Nejprodávanější židle na světě je z Moravy, Vyrobilo se jí přes 80 milionů

Alena Řezníčková
Kdyby dnes nějaké automobilka vyrobila více než 80 milionů kusů od jednoho modelu auta, vládla by celému světu. Ano, židle není tak náročná jako automobil, ale i tak thonetku č. 14, nejprodávanější židli na světě, která vznikla právě u nás, nic nepřekonalo. A asi také nepřekoná.
„Značku Ton zná téměř každý. Málokdo si ale uvědomuje, že to, co považujeme za...

„Značku Ton zná téměř každý. Málokdo si ale uvědomuje, že to, co považujeme za samozřejmost, je výsledkem 165 let nepřetržité práce,“ říká Milan Dostalík, CEO společnosti Ton. | foto: ProfimediaČTK

Jsou pohodlné a slavné. Na „tonetkách“ seděly generace prapředků. Stejnou...
Paření dřeva
Jsou pohodlné a slavné. Na „thonetkách“ seděly generace prapředků. Stejnou...
Michael Thonet založil továrnu na ohýbaný nábytek v Bystřici pod Hostýnem ve...
20 fotografií

Nadčasová, elegantní židle se vyrábí stejně jako v době svého vzniku. Přesně podle hesla jejího tvůrce Michaela Thoneta: ohnout, nebo zlomit! Zapomeňte na stroje nebo AI, lidské ruce, cit pro dřevo a fortel řemeslníků prostě nic nenahradí. „Ohýbači“ musí za směnu naplnit pět až šest vozíků, na kterých je 40 až 70 kusů ve formách, kde „zrají“ 24 hodin. Teprve pak se židle mohou lakovat a brousit.

Dřevo totiž reaguje jinak v létě, jinak v zimě, materiál se musí předem pečlivě vytřídit. Podle toho, jaké dřevo je, se upravuje doba napařování v peci, kde je více než 100 °C, může to být jedna, ale také čtyři hodiny. Zkušený ohýbač reaguje podle dřeva, citem musí poznat, co si k bukové tyči může dovolit.

Thonetka č. 14 je v historii nábytkářství pokládána za první židli, která byla navržena pro tovární velkosériovou výrobu. Její unikátní konstrukce jí dovolovala převážet v demontovaném stavu, tvoří ji totiž pouze šest konstrukčních dílů a deset vrutů, navíc má hmotnost pouze něco kolem 3,5 kg.

Proto se také zejména do USA vyvážela v dílech, do kontejneru o objemu 1 m3 se vešlo 36 židlí č.14. Ovšem třeba Japonci tak uznávají ruční práci, že si objednávají židle pouze smontované. A platí navíc hodně za dopravu.

Unikátní výroba thonetek je dnes jako exkurze do 19. století

Tvůrce slavné židle Michael Thonet se narodil před 230 roky, 2. července 1796 v Boppardu v Porýní, zemřel před 155 lety, v roce 1871 v Bystřici pod Hostýnem. K těmto dvěma výročím je třeba přidat i další, židle č. 14 se vyrábí nepřetržitě v Bystřici pod Hostýnem společně s dalším ohýbaným nábytkem už od roku 1861, letos tedy 165 let. Ve stejné továrně, na stejném místě, s kontinuitou, která nemá obdoby.

Obliba všude ve světě

Thonetka č. 14 je nejen slavná kavárenská židle, najdete ji stejně tak v běžných domácnostech, byla i slavnou „filmovou hvězdou“: miloval ji Charles Chaplin i dvojice Laurel a Hardy. A také další umělci, hlavně malíři, Toulouse-Lautrec, Picasso, Renoir, Salvador Dalí, ale i spisovatel Lev Nikolajevič Tolstoj. Ke „čtrnáctce“ se brzy přidala i „osmnáctka“ z roku 1867, která je mladší kolegyni v patách, o houpacím křesle nemluvě.

Ikea vděčí za svůj úspěch i českým thonetkám. Naučily ji šetřit za montáž

Je prakticky nezničitelná: dřevo nemá přeřezaná vlákna, proto ji nelze rozbít ani přerazit. Její nezničitelnost zkoušel Michael Thonet i na současné poměry hodně drsným marketingovým způsobem, prý ji během Světové výstavy v Paříži házeli z Eiffelovy věže. V Paříži získala zlatou medaili, možná i za svou odolnost.

