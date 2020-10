Jak se bydlí v expediční Trajdě: postel na kolejích i dvě kuchyně

Na tříletou výpravu odstartovala expedice Tatra kolem světa 2 (TKS2) z Prahy koncem února. S realizací projektu i se stavbou expediční Tatry 815 pomohli během dvou let fanoušci, pamětníci, cestovatelé, milovníci tater i firmy, které se s projektem partnersky spojily nebo jej pojaly jako jednu z komerčních zakázek.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Domov.

Všichni tito srdcaři tak navázali na skoro zapomenutou výpravu Tatra kolem světa, která se uskutečnila v letech 1987 až 1990.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Domov.

Základní plán

Než se začala na podvozek Tatry 815 stavět hliníková nástavba, bylo třeba důkladně promyslet, co a kde v obytném voze mít. Vědělo se, že je třeba do nástavby umístit 12 pohodlných sedaček, minimálně 12 skříněk na osobní věci, kuchyňský kout, toaletu, sprchu a malou místnost, sloužící jako zázemí maximálně čtyřčlenné stálé posádky. Nutný byl dále prostor na nářadí a technické pomůcky potřebné pro expediční život.

V hlavním prostoru auta je tak za 12 sedačkami umístěný kuchyňský kout se zabudovanou lednicí (170 litrů), kávovarem a dřezem s tekoucí vodou. Také tu najdete úložné skříňky na potraviny a na nádobí (hlavní kuchyně je ale venku).

Naproti kuchyňskému koutu slouží 12 osobních skříněk, každá o objemu 80 litrů, nad sedačkami pak dalších 12 skříněk na drobnosti s objemem 30 litrů. Všechny jsou uzamykatelné.

V blízkosti větších skříněk je vybudovaná chemická toaleta. Dveře vedle vedou do prostorné koupelny vykachlíčkované kamennou mozaikou. Koupelnu opticky zvětšují zrcadla upevněná na stěnách. Odtok sprchy stylově zdobí logo výpravy.

Exotické dřevo

Interiér Trajdy je z masivního dřeva merbau, které má vysokou tvrdost a stabilitu, což znamená, že ve vlhkém podnebí (jakého si tým TKS2 užije zejména v amazonských deštných pralesích) se nebude kroutit a zachová si původní tvar.

Celý interiér vozu je laděný do přírodních barev, a právě merbau mu dominuje. Jeho barevnost je různorodá s prvky světlehnědé, červenohnědé až tmavě hnědé s různými odstíny. Toto dřevo na vzduchu rychle tmavne a časem se bez použití oleje mění do šedostříbrné barvy, takže se ani za tři roky cesty stálé posádce „neokouká“. Stěny jsou potaženy textilií světle hnědé barvy, která zastává mimo jiné i funkci odhlučnění.

Celkem šest koženkových dvousedaček zajistí místo pro cestování 12 lidem. Nad nimi se využívají úložné prostory.

Celá nástavba je plně elektrizována a u každé koženkové dvousedačky slouží zásuvky na 220 V, ale i na USB porty. V rámci elektrického zapojení tu funguje i dvouokruhová klimatizace, kterou pro expedici speciálně upravil jediný slovenský partner projektu Molpir.

Tato firma je jednou z těch, které se projekt TKS2 rozhodly podpořit, protože jde o srdcovou záležitost. Na horké dny je tedy Trajda připravená a díky čtyřem okruhům topení zvládne i zimní období.

V ředitelně s postelí

V zadní části nástavby je místnost, které se pracovně říkalo ředitelna, toto pojmenování jí už ale zůstalo. Měla poskytovat vhodné zázemí pro stálou posádku, místo, kde může pracovat, plánovat, odpočívat. Byla zde tedy vybudována i druhá koupelna s vlastní toaletou, z té se ale nakonec stala komůrka na věci.

V ředitelně je umístěno centrální ovládání elektriky, a to od osvětlení v kabině až po displej ukazující stav čtyř solárních panelů umístěných na střeše.

Postel v ředitelně v zadní části vozu se pohybuje vertikálně na kolejích. Na snímku je u stropu. Sedačka dole se dá rozložit na další dvoulůžko (lůžka obsahují speciální matrace na míru české značky Tropico).

Nejvýraznějším prvkem místnosti se ovšem stala postel pohybující se na kolejích (když se nespí, je dvojlůžko vysunuté u stropu). Pod ní je rozkládací sedačka, ze které lze udělat další dvojlůžko.

Protože je nutné se při náročném cestování pořádně vyspat, obrátili se organizátoři po pečlivém výběru na tradičního českého výrobce matrací Tropico s dvacetiletými zkušenostmi v oblasti zdravého spánku.

