jsme čelili řadě komplikací ze strany řemeslníků a dodavatelů, ale nábytek byl nakonec namontovaný naprosto precizně, jako by ho montéři připravovali sami pro sebe. Na výsledku bych nic neměnil.

Názor autorky

V tomto konkrétním případě jsem navrhovala interiér pro mladý, zatím bezdětný pár. Od začátku jsme si porozuměli, takže celý proces probíhal hladce a přirozeně. Výsledkem je prostor, který je nejen esteticky vyvážený, ale doufám i funkční a příjemný pro každodenní život.

Vzhledem k mírně industriálnímu charakteru budovy jsme jako hlavní materiál zvolili škrábané sklo připomínající kov. To jsme doplnili kartáčovaným dubem a námořnickou modří. Pro zjemnění celkového dojmu jsme se rozhodli pro krémový základ namísto čistě bílé.

Dominantou obytného prostoru je designově výrazný kuchyňský ostrůvek s kamennou pracovní deskou a vařením uprostřed. Má netradiční tvar, který zmírňuje jeho vizuální mohutnost. Pravá část ostrůvku je snížená směrem k obývacímu pokoji, čímž vzniká přirozené propojení obou zón.

Ručně opracovaný jídelní stůl na skleněných nohách doplňují subtilní čalouněné židle ve stejné kůži jako sedací souprava, materiály se tak znovu vzájemně propojují. Pracovnu odděluje od jídelní části volně stojící knihovna s čirými skleněnými stojkami, které zajišťují dostatek světla. Na ni navazuje pracovní stůl z kartáčovaného dřeva.

Celý prostor je laděn do neutrálních barev, osobitější akcenty tak tvoří až pečlivě volené doplňky a obrazy.

Ing. Vendula Gazo Jelínková Po absolvování vysokoškolského studia v oboru interiér a design nábytku se již dvanáctým rokem věnuji navrhování obytných prostor. Klientům se snažím vytvářet funkční a nadčasové interiéry. Neřídím se pouze aktuálními trendy, mnohem důležitější je pro mě kvalita zpracování a výběr materiálů. Právě ty totiž rozhodují o tom, jak bude interiér působit po letech. Každý designér má svůj rukopis a při spolupráci je klíčové, aby si s klientem porozuměli. Návrh interiéru vždy vzniká na základě jeho přání a následné diskuse nad možnostmi řešení. Moje práce spočívá nejen v naslouchání, ale i v hledání cest, které klienta třeba dříve nenapadly. Při práci s nábytkem upřednostňuji subtilitu a tvarovou jednoduchost, právě ta nechává vyniknout kvalitním materiálům a detailům. Právě proto ráda pracuji s produkty LAGO, které navíc umožňují vizuálně propojit jednotlivé části interiéru do jednotného, kompaktního celku.