Možná je to jen pověst, že ji Michael Thonet jen jednou ve zlosti vyhodil oknem kanceláře ven (a nic se jí nestalo), tato zkušenost ho ovšem mohla inspirovat i k jiným hodům... V každém případě ji dvojice komiků Laurel a Hardy používala ve filmech jako vrhací zbraň s velkým nadšením.

Vytvořil geniální židle. Michael Thonet však změnil i město a myšlení lidí

Před č. 14 se skláněl i světový proslulý architekt Adolf Loos, který nesnášel dekorativismus. Také nejmladší generace designérů, třeba Erwan Bouroullec (pracuje hodně pro Vitru), má pro ni jen slova chvály: „Jemná harmonie tvarů, vytvořených průkopnickou metodou ohýbání dřeva, učinila z této židle nadčasovou klasiku.“

Důležité je, že ohýbaný nábytek z Bystřice pod Hostýnem je stále žádaný. „Výrobky z tohoto místa zná téměř každý. Málokdo ale vidí lidi, technologie, historii a rozhodnutí, které za nimi stojí,“ říká Ing. Milan Dostalík, CEO společnosti Ton. „Právě to chceme v letošním roce ukázat.“

A jen malá poznámka pro čtenáře, kteří mají pocit, že rodinu Thonetů stát po roce 1948 připravil o továrnu. Pravda je taková, že Thonetové z vedení firmy odešli už za první republiky. V roce 1922 totiž došlo k fúzi s akciovou společností Mundus-Kohn. Byl přijat název Mundus – Všeobecná obchodně průmyslová společnost, v jejímž čele stál prezident Leopold Pilzer, který společnost řídil ze Švýcarska.

I dnes by byla tato firma obrovská: 20 továren, deset tisíc zaměstnanců. Jenže orientace pouze na objem a zisk, k níž Mundus směřoval, potomky Michaela netěšila. A tak hned v roce fúze odešel poslední zástupce rodiny, Victor Thonet (syn Jacoba) z vedení firmy.

Dnešní vedení společnosti Ton má s rodinou Thonetů, která pokračuje s výrobou v zahraničí, až nadstandardní vztahy.

„Značku Ton zná téměř každý. Málokdo si ale uvědomuje, že to, co považujeme za samozřejmost, je výsledkem 165 let nepřetržité práce,“ říká Milan Dostalík, CEO společnosti Ton.
Michael Thonet se svými syny
V továrně pracovaly i ženy, zejména při vyplétání sedáků a leštění nábytku. Tato fotografie však představuje zaměstnankyně balírny (1907).
V továrně pracovaly i ženy, zejména při vyplétání sedáků a leštění nábytku. A také v balírně.
20 fotografií

Cla fungovala už i v 19. století

S geniálním nápadem ohýbání dřeva nepřišel Michael Thonet jako první, jen se poučil v historii, to dokázali už staří Egypťané. Rodák z německého Boppardu začínal s ohýbáním vrstveného dřeva. Svazky dýh nejprve povařil v tekutém klihu a poté je ohnul podle předem připravené formy. Vyráběl tak židle, křesla, ale také stolky či čela lůžek.

Byl to mnohem rychlejší a také levnější způsob, než jaký používali jeho konkurenti. Ti pracovali s rozřezaným masivním dřevem a vklížením je opět spojovali do žádaných tvarů. Dřevo na loukotě, okna či nábytek však ohýbali koncem 18. a začátkem 19. století i jiní truhláři, takže první Thonetova žádost o patent v Prusku neprošla, pro chybějící „hodnotu inovace“.

Nakonec zasáhla náhoda. Michael Thonet věděl, že své nápady musí předvést tam, kde o ně může být zájem. A tak se pilně zúčastňoval různých výstav. A právě tady, v roce 1841 v Koblenci, jeho nábytek nadchl knížete Metternicha tak, že ho pozval do Vídně a nabídl mu podporu. Michael váhal, nakonec předvedl svou práci Dolnorakouskému živnostenskému spolku téměř o rok později.

Nechtěl však ukázat všechny taje svého nápadu, a tak patent opět nedostal. Tahanice o patent ho připravily o peníze, a tak se nakonec musel nechat zaměstnat on i jeho synové u vídeňského truhláře a výrobce parket Carla Leistnera. Podílel se s ním na zařízení Lichtenštejnského paláce.

V roce 1849 si Michael Thonet zakládá vlastní firmu ve Vídni a v jeho katalogu se objevují stále dokonalejší židle. Číslo jedna patří tzv. Schwarzenberské židli (byla určena do Schwarzenbergova paláce), číslo čtyři patřilo návrhu pro velmi módní vídeňskou kavárnu Daum. Touto zakázkou Michael Thonet definitivně nastoupil cestu k živnostenským velkoodběratelům.

