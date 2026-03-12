Hana Třeštíková žije obklopená uměním. Letenský byt si vyladila k dokonalosti

Klára Lyons
Kulturní influencerka, spisovatelka a producentka Hana Třeštíková žije v domě na pražské Letné od dětství. Nedávno se jí narodila dcera a byt, který dřív sloužil jenom jí, doznal velkých změn. Sama Hanka říká, že jsme její domov zastihli v tranzici mezi hnízdečkem svobodné čtyřicítky a zaměstnanou maminkou batolete.
Byt je domovem mnoha uměleckých kousků.

Byt je domovem mnoha uměleckých kousků. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Pohled z jídelny na knihovnu, která je chloubou majitelky.
V odpočinkové zóně Hana relaxuje, ale i pracuje.
V obývacím pokoji přibyla dětská ohrádka, která je dostatečně velká, aby se tam...
Hana Třeštíková je doma na Letné.
22 fotografií

V bytovém domě, který je z roku 1911, je celkem 15 bytů. „Říkáme tady tomu z legrace roztroušená rodinná vila. Bydlí tady můj bratr, já i rodiče. Ti se sem přistěhovali, když mi byl asi rok. V pubertě jsem se z rodného bytu přestěhovala do jiného, ale pořád v rámci stejného domu. Tenkrát jsem bydlela v maličkém bytě, kde nebyla kuchyň, což už by dneska samozřejmě nešlo,“ říká Hana Třeštíková, která se do stávajícího bytu s obývacím pokojem, kuchyní, ložnicí a pracovnou přestěhovala před deseti lety.

Prostor se postupně proměňuje tak, aby vyhověl potřebám desetiměsíční Loty.

Byt plný umění

V obývacím pokoji přibyla dětská ohrádka, která je dostatečně velká, aby se tam s Lotou vešla i její maminka, která si při hraní v ohrádce často zvládne vyřídit i práci. Pokojové květiny, které jsou Haninou vášní, ale musely z obýváku kvůli holčičce pryč. Obývacímu pokoji dominují stejně jako zbytku bytu obrazy od známých umělců. Většinu z nich dostala Hanka od svých rodičů. Výrazným solitérem je především obraz od Jiřího Sopka, Modrý jezdec.

Kousek, na který je majitelka, velmi hrdá je rozsáhlá knihovna, která okupuje téměř celou stěnu. „Knihy nemám v knihovně jen vystavené, ale většinu z nich jsem opravdu četla. Mám ji rozdělenou do oddílů podle toho, které kousky bych si ještě chtěla přečíst. S malou je ale na čtení samozřejmě méně času,“ říká Hanka, která sama napsala dvě knihy. Knihovna není jen úložištěm knih, ale zahrnuje i dekorace, ke kterým se vážou cenné vzpomínky.

Pohled z jídelny na knihovnu, která je chloubou majitelky.
Byt je domovem mnoha uměleckých kousků.
V odpočinkové zóně Hana relaxuje, ale i pracuje.
V obývacím pokoji přibyla dětská ohrádka, která je dostatečně velká, aby se tam s dcerou vešla i její maminka, která si při hraní v ohrádce často zvládne vyřídit i práci.
Hana Třeštíková je doma na Letné.
22 fotografií

„Bustu Antonína Dvořáka měla moje babička na televizi. Hlínu v ozdobné sklenici jsem si zase v 90. letech odnesla ze Strawberry Fields v New Yorku (památník se zahradní úpravou věnovaný Johnu Lennonovi), protože jsem tehdy byla skalní fanynka Beatles,“ říká majitelka k předmětům, které jsou jí blízké. Na knihovně jsou grafiky od sester Válových, které Hanka dala nedávno zarámovat. Nad televizí visí obraz od Jakuba Špaňhela, Londýnská banka, který Hanka dostala ke třicátým narozeninám.

Z obývacího pokoje vedou dveře do jídelny, která je zároveň i pracovnou. U psacího stolu s výhledem na Prahu tady vznikaly Haniny knížky.

„Dřív jsem si zapálila svíčku, kochala se výhledem na noční Prahu a psala jsem u stolu. V těhotenství jsem si ale zvykla psát na gauči s nohama nahoře. Teď píšu další knížku, která vzniká po kavárnách v době, kdy mám paní na hlídání,“ popisuje Hanka a dodává, že jí nějakou dobu trvalo, než si zvykla svěřit holčičku do péče někomu jinému.

