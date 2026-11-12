Byt vznikal v rámci celkové rekonstrukce bytového domu. Majitelé si přáli čistý, funkční interiér s kvalitním vybavením. Návrh se proto nezačal výběrem nábytku, ale rozdělením prostoru mezi dvě podlaží a určením role jednotlivých místností.
„Díky tomu projekt začínal v čistém prostoru, ve kterém jsme mohli přizpůsobit všechny detaily podle potřeb majitelů. Po specifikaci jednotlivých místností a půdorysu jsme se pustili do samotného navrhování interiéru,“ popisuje svoji práci designérka Adéla Bačová.
Dvě úrovně bydlení
Spodní podlaží tvoří otevřená společenská část, v níž na sebe navazují kuchyň, stolování a obývací pokoj. Horní úroveň je vyhrazena soukromí majitelů. Rozdělení podle způsobu užívání dává velkorysému bytu jasný řád: návštěvy se mohou pohybovat v hlavním obytném prostoru, zatímco další část zůstává stranou společného dění.
Obě podlaží přitom nejsou vizuálně oddělená. Otevřená galerie propouští světlo do horní úrovně a umožňuje vnímat byt v celé jeho výšce. Skleněné zábradlí s dřevěným detailem ponechává průhled napříč interiérem. Na galerii navazuje pochozí most, který vede ke skryté pracovně. Schodiště tak v bytě není jen nezbytným spojením podlaží, ale výraznou součástí hlavního obytného prostoru.
Kuchyň s barevným akcentem
Základ interiéru tvoří světlé plochy a dubová podlaha s olejovaným povrchem, položená do vzoru rybí kosti. Její kresba přechází mezi jednotlivými částmi spodního podlaží a otevřenému prostoru dodává jednotu. Kuchyň do tohoto klidného základu vnáší výraznější barvu: čelo ostrůvku má cihlový odstín, který se opakuje na židlích značky TON vyrobených pro tento projekt.
Ostrůvek stojí na rozhraní kuchyně a obytné části. V jeho blízkosti se otevírá pohled ke schodišti, takže při pohybu po bytě zůstávají kuchyně a horní úroveň ve vzájemném kontaktu. Světlé skříňky doplňuje pracovní deska s mramorovým vzorem. Materiály a barevnost kuchyně jsou střídmé, cihlový akcent proto v prostoru vynikne, aniž by přehlušil ostatní vybavení.
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Stolování u terasy
Jídelní místo je umístěno u prostorné terasy s výhledem do okolní krajiny. Velké prosklení přivádí světlo až k dubové podlaze a dává jednoduchému dřevěnému stolu výrazné místo v dispozici. Sezení doplňují židle belgické značky Ethnicraft; nad jídelním stolem jsou svítidla Neverending Glory od české značky Lasvit.
Terasa zároveň připomíná jednu z předností polohy bytu. Přestože se nachází nedaleko centra Prahy, z jeho obytné části se otevírá výhled do zeleně. Při stolování tak není pozornost obrácena jen dovnitř interiéru, ale také k jeho okolí.
Klidná obytná část
V obývacím pokoji zůstává zařízení úsporné. Světlá pohovka, organicky tvarovaný konferenční stolek a velké okno nechávají vyniknout proporcím místnosti i návaznosti na galerii. Podlaha se vzorem rybí kosti sem plynule přechází od kuchyně a jídelního koutu. Právě opakování několika materiálů pomáhá spojit různé funkce spodního podlaží v jeden celek.
Výraznější barva se vrací v koupelně, kde zelený keramický obklad doplňuje bílé zařízení a tmavě zelenou skříňku pod umyvadlem. Proti světlým obytným místnostem tak koupelna působí komorněji, ale stále používá stejně přehlednou kombinaci materiálů a barev.
„Tlumené tóny, barevný akcent v kuchyňské části a kvalitní nábytek tvoří esenci bytu,“ říká Adéla Bačová. Výsledek stojí na propojení obou podlaží a současně na jasném rozlišení jejich účelu. Spodní úroveň je otevřená společnému životu, horní poskytuje větší soukromí – bez toho, aby se vytratila prostorová velkorysost podkrovního bytu.
Adéla Bačová
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