Pak šly úspěchy rychle za sebou. V roce 1851 získal bronzovou medaili na Světové výstavě v Londýně a hlavně o rok později tolik vytoužený patent pro sebe a svých pět synů. Dětí měl sice celkem 14 (některé prameny uvádějí 13), ale dospělého věku se dožilo pouze pět synů. V roce 1853 na ně podnik převedl, ale ponechal si zastoupení za nezletilého nejmladšího Jacoba.

Firma Gebrüder Thonet obdržela v roce 1855 konečně „prosté tovární oprávnění“, takže se mohla pustit do výroby nábytku, aniž by ji truhlářský cech mohl jakkoli omezovat. Avšak ani vídeňští truhláři nezaháleli a napadali oprávněnost patentu.

Michael Thonet založil továrnu na ohýbaný nábytek v Bystřici pod Hostýnem ve svých 65 letech.

Úspěšný „Nerakušák“ jim vadil. Vše vyřešilo rakouské občanství, ale především nejdůležitější krok v Thonetově životě: odchod na Moravu do Koryčan a následně expanze do Bystřice pod Hostýnem. Tady našel vše, co potřeboval, bukové lesy, pracovní sílu i inspiraci. Právě v Koryčanech vznikla židle č. 14, dodnes nepřekonaná ve své jednoduchosti i eleganci. Její výroba pak přešla do Bystřice pod Hostýnem.

Aby nemusel platit clo za své výrobky, otevřel postupně další továrny na Slovenku ve Velkých Uhercích, v Polsku v Nowo-Radomsku a další v hessenském Frankenbergu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Palác Cristiana Ronalda za 850 milionů je hotov. Radost kazí velký problém

Z původních plánů na skromnější rezidenci se stal nejdražší realitní projekt v...

Z původních plánů na skromnější rezidenci se stal nejdražší realitní projekt v historii Portugalska. Cristiano Ronaldo (41) dokončil svou snovou vilu v Quinta da Marinha, jejíž cena se kvůli...

Proměna chaty slepené jako vlaštovčí hnízda rozplakala dědečka rodiny

V jídelně zůstaly stojací hodiny z 18. století, rodinná chlouba.

Chatu na ostrově Hitra začala rodina stavět v roce 1967. Pak časem přistavěla další část, jako když se k sobě lepí vlaštovčí hnízda. A tak to pokračovalo dál. Každý díl vypadal jinak, i zařízení byla...

Ze starého statku vzniklo luxusní rodinné sídlo včetně bazénu v suterénu

Z jedné místnosti do druhé se starožitný nábytek a současná umělecká díla...

Na kopci Marignolle ve Florencii stojí rozlehlý statek z patnáctého století, zasazený do krásné krajiny s výhledem na historické centrum města. Proměnil se v luxusní rodinné sídlo, kde se spojila...

Bydlení pro dvě generace. Majitel zaparkoval do garáže místo auta svoji matku

Nový design kombinuje hřejivý minimalismus s kultivovaným odkazem na styl...

Architektonické studio Medium Plenty proměnilo rodinný dům v jižní Kalifornii na vícegenerační bydlení. Součástí rekonstrukce byla i přestavba garáže na samostatný dům. Téměř devadesát let stará...

Srub s proskleným štítem na Moravě je pro majitelku splněným snem

Při plánování vzhledu nového domu se majitelka inspirovala svými cestami na...

Nedaleko rybníka se hrdě rozkročil srubový dům jako vystřižený z cestopisu o Kanadě. Jenže údolí a kopcovitá krajina kolem zaplněná lesy je na Moravě. Prosklený štít domu vás ohromí svojí...

Kam utíká Jan Bartoška? Známý herec promluvil o svém azylu mimo Prahu

Malý domek je obklopen velkou zahradou. Tak to má herec rád.

Herce Jana Bartošku z Divadla Bez Hranic sice práce pravidelně přivádí do hlavního města, vždy se však rád vrací zpět do útočiště svého rodného domu ve vesničce Pila na Karlovarsku.

25. února 2026

Nejprodávanější židle na světě je z Moravy, Vyrobilo se jí přes 80 milionů

„Značku Ton zná téměř každý. Málokdo si ale uvědomuje, že to, co považujeme za...

Kdyby dnes nějaké automobilka vyrobila více než 80 milionů kusů od jednoho modelu auta, vládla by celému světu. Ano, židle není tak náročná jako automobil, ale i tak thonetku č. 14, nejprodávanější...