Šéfkuchař Radek Kašpárek bydlí ve stylovém domě v Praze. Kuchyň má dokonalou

Pracovní kout doplňuje originální dílo od Krištofa Kintery. Hana si obraz vybrala přímo u autora ke svým čtyřicátým narozeninám. Důvodem byl podle ní i nápis, který tehdy zhmotnil její přání stát se matkou. Nad jídelním stolem visí další obraz s názvem Slovensko od Ivana Ouhela, který Hanku provází už od dětství. Měla ho vždy v pokoji, a pak si ho od rodičů vyžádala na stálo. Ani v jídelně nechybí knihovna, kde mají kromě jiných své místo i Hančiny knihy Hovory s mámou a Matkou po čtyřicítce.

Nová kuchyňská linka jako symbol hnízdění

Z obývacího pokoje se jde do chodby, kde je umístěna zbrusu nová kuchyňská linka.

„Bývala tady původní kuchyň bez myčky. Dřív mi vyhovovala a myčka mi i přes to, že mou vášní je vaření a často zvu na jídlo celou rodinu, nechyběla. Když jsem ale otěhotněla, došlo mi, že s dítětem se vše změní. V rámci hnízdění jsem si tedy ve vysokém stupni těhotenství pořídila novou kuchyňskou linku, za kterou jsem teď vděčná,“ říká majitelka.

Pohled z jídelny na knihovnu, která je chloubou majitelky.
Byt je domovem mnoha uměleckých kousků.
V odpočinkové zóně Hana relaxuje, ale i pracuje.
V obývacím pokoji přibyla dětská ohrádka, která je dostatečně velká, aby se tam s dcerou vešla i její maminka, která si při hraní v ohrádce často zvládne vyřídit i práci.
22 fotografií

Ložnice je světlá a zařízená s ohledem na potřeby malého dítěte. Vedle manželské postele stojí postýlka a přebalovací pult. Na kosmetickém stolku, kde se Hanka upravuje, stojí fotografie, na které je majitelka zachycená jako šestiletá.

Dům plný přátel a rodiny

Se sousedy se Hanka zná a někteří z nich jsou dokonce jejími přáteli. „Kdykoliv se tady uvolnil nějaký byt, podařilo se mi sem dostat kamarády, což je skvělé. Žijí tady také samozřejmě starousedlíci, se kterými máme také velmi dobré vztahy,“ vypráví Hanka.

Na závěr se ptám, jestli by si dokázala představit bydlet někde jinde než na Letné, kde strávila celý život.

„Zkusila jsem si život v Londýně, kam jsem odjela jako student a přivydělávala jsem si tam jako servírka. Byla to pěkná zkušenost, díky které jsem zjistila, jak moc mám tady v Praze pohodlný život. Samozřejmě, pokud bych měla neomezené finanční prostředky, koupila bych si apartmán v New Yorku nebo někde u moře, ale teď jsem opravdu spokojená tam, kde jsem, a Letnou bych neměnila,“ uzavírá Hanka.

Vstoupit do diskuse
titulek

Zpěvák z dua Eva a Vašek ukázal luxusní sídlo v Blansku. Žije s přítelkyní

Mezi jednotlivými budovami Ševčíkova „panství“ nabízí chvíle odpočinku bazén.

VIDEO Ze soukromého stavení tyčícího se nedaleko srdce moravské přírody se stala luxusní oáza klidu a...

Veronika Žilková po 40 letech mění dům v Suchdole. Pomáhá jí dcera Kordula

Čas doma tráví herečka v obležení zvířat.

Herečka Veronika Žilková se po téměř čtyřiceti letech rozhodla dát svému domu nový život. A...

Kam utíká Jan Bartoška? Známý herec promluvil o svém azylu mimo Prahu

Malý domek je obklopen velkou zahradou. Tak to má herec rád.

Herce Jana Bartošku z Divadla Bez Hranic sice práce pravidelně přivádí do hlavního města, vždy se...

