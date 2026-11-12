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Sen o bydlení v Praze. Mladá rodina ukázala skvělou proměnu podkroví

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Byt vznikal v rámci celkové rekonstrukce bytového domu.

Byt vznikal v rámci celkové rekonstrukce bytového domu. | foto: verynicebeautiful

Podkrovní byt v širším centru Prahy a nedaleko Prokopského údolí si vyhlédla...
Podkrovní byt v širším centru Prahy a nedaleko Prokopského údolí si vyhlédla...
Majitelé si přáli čistý, funkční interiér s kvalitním vybavením.
Podkrovní byt v širším centru Prahy a nedaleko Prokopského údolí si vyhlédla...
20 fotografií
Podkrovní byt v širším centru Prahy a nedaleko Prokopského údolí si vyhlédla pro život mladá rodina. Kompletní rekonstrukce se ujala designérka Adéla Bačová, která prostor přizpůsobila potřebám majitelů.

Byt vznikal v rámci celkové rekonstrukce bytového domu. Majitelé si přáli čistý, funkční interiér s kvalitním vybavením. Návrh se proto nezačal výběrem nábytku, ale rozdělením prostoru mezi dvě podlaží a určením role jednotlivých místností.

„Díky tomu projekt začínal v čistém prostoru, ve kterém jsme mohli přizpůsobit všechny detaily podle potřeb majitelů. Po specifikaci jednotlivých místností a půdorysu jsme se pustili do samotného navrhování interiéru,“ popisuje svoji práci designérka Adéla Bačová.

Dvě úrovně bydlení

Spodní podlaží tvoří otevřená společenská část, v níž na sebe navazují kuchyň, stolování a obývací pokoj. Horní úroveň je vyhrazena soukromí majitelů. Rozdělení podle způsobu užívání dává velkorysému bytu jasný řád: návštěvy se mohou pohybovat v hlavním obytném prostoru, zatímco další část zůstává stranou společného dění.

Podkrovní byt v širším centru Prahy a nedaleko Prokopského údolí si vyhlédla pro život mladá rodina. Kompletní rekonstrukce se ujala designérka Adéla Bačová, která prostor přizpůsobila potřebám majitelů.
Byt vznikal v rámci celkové rekonstrukce bytového domu.
Podkrovní byt v širším centru Prahy a nedaleko Prokopského údolí si vyhlédla pro život mladá rodina. Kompletní rekonstrukce se ujala designérka Adéla Bačová, která prostor přizpůsobila potřebám majitelů.
Majitelé si přáli čistý, funkční interiér s kvalitním vybavením.
Podkrovní byt v širším centru Prahy a nedaleko Prokopského údolí si vyhlédla pro život mladá rodina. Kompletní rekonstrukce se ujala designérka Adéla Bačová, která prostor přizpůsobila potřebám majitelů.
20 fotografií

Obě podlaží přitom nejsou vizuálně oddělená. Otevřená galerie propouští světlo do horní úrovně a umožňuje vnímat byt v celé jeho výšce. Skleněné zábradlí s dřevěným detailem ponechává průhled napříč interiérem. Na galerii navazuje pochozí most, který vede ke skryté pracovně. Schodiště tak v bytě není jen nezbytným spojením podlaží, ale výraznou součástí hlavního obytného prostoru.

Kuchyň s barevným akcentem

Základ interiéru tvoří světlé plochy a dubová podlaha s olejovaným povrchem, položená do vzoru rybí kosti. Její kresba přechází mezi jednotlivými částmi spodního podlaží a otevřenému prostoru dodává jednotu. Kuchyň do tohoto klidného základu vnáší výraznější barvu: čelo ostrůvku má cihlový odstín, který se opakuje na židlích značky TON vyrobených pro tento projekt.

Ostrůvek stojí na rozhraní kuchyně a obytné části. V jeho blízkosti se otevírá pohled ke schodišti, takže při pohybu po bytě zůstávají kuchyně a horní úroveň ve vzájemném kontaktu. Světlé skříňky doplňuje pracovní deska s mramorovým vzorem. Materiály a barevnost kuchyně jsou střídmé, cihlový akcent proto v prostoru vynikne, aniž by přehlušil ostatní vybavení.

Nahlédněte do bytu za 80 milionů. Z historického mezonetu je vidět Petřín i Hrad

Stolování u terasy

Jídelní místo je umístěno u prostorné terasy s výhledem do okolní krajiny. Velké prosklení přivádí světlo až k dubové podlaze a dává jednoduchému dřevěnému stolu výrazné místo v dispozici. Sezení doplňují židle belgické značky Ethnicraft; nad jídelním stolem jsou svítidla Neverending Glory od české značky Lasvit.

Terasa zároveň připomíná jednu z předností polohy bytu. Přestože se nachází nedaleko centra Prahy, z jeho obytné části se otevírá výhled do zeleně. Při stolování tak není pozornost obrácena jen dovnitř interiéru, ale také k jeho okolí.

Klidná obytná část

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Bydlení mezi panely.

V obývacím pokoji zůstává zařízení úsporné. Světlá pohovka, organicky tvarovaný konferenční stolek a velké okno nechávají vyniknout proporcím místnosti i návaznosti na galerii. Podlaha se vzorem rybí kosti sem plynule přechází od kuchyně a jídelního koutu. Právě opakování několika materiálů pomáhá spojit různé funkce spodního podlaží v jeden celek.

Výraznější barva se vrací v koupelně, kde zelený keramický obklad doplňuje bílé zařízení a tmavě zelenou skříňku pod umyvadlem. Proti světlým obytným místnostem tak koupelna působí komorněji, ale stále používá stejně přehlednou kombinaci materiálů a barev.

„Tlumené tóny, barevný akcent v kuchyňské části a kvalitní nábytek tvoří esenci bytu,“ říká Adéla Bačová. Výsledek stojí na propojení obou podlaží a současně na jasném rozlišení jejich účelu. Spodní úroveň je otevřená společnému životu, horní poskytuje větší soukromí – bez toho, aby se vytratila prostorová velkorysost podkrovního bytu.

Adéla Bačová
Designérka oceněná cenou Red Dot. Ve své práci propojuje produktový design, návrhy interiérů a malou architekturu. Věnuje se zakázkovým projektům pro firmy a podílí se také na vývoji nových produktů. Vedle toho tvoří pod vlastní značkou a stojí za projektem What a Hut.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Bydlení mezi panely.

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