V bytovém domě, který je z roku 1911, je celkem 15 bytů. „Říkáme tady tomu z legrace roztroušená rodinná vila. Bydlí tady můj bratr, já i rodiče. Ti se sem přistěhovali, když mi byl asi rok. V pubertě jsem se z rodného bytu přestěhovala do jiného, ale pořád v rámci stejného domu. Tenkrát jsem bydlela v maličkém bytě, kde nebyla kuchyň, což už by dneska samozřejmě nešlo,“ říká Hana Třeštíková, která se do stávajícího bytu s obývacím pokojem, kuchyní, ložnicí a pracovnou přestěhovala před deseti lety.
Prostor se postupně proměňuje tak, aby vyhověl potřebám desetiměsíční Loty.
Byt plný umění
V obývacím pokoji přibyla dětská ohrádka, která je dostatečně velká, aby se tam s Lotou vešla i její maminka, která si při hraní v ohrádce často zvládne vyřídit i práci. Pokojové květiny, které jsou Haninou vášní, ale musely z obýváku kvůli holčičce pryč. Obývacímu pokoji dominují stejně jako zbytku bytu obrazy od známých umělců. Většinu z nich dostala Hanka od svých rodičů. Výrazným solitérem je především obraz od Jiřího Sopka, Modrý jezdec.
Kousek, na který je majitelka, velmi hrdá je rozsáhlá knihovna, která okupuje téměř celou stěnu. „Knihy nemám v knihovně jen vystavené, ale většinu z nich jsem opravdu četla. Mám ji rozdělenou do oddílů podle toho, které kousky bych si ještě chtěla přečíst. S malou je ale na čtení samozřejmě méně času,“ říká Hanka, která sama napsala dvě knihy. Knihovna není jen úložištěm knih, ale zahrnuje i dekorace, ke kterým se vážou cenné vzpomínky.
„Bustu Antonína Dvořáka měla moje babička na televizi. Hlínu v ozdobné sklenici jsem si zase v 90. letech odnesla ze Strawberry Fields v New Yorku (památník se zahradní úpravou věnovaný Johnu Lennonovi), protože jsem tehdy byla skalní fanynka Beatles,“ říká majitelka k předmětům, které jsou jí blízké. Na knihovně jsou grafiky od sester Válových, které Hanka dala nedávno zarámovat. Nad televizí visí obraz od Jakuba Špaňhela, Londýnská banka, který Hanka dostala ke třicátým narozeninám.
Z obývacího pokoje vedou dveře do jídelny, která je zároveň i pracovnou. U psacího stolu s výhledem na Prahu tady vznikaly Haniny knížky.
„Dřív jsem si zapálila svíčku, kochala se výhledem na noční Prahu a psala jsem u stolu. V těhotenství jsem si ale zvykla psát na gauči s nohama nahoře. Teď píšu další knížku, která vzniká po kavárnách v době, kdy mám paní na hlídání,“ popisuje Hanka a dodává, že jí nějakou dobu trvalo, než si zvykla svěřit holčičku do péče někomu jinému.
Pracovní kout doplňuje originální dílo od Krištofa Kintery. Hana si obraz vybrala přímo u autora ke svým čtyřicátým narozeninám. Důvodem byl podle ní i nápis, který tehdy zhmotnil její přání stát se matkou. Nad jídelním stolem visí další obraz s názvem Slovensko od Ivana Ouhela, který Hanku provází už od dětství. Měla ho vždy v pokoji, a pak si ho od rodičů vyžádala na stálo. Ani v jídelně nechybí knihovna, kde mají kromě jiných své místo i Hančiny knihy Hovory s mámou a Matkou po čtyřicítce.
Nová kuchyňská linka jako symbol hnízdění
Z obývacího pokoje se jde do chodby, kde je umístěna zbrusu nová kuchyňská linka.
„Bývala tady původní kuchyň bez myčky. Dřív mi vyhovovala a myčka mi i přes to, že mou vášní je vaření a často zvu na jídlo celou rodinu, nechyběla. Když jsem ale otěhotněla, došlo mi, že s dítětem se vše změní. V rámci hnízdění jsem si tedy ve vysokém stupni těhotenství pořídila novou kuchyňskou linku, za kterou jsem teď vděčná,“ říká majitelka.
Ložnice je světlá a zařízená s ohledem na potřeby malého dítěte. Vedle manželské postele stojí postýlka a přebalovací pult. Na kosmetickém stolku, kde se Hanka upravuje, stojí fotografie, na které je majitelka zachycená jako šestiletá.
Dům plný přátel a rodiny
Se sousedy se Hanka zná a někteří z nich jsou dokonce jejími přáteli. „Kdykoliv se tady uvolnil nějaký byt, podařilo se mi sem dostat kamarády, což je skvělé. Žijí tady také samozřejmě starousedlíci, se kterými máme také velmi dobré vztahy,“ vypráví Hanka.
Na závěr se ptám, jestli by si dokázala představit bydlet někde jinde než na Letné, kde strávila celý život.
„Zkusila jsem si život v Londýně, kam jsem odjela jako student a přivydělávala jsem si tam jako servírka. Byla to pěkná zkušenost, díky které jsem zjistila, jak moc mám tady v Praze pohodlný život. Samozřejmě, pokud bych měla neomezené finanční prostředky, koupila bych si apartmán v New Yorku nebo někde u moře, ale teď jsem opravdu spokojená tam, kde jsem, a Letnou bych neměnila,“ uzavírá Hanka.