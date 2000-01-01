náhledy
Proč si stavět někde malý domek, když s ním mohu cestovat? Tento přístup dnes už láká řadu lidí. Právě jim vyšly vstříc designérky Diana Šajdová a Dušana Lehotová, které navrhly dřevěný Pocket House na typovém přívěsu pro výrobce Faircraft. Střecha unese fotovoltaické panely s výkonem 3 500 W a lze z ní získávat dešťovou vodu.
Autor: Archiv Faircraft
Užitnou plochu zvětšuje terasa, kde lze v teplých dnech pohodlně stolovat a odpočívat.
Autor: Archiv Faircraft
Design modelu domku s označením Nomad 01 (zájem je takový, že existuje už třetí generace provedení) je dílem Diany Šajdové a Dušany Lehotové.
Autor: Archiv Faircraft
Vstupní dveře a velkoformátové okno mají hliníkové rámy. Celý domek má hmotnost 3,5 t a velikost 2,5×6,5 m, takže jej stačí připojit za silnější auto.
Autor: Archiv Faircraft
Domek má nádrže na pitnou i odpadní vodu.
Autor: Archiv Faircraft
Spací patro je přístupné díky žebříku, větrání i osvětlení napomáhá střešní okno.
Autor: Archiv Faircraft
I kuchyň lze vybavit tak, jak si přeje zákazník.
Autor: Archiv Faircraft
Koupelna s toaletou splňuje všechny požadavky současného bydlení.
Autor: Archiv Faircraft
Světlé barvy hygienického zázemí opticky zvětšují prostor.
Autor: Archiv Faircraft
Spací patro je přístupné díky žebříku.
Autor: Archiv Faircraft
Větrání i osvětlení napomáhá střešní okno.
Autor: Archiv Faircraft
Sklon střechy snižuje nepříjemný pocit z nízkého stropu nad lůžkem.
Autor: Archiv Faircraft
Domek Nomád 01 stojí na typovém přívěsu Agricom DUX 35 a díky kotvení na základových patkách jej můžete postavit i na nerovném terénu. Fasáda na provětrávaném roštu je zateplená dřevovláknitou izolací, topit lze kamny na dřevo, elektrickými i plynovými.
Autor: Archiv Faircraft
Pocket house Nomad lze upravit na přání zákazníka tak, aby například splynul se svým okolím díky zrcadlovým stěnám.
Autor: Archiv Faircraft
Domek má na střeše pružnou fólii, takže lze na ní dokonce vysadit vegetační vrstvy.
Autor: Archiv Faircraft
Interiér je samozřejmě pojatý v minimalistickém duchu a lze jej přizpůsobit požadavkům klienta.
Autor: Archiv Faircraft
Velké prosklené plochy v hliníkových rámech nabízejí skvělý výhled do okolí.
Autor: Archiv Faircraft