Rosnička Honsová bydlí v Praze. V části s nejlepšími rozptylovými podmínkami

Profesionálce samozřejmě doma nechybí meteoradar.

Meteoroložka a hlasatelka zpráv o počasí Dagmar Honsová si svůj domov vybrala netradičním způsobem....

Láska v centru Prahy. Jak si zpěvačka Ďuricová zařídila s přítelem domov snů

Společné bydlení s přítelem Milanem Nikola Ďuricová neuspěchala, hledali...

Bydlení zpěvačky Nikoly Ďuricové je dokonalým spojením elegance, vkusu a pohodlí. Společně se svým...

Zpěvačka si vytvořila oázu klidu. Odpočívá v dobře promyšleném bungalovu

Bungalov romanticky obklopují vzrostlé růže.

Klid, harmonie a relaxace. To jsou emoce, které návštěvník okamžitě pocítí, jakmile projde brankou...

Zpěvačka si splnila sen. Žije na zámku Neustupov, který s přítelem opravují

Vycpaný zajíc převlečený za nimroda je miláčkem celé rodiny.

Muzikálová a operní zpěvačka Monika Sommerová, kterou nejvíc proslavila hlavní role v muzikálu...

Nejčtenější

Zpěvák z dua Eva a Vašek ukázal luxusní sídlo v Blansku. Žije s přítelkyní

Mezi jednotlivými budovami Ševčíkova „panství“ nabízí chvíle odpočinku bazén.

Ze soukromého stavení tyčícího se nedaleko srdce moravské přírody se stala luxusní oáza klidu a míru. Václav Ševčík si díky kvalitní práci může vychutnávat domácí kino plnými doušky téměř kdekoliv ve...

Krkonošský luxus za 39 milionů. Má wellness, kinosál a tři hektary soukromí

Nemovitost je na prodej za 39 milionů korun.

Sauna, vířivka, kinosál a pozemek velký téměř 3 hektary. Tak vypadá krkonošská chalupa z roku 1849 v Horních Dušnicích, která je nyní na prodej za 39 milionů korun.

Z děsivé ruiny luxusní klenot. Tahle proměna v Českosaském Švýcarsku bere dech

Dominantu hlavního obytného prostoru tvoří krbová vložka umístěná v místě...

Českosaské Švýcarsko má nejen unikátní přírodní ráz, ale i architekturu. Domy, které zde vznikly v 19. století a do konce druhé světové války, představují velmi specifickou záležitost. Proměna těchto...

Je to takový zahradní domek, ale ukázalo se, že nám to stačí, říká Viktor

Užitná plocha domu je 115,16 metrů čtverečních.

„Poznáte to podle dlouhého dřevěného plotu, teď už je hodně šedý,“ uvedl Viktor jako poznávací znamení místa, kde se nachází jejich krásná dřevostavba. Za nenápadnou ohradou, která se dlouze táhne...

Jižák slaví padesát let. Pýcha socialismu začínala jako blátivé bludiště

Výstavba Jižního Města

Odpovědí na nedostatek bytů za socialismu byla velká sídliště na okrajích měst. Na Jižní Město, jež mělo být pýchou režimu, se první obyvatelé nastěhovali před padesáti lety. Původně jednotvárné šedé...

Hana Třeštíková žije obklopená uměním. Letenský byt si vyladila k dokonalosti

Byt je domovem mnoha uměleckých kousků.

Kulturní influencerka, spisovatelka a producentka Hana Třeštíková žije v domě na pražské Letné od dětství. Nedávno se jí narodila dcera a byt, který dřív sloužil jenom jí, doznal velkých změn. Sama...

12. března 2026

Developerský stavební zázrak. Vysněné město rostlo o 30 rodinných domů za den

Pravý americký sen se odehrál ve městě Levittown. Nebyl ale pro každého....

Pravý americký sen se odehrál ve městě Levittown. Nebyl ale pro každého. Kvalitní a cenově dostupné vlastní bydlení nabízely pěkně zařízené rodinné domy, které vyrůstaly po druhé světové válce na...

12. března 2026

Parádní bydlení pro 5 tisíc lidí. To je hranatá legenda Karl-Marx-Hof z Vídně

Stavba je dlouhá přibližně 1 050 metrů a patří tedy k nejdelším obytným budovám...