Pro konstrukci matrací použil nejmodernější testované materiály s potřebnou odolností (jak mechanickou, tak teplotní do extrémních podmínek), vzdušností a výbornou termoregulací.

Například v místnosti ředitelny jde o studenou pěnu s vysokou pevností a pružností, která unese i zatížení při sezení. S případnou vlhkostí a dalšími extrémními podmínkami na střeše vozu si zase poradí unikátní hybridní pěna GelTouch, která patří k nejodolnějším.

Veškeré matrace jsou opatřeny odolným potahem prošitým dutým vláknem s vysokým podílem přírodních vláken Tencel (viskózou) v praktické šedé barvě. Je pratelný na 60 °C, dvojdílný se zipem po celém obvodu matrace pro snadnou údržbu či výměnu. Třešničku na dortu pak představují designové potahy z odolné čalounické látky s logem expedice na sedačce v ředitelně.

Spaní na střeše

Střešní stany jsou celkem čtyři a pohodlně se v nich vyspí deset lidí. Stojí tady i velká bedna sloužící pro uložení prázdných batohů, spacáků a dalších věcí, které není třeba během dne používat. Na víku bedny jsou upevněny solární panely, které je díky otevření víka možné lépe nasměrovat za slunečními paprsky.

Ve čtyřech střešních stanech se současně vyspí deset lidí. Vybaveny jsou komfortními matracemi Tropico, vhodnými do všech podnebných pásem a odolnými nejen proti vlhkosti.

Přístup na střechu zajišťuje skládací nerezový žebřík s madly. Podél žebříku jsou pak na obou stranách umístěny bedny s uloženými skládacími židličkami, lopatami a dalšími praktickými pomůckami cestovatelů.

Venkovní kuchyň

V zadní části nástavby funguje venkovní kuchyň, a to na boku ředitelny. V zásuvce je zasunutá nerezová deska se dvěma zabudovanými plynovými hořáky, každý o výkonu 5 kW. Pod deskou pomáhá úložný prostor s hrnci, pánvemi a podobně. Stejně tak je i zde přívod vody (ten je pak i na druhém boku Trajdy a slouží jako umývárna).

No a co by to bylo za kuchyň venku bez lednice! Ta se ukrývá pod schody (má 60 litrů) a je možné z ní udělat podle potřeby i mrazák. Další úložné prostory jsou zbudované po všech bocích vozu: pro trvanlivé potraviny, nářadí, náhradní díly a v jedné skříňce je umístěna i elektrocentrála.

O projektu Tatra kolem světa 2 Od kdy do kdy: Start 22. února 2020, předpokládaný návrat 22. října 2022.

Start 22. února 2020, předpokládaný návrat 22. října 2022. Záměr: Za tři roky objet svět, a to napříč čtyřmi kontinenty – Evropou, Asií, americkým kontinentem a Afrikou. Během cesty navštívit sedmdesát zemí a ujet 270 tisíc kilometrů.

Za tři roky objet svět, a to napříč čtyřmi kontinenty – Evropou, Asií, americkým kontinentem a Afrikou. Během cesty navštívit sedmdesát zemí a ujet 270 tisíc kilometrů. Dopravní prostředek: Trajda (expediční Tatra 815), která převeze až 14 lidí, kteří se v ní pohodlně vyspí. Auto pojme nejen zásoby jídla a pitné i užitkové vody na několik dní pro celou posádku, ale také spoustu dalších věcí pro komfortní a bezpečné cestování.

Trajda (expediční Tatra 815), která převeze až 14 lidí, kteří se v ní pohodlně vyspí. Auto pojme nejen zásoby jídla a pitné i užitkové vody na několik dní pro celou posádku, ale také spoustu dalších věcí pro komfortní a bezpečné cestování. Doprovodné vozidlo: Společně s Trajdou jede Bludička (obytný vůz ze stáje Adria Sedlčany).

Jako jediný se bude účastnit celé tříleté cesty. (Ostatní členové stálé posádky se podle plánu po různých časových úsecích mění. Ojedinělé je to, že se mohou k výpravě na dva tři týdny přidat další zájemci.)

Procestoval přes 130 zemí, mimo Evropu najezdil více než 400 tisíc kilometrů. Žádný Čech neujel v Africe více kilometrů, objel ji celou za rok a půl. S přítelkyní absolvoval dvouletou cestu kolem světa, mezitím podnikl výlety na motorce do Iráku, Mongolska i na Sibiř.

O svých dobrodružstvích napsal knihu Cesty k sobě, miluji se. O expedici Tatra kolem světa 2 spoluvytváří rozhlasový seriál na Radiožurnálu a televizní seriál, který poběží letos na podzim na Prima Zoom.

Venkovní kuchyně v zadní části nástavby, na boku ředitelny. Ze šuplíku se jednoduše vysune nerezová deska s plynovými hořáky.