25. února 2026

Fantastické bydlení v ikonické věži vás nadchne. Z terasy je vidět až na hrad

Materiálovou skladbu zútulněného bytu doplňuje ještě tmavá mořená dýha. Najdeme...

Chtěli mezonetový byt, který nepodléhá proměnlivým trendům a udržuje si nadčasovou kvalitu. Bytu v Bratislavě se ujali architekti ze slovenského ateliéru AT26 architects.

24. února 2026

Srub s proskleným štítem na Moravě je pro majitelku splněným snem

Při plánování vzhledu nového domu se majitelka inspirovala svými cestami na...

Nedaleko rybníka se hrdě rozkročil srubový dům jako vystřižený z cestopisu o Kanadě. Jenže údolí a kopcovitá krajina kolem zaplněná lesy je na Moravě. Prosklený štít domu vás ohromí svojí...

24. února 2026

Bydlení za 720 tisíc? Mladá žena se vzdala bytu a našla recept na svobodu

Chcete ušetřit a máte srdce dobrodruha? Pak vás následující řádky určitě...

Chcete ušetřit a máte srdce dobrodruha? Pak vás následující řádky určitě inspirují. Angličanka Katrina se vzdala myšlenky na vlastní byt a místo něj koupila za 26 tisíc liber (720 tisíc korun)...

23. února 2026  13:40

Vypadá jako obří ementál. Unikátní věžák udivuje fasádou plnou děr a zeleně

Nápad s „ementálem“ - respektive s exoskeletem - dal v Curitibě vzniknout...

S dvaatřiceti patry je obytná věž AGE360 k nepřehlédnutí. A to nejen tím, že je v brazilské Curitibě jednou z těch vůbec nejvyšších staveb. Pozornost k sobě magneticky přitahuje svou zvláštní, jakoby...

23. února 2026

Žádný kýč, jen harmonie. Tato rekonstrukce bytu na Letné se opravdu povedla

Výsledek? Moderní, harmonický a funkční byt, který kombinuje historii s...

Byt v činžovním domě z počátku 20. století v oblíbené pražské čtvrti Letná potřeboval kompletní rekonstrukci, které se ujali architekti Vít Svoboda a Pavel Nový z ateliéru 0,5 Studio. Výsledek?...

23. února 2026

Proměna chaty slepené jako vlaštovčí hnízda rozplakala dědečka rodiny

V jídelně zůstaly stojací hodiny z 18. století, rodinná chlouba.

Chatu na ostrově Hitra začala rodina stavět v roce 1967. Pak časem přistavěla další část, jako když se k sobě lepí vlaštovčí hnízda. A tak to pokračovalo dál. Každý díl vypadal jinak, i zařízení byla...

22. února 2026

Bydlení pro dvě generace. Majitel zaparkoval do garáže místo auta svoji matku

Nový design kombinuje hřejivý minimalismus s kultivovaným odkazem na styl...

Architektonické studio Medium Plenty proměnilo rodinný dům v jižní Kalifornii na vícegenerační bydlení. Součástí rekonstrukce byla i přestavba garáže na samostatný dům. Téměř devadesát let stará...

21. února 2026

Pozor, padá sníh! Kdo odpovídá za sníh na střeše, který může zranit chodce

Premium
U padajícího sněhu a rampouchů je podstatné, odkud nebezpečí vzniká.

Bydlím v Praze v domě, který spravuje naše SVJ. Budova stojí u poměrně frekventovaného chodníku, kde se denně pohybuje velké množství lidí, maminky s kočárky a senioři. Na střeše se nyní vytvořily...

20. února 2026

Srdcem domu pro rodinu s třemi dětmi je kuchyň. Hračky na zemi nevadí

Jedním z hlavních požadavků majitelů bylo, aby kuchyň představovala centrum...

Při návrhu interiéru novostavby u Hradce Králové se nechali autoři inspirovaný místními uměleckými řemesly s dlouhou tradicí, jako je třeba výroba nábytku nebo práce s kamenem. Architekti měli...

20. února 2026

Vlastní kousek horského ráje. Pohádkové bydlení, které si můžete dovolit

Harrachov – Nový Svět, okres Jablonec nad Nisou

Vyměňte městský shon za horský klid a čistý vzduch. Podívejte se na nemovitosti, které kombinují moderní komfort s neopakovatelnou atmosférou. Získejte chytrou investici i vlastní zázemí již od 4,5...

19. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.