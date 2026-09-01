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Terezie Kovalová ukázala, jak bydlí: V kuchyni má graffiti, na stropě obrazy

Klára Lyons
Hudebnice Terezie Kovalová s manželem žijí na pražských Vinohradech. Starému půdnímu bytu vdechli nový život a dnes je z něj příjemný moderní prostor s osobitou atmosférou plný umění. Na první pohled je zřejmé, že se tady manželé cítí dobře a při zařizování se cítili intuicí a srdcem.

Cellistka, skladatelka a zpěvačka Terezie Kovalová žije s manželem Vítězslavem Bečkou v podkrovním bytě na pražských Vinohradech. Byt, ve kterém dříve bydlel rozvedený architekt se starými rodiči, si Vítězslav vyhlédl v době, kdy ještě Terezii neznal. V té době vypadal původní prostor úplně jinak.

„V dnešním obývacím pokoji žili oba staří lidé a pokoj byl zastavěný věcmi. Zbytek prostor dnešního bytu sloužil jako prádelna. Jakmile jsem se podíval z okna, věděl jsem, že bych v bytě chtěl bydlet. Později jsem ho koupil a pomalu začal upravovat a rekonstruovat do dnešní podoby,“ vypráví Vítězslav, který se s Terezií oženil v listopadu minulého roku.

Při rekonstrukci Vítězslavovi pomáhal kamarád David Vančura. Nový majitel zachoval dřevěná futra od dveří a některé další prvky. Většina dispozic a vybavení ale byla vytvořena zbrusu nově. Obývací pokoj zůstal zachovaný. Z bývalého prostoru prádelny se stala podkrovní kuchyň, ložnice, chodba a koupelna. Původní toaleta dnes slouží jako úložný prostor.

Terezie Kovalová s manželem se v prostoru, který si sami tvořili, cítí skvěle.
Zeď za kuchyňskou linkou zdobí obří graffiti.
Stěně v obývacím pokoji dominuje obrovská koláž.
Manželé nežijí podle konvencí.
Koláž v obývacím pokoji vypráví příběh manželů.
20 fotografií

Knihovna jako začátek vztahu

„Když jsem za Vítězslavem poprvé přišla, na první pohled mě upoutala knihovna. Při pohledu na ni mi došlo, že máme hodně věcí společných. Brzy potom jsme se dali dohromady a za nějakou dobu jsme spolu začali žít,“ vypráví Terezie.

Jakmile se k Vítězslavovi nastěhovala, začal originální prostor získávat současnou podobu plnou vzpomínek, osobních věcí a uměleckých předmětů.

Hlavní místnosti vévodí velká koláž složená z materiálů, které jsou manželům blízké. Mezi fotkami, letáky a kresbami vévodí malba, kterou Terezie dostala od fanynky.

„Je to olejomalba spirituální Marlene Dietrich. Fanynka ho nakreslila přímo pro mě, poslouchala přitom moji hudbu a od té doby je součástí našeho domova. Koláž byla původně mnohem menší, ale postupně se rozrůstala. Dneska se táhne přes celou obývací stěnu a krásně dokumentuje náš život,“ vypráví Terezie.

Hned vedle pohovky má pelíšek šestnáctiletý Jack Russell teriér Stark, který je rovnocenným členem rodiny. Obývací pokoj je zároveň Tereziným studiem s pracovním stolem a pódiem. To nechal Vítězslav před několika lety postavit pro Terezii, aby se jí lépe cvičilo na cello, které má výsadní místo hned vedle knihovny.

Terezie nám během návštěvy ukazuje několik děl, která jsou jejímu srdci nejbližší. Patří mezi ně také obraz nad knihovnou – originální print s podpisem Salvadora Dalího.

„Když mi bylo osmnáct, tak jsme na něj s rodiči narazili v jednom antikvariátu v Českém Krumlově. Znázorňuje Ledu s labutí a já jsem se do toho obrazu absolutně zamilovala. Seděla jsem tam asi tři hodiny a rodiče mi ho pak dali jako dárek, když jsem končila školu,“ vypráví Terezie.

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Umění na každém kroku

Umění se prolíná celým bytem včetně chodby, kde se nachází obrázky z cest. Součástí sbírky je také originál od britského umělce Banksyho, kterého si manželé velmi váží. Originalitu prostoru dodávají i obrazy na stropě, osvětlení vyrobené z recyklovaného skla nebo barevný graffiti nápis přímo nad kuchyňskou linkou. Terezie přiznává, že byt začíná být na umění a suvenýry z cest malý.

Kuchyňský stůl je zrekonstruovaný původní kousek. Otevřené skříňky jsou trochu netradičním řešením. Podle Vítězslava ale zároveň manžele nutí udržovat v kuchyni pořádek.

Nejoblíbenějším místem v bytě je pro Terezii ložnice. Tam kromě odpočinku vykonává i relaxační praxe, které ke svému životu nutně potřebuje.

„Máme tam obrovskou postel, kvalitní péřové peřiny a stejně jako ve zbytku i spoustu umění. Je to náš úkryt před vnitřním světem,“ vypráví umělkyně o místnosti, kterou nechala očím veřejnosti skrytou.

Terezie Kovalová s manželem se v prostoru, který si sami tvořili, cítí skvěle.
Zeď za kuchyňskou linkou zdobí obří graffiti.
Stěně v obývacím pokoji dominuje obrovská koláž.
Manželé nežijí podle konvencí.
20 fotografií

Jednou z největších deviz bytu je výhled. Z okna je jako na dlani vidět nejen hlavní město, ale v dálce i Milešovka. Další výhodou prostoru je podle manželů možnost odlišného rytmu. Zatímco Terezie je i z povahy své práce noční sova, Vítězslav naopak chodí rád brzy spát a brzy vstává. Byt umožňuje oběma trávit čas společně, zároveň ale nabízí i dostatek prostoru na to trávit čas odděleně.

Lokalita pražských Vinohrad vyhovuje Terezii nejen občanskou vybaveností, ale i dobrou polohou, kdy jí ježdění na koncerty nezabere příliš času. Se sousedy vychází podle svých slov velmi dobře, přestože některé z nich potkali manželé teprve nedávno. Stejně jako Terezie se i někteří ze sousedů pohybují v uměleckých sférách.

Terezie má v nadcházejícím období plno plánů. Před rokem jí vyšlo debutové sólové album Zinka. Na podzim chystá dlouho očekávaný koncert v pražském Planetáriu, který bude doprovázet projekce letu vesmírem.

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