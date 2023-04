Bydlíme v panelovém domě, byty máme v osobním vlastnictví. Delší dobu máme vlažné topení. Bylo nám řečeno, že ho musíme odvzdušnit. Jenže v našem domě lze topení odvzdušnit pouze v bytě v posledním patře.

Majitel bytu to ale odmítá s tím, že nic dělat nebude. Ventilem na odvzdušnění nás drží v šachu. Je mu jedno, že doma máme zimu a musíme si topit přímotopy. Jak máme souseda k odvzdušnění dotlačit? Je nějaké schůdné řešení? A co když odjede do zahraničí?