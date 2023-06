Kadeřník Tomáš Arsov je doma v centru Prahy. V létě je požehnáním pavlač

Ačkoli se byt nachází ve starší zástavbě a dům pamatuje dobu, kdy tu byla škola, dnes je všechno jinak, protože objekt prošel kompletní rekonstrukcí a nacházejí se v něm plně vybavené moderní byty. Jednou z mála připomínek starých časů je domovní pavlač, která zejména během letních měsíců nabízí možnost posezení a odpočinku.

Přestože Tomáš bydlí ve vyšším patře, nemusí se k němu dnes díky rekonstrukci po schodech, ale každou návštěvu k jeho dveřím doveze výtah. Jeho byt má rozlohu 120 metrů čtverečních a je v domě nejmenší bytovou jednotkou, protože ostatní byty mají i okolo 500 metrů čtverečních.

„Nemám rád novostavby, kde je všechno ze sádrokartonu a plastu, protože z toho dýchá něco, co na mě nepůsobí pozitivně,“ prozrazuje Tomáš důvod, proč měl zájem o nemovitost ve starší zástavbě. „Já jsem předtím bydlel nějakou dobu v Karlíně, kde jsem měl krásný byt a měl jsem to tam moc rád. Majitelka tohoto bytu je moje klientka a v roce 2018, kdy dokončili rekonstrukci domu, mi říkala, že kdybych se chtěl přestěhovat sem, má tu volné byty,“ říká kadeřník, který se ze začátku obával vysokého nájmu a do stěhování se mu příliš nechtělo, místo ho však nakonec natolik okouzlilo, že přestal váhat.

„Přišli jsme se sem podívat a bylo vymalováno, jelikož jsem viděl ten prostor, volnost a světlo,“ přiznává Tomáš, pro něhož byl jeho současný byt láskou na první pohled. Definitivní rozhodnutí pro stěhování do centra padlo, když zjistil, že nájem je jen o tisíc korun vyšší, než byl v Karlíně.

Všude vládne bílá

Hned za vchodovými dveřmi se vchází do bíle vymalované chodby, kterou zdobí několik zrcadel. Kuchyně je spojená s obývákem a vše je zařízeno tak, aby místnost působila vzdušným a otevřeným dojmem. V době stěhování zde byla pouze kuchyňská linka a renovovaná podlaha z parket.

„Je pravda, že jsem to tady zařídil dost rychle, aby se tu dalo žít, a postupně dokupuji jen malé věci, protože můj životní styl i pracovní život jsou velmi náročné. Jsem prakticky pořád v práci a ve volném čase cestuji,“ řekl Arsov, jemuž ke kuchyňské lince přibyl i jídelní stůl se čtyřmi židlemi, krbová římsa s elektrickým krbem, gauč a knihovna. Jako dekorace slouží zarámovaná fotografie pána bytu před Eiffelovou věží a květiny.

„U mě to není o tom, že bych vybavení rychle nakoupil v obchodě nebo si domů pozval designéry. Potřebuji si to prožít a mohu říct, že je mi tady dobře,“ říká Tomáš, který miluje ve svém životě lehkost a světlo.

V současné době najdeme v ložnici manželskou postel, šatní skříň a psací stůl s notebookem. Do budoucna by však chtěl Tomáš ložnici předělat, i když konkrétní představu zatím nemá.

„Mám rád zemité barvy a čistý design, a když se dívám na fotografie ložnic na sociálních sítích, vidím milion možných druhů a variant a samozřejmě se mi líbí všechno. Zatím nechci spěchat, ale v okamžiku, kdy si budu jistý, pustím se do toho,“ prozradil Arsov.

V bytě se samozřejmě nachází také koupelna, ve které nesmí chybět produkty na vlasy a parfémy značky Tomáš Arsov, kterou založil. „Kosmetiku sám vyrábím a vyvíjím jako první kadeřník v České republice,“ dodal.

Pocity jsou nejdůležitější

Jelikož se Tomáš považuje za člověka, který se ve svém životě řídí hlavně pocity, byly pro něj rozhodující i během vybavování vlastního kadeřnického salonu v ulici V Jámě, která se nachází kousek od Václavského náměstí. Se zařízením kadeřnictví to však nebylo úplně jednoduché, jelikož řada návrhů vypadala spíše tak, jako by chtěl designér zařídit pohřební ústav nebo kasino.

„Až firma Maletti, od níž máme nábytek, nám řekla, že v Itálii znají skvělého architekta od Armaniho. On za námi přiletěl a já jsem s ním strávil celý den a on se mě ptal, co se mi líbí, co rád dělám a jaký je můj život, aby o mně věděl úplně všechno. Za pár týdnů jsme za ním letěli do Milána a on nám ukázal definitivní návrh, podle něhož salon dnes vypadá,“ pochvaluje si Arsov, že se architekt přesně trefil do jeho vkusu a požadavků.

V salonu tráví jeho majitel většinu času, proto je pro něho nesmírně důležité, aby se v něm on i jeho klienti cítili dobře.