Počítá se k nejdelším bytovým domům na světě. Monumentálností neodráží jen éru Rudé Vídně, zhoubných ideologií a občanské války, na něž se rakouské hlavní město snaží zapomenout. Připomíná i časy,...

11. března 2026

Zpěvák z dua Eva a Vašek ukázal luxusní sídlo v Blansku. Žije s přítelkyní

Mezi jednotlivými budovami Ševčíkova „panství“ nabízí chvíle odpočinku bazén.

Ze soukromého stavení tyčícího se nedaleko srdce moravské přírody se stala luxusní oáza klidu a míru. Václav Ševčík si díky kvalitní práci může vychutnávat domácí kino plnými doušky téměř kdekoliv ve...

11. března 2026

Jižák slaví padesát let. Pýcha socialismu začínala jako blátivé bludiště

Výstavba Jižního Města

Odpovědí na nedostatek bytů za socialismu byla velká sídliště na okrajích měst. Na Jižní Město, jež mělo být pýchou režimu, se první obyvatelé nastěhovali před padesáti lety. Původně jednotvárné šedé...

10. března 2026

Je to takový zahradní domek, ale ukázalo se, že nám to stačí, říká Viktor

Užitná plocha domu je 115,16 metrů čtverečních.

„Poznáte to podle dlouhého dřevěného plotu, teď už je hodně šedý,“ uvedl Viktor jako poznávací znamení místa, kde se nachází jejich krásná dřevostavba. Za nenápadnou ohradou, která se dlouze táhne...

10. března 2026

Bydlení jako z Instagramu: Trendy roku 2026, které zvládnete i bez vysokých investic

Ve spolupráci
Bydlení jako z Instagramu: Trendy roku 2026, které zvládnete i bez vysokých...

Sledujete na sociálních sítích dokonalé interiéry a říkáte si, že bez šestimístné sumy na účtu takového výsledku nikdy nedosáhnete? Trendy bydlení pro rok 2026 vás vyvedou z omylu. Éra sterilních,...

9. března 2026

Šest týdnů a malý rozpočet. Rodina proměnila starý karavan za parádu na kolech

Když manželé Martin a Xana Worthingtonovi z britského Swindonu zjistili, že je...

Když manželé Martin a Xana Worthingtonovi z britského Swindonu zjistili, že je pro ně zahraniční dovolená příliš drahá, přišlo odvážné rozhodnutí. Na internetovém tržišti Marketplace objevili 22 let...

9. března 2026

Z děsivé ruiny luxusní klenot. Tahle proměna v Českosaském Švýcarsku bere dech

Dominantu hlavního obytného prostoru tvoří krbová vložka umístěná v místě...

Českosaské Švýcarsko má nejen unikátní přírodní ráz, ale i architekturu. Domy, které zde vznikly v 19. století a do konce druhé světové války, představují velmi specifickou záležitost. Proměna těchto...

9. března 2026

Sociální sídliště šokuje. Už 500 let zde nezvýšili nájem, není to ale zadarmo

Možná si Jakob Fugger chtěl zajistit místo v nebi. Ale dokázal též, že...

Možná si Jakob Fugger chtěl zajistit místo v nebi. Ale dokázal též, že bohatství může být symbolem odpovědnosti. Jeho dílo, bydlení Fuggerei, je trvalou připomínkou, že sociální politika není moderní...

8. března 2026

Interiér po proměně připomíná spíš luxusní obývák než starou chatu

Designér Bakke radí, aby pohovka vždy nabízela výhled ven, ne do místnosti.

Chatu na břehu jezera si manželé koupili už před lety, ale teprve teď, když už mají dospělé děti a dokonce vnoučata, jí chtěli dát novou podobu. Aby zde mohli pohodlně odpočívat a scházet se i s...

8. března 2026

Žije v betonové krabici a vydělává na tom balík. Ind je hvězdou Instagramu

Betonová místnost vysoká jen 86 centimetrů, žádná okna a nájem kolem pěti tisíc...

Betonová místnost vysoká jen 86 centimetrů, žádná okna a nájem kolem pěti tisíc indických rupií měsíčně, v přepočtu zhruba jedenáct set korun. Pro většinu lidí noční můra, pro 23letého Inda Sonua...

7. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.