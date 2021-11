Rockerka Tanja se ze Švýcarska přestěhovala ke Krnovu. Je zde šťastná

Zpěvačka je díky svému zaměstnání, ale i profesi svého muže tak trochu světoběžnice. Její partner je totiž uznávaný fyzioterapeut, který pracuje pro přední evropské fotbalové kluby, chvíli tak žili v Řecku, pak v Německu a několik posledních let ve Švýcarsku.

Nakonec si ale oba řekli, že nejlépe jim bude v České republice, a na severní Moravě si našli domek. „Byl to především sen mého muže. Viděl to tady a bylo rozhodnuto. Zaplatil a do týdne jsme měli dům. Jen jsem tiše zírala a teď si zvykám,“ řekla Tanja.

Stavení prošlo totální rekonstrukcí, která trvala přes tři roky a neobešla se bez problémů. „Pod tenkou vrstvou zeminy je tu skála, a jelikož jsme chtěli mít u domu i malou terásku, musel se kus té skály odtěžit, což bylo opravdu náročné. Měli jsme ale velké štěstí na firmu, která nám rekonstrukci udělala. Sehnat dnes dobré řemeslníky je opravdový poklad,“ říká Tanja, která zpívá sólově i s Citronem.



Obec, v níž se nemovitost nachází, má pouhých 357 obyvatel a je v ní údajně nejčistší vzduch ve střední Evropě. „Díky vzduchu jsme sem ostatně přišli. Je to tady dokonale odříznuté od světa. Vyběhnu s pejskem na kopec a vidím Praděd. Nedaleko je i Karlova studánka. Je to tu zkrátka opravdový balzám na duši,“ pochvaluje si Tanja, která jezdí v zimě lyžovat do nedalekého lyžařského střediska Malá Morávka.

Dům je zasazen do svahu a na pozemku, který jej obklopuje, je jasně vidět, že zde proběhly náročné terénní úpravy. Za vjezdovou branou s motivem houslových klíčů je perfektně spasovaná zámková dlažba svítící novotou. Mírný kopeček ústí přímo do garáže, jež je součástí suterénu, takže lze pohodlně vyjít z auta rovnou do domu a nic se nemusí tahat v rukou okolo.

Vše je po ruce

Hlavní vchod je totiž z druhé strany, právě v místech, kde probíhal odkryv a lámání skály. Je tady také velmi příjemná terasa orientovaná na severní stranu, takže v letních měsících se zde díky absenci přímého slunečního svitu a skalnatému podloží drží příjemný chládek.

Přízemí domu tvoří předsíň s vchodem do koupelny a malá chodbička, která tyto místnosti spojuje s kuchyní. Ta pozvolna přechází do obývacího pokoje. I zde je vidět, že je vše nově zrekonstruované a na útulné zabydlení, které přichází až po letech, to teprve čeká. Kuchyň je vyvedena do tvaru klasického U.

Zaujme volba materiálu obložení: ve výšce od pasu dolů vsadili majitelé na barvu tmavého ořechu a nad úrovní očí na mnohem světlejší barvu skříněk. Vše dýchá čistotou a účelností. „Hrozně mi vyhovuje, že to není moc velké, všechno je pěkně při ruce,“ pochvaluje si rockerka, která sice na jevišti působí jako právě probuzená dračice, ale v soukromí umí upéci bábovku, za jakou by se nemusela stydět ani babička Boženy Němcové.

Oheň na dosah

Součástí obývacího pokoje je vedle televize a rohové sedačky s koženými potahy i kulatý stůl se židlemi, jež si v ničem nezadají se stylem art deco. Ústředním bodem obýváku jsou ale průhledná litinová kamna.

Ze všech stran je do nich vidět díky mřížkování a speciálnímu teplu odolnému sklu. Pokud se v nich zatopí, ocitne se oheň přímo uprostřed obývacího pokoje.

Zaujme i barevné ladění celého interiéru, převládá tady totiž umírněná světle hnědá, kterou doplňuje kamenné obložení dvou stěn. Jako celek působí interiér mimořádně harmonicky.

V patře mají majitelé ložnice a Tanjin muž pracovnu. Je v ní nejen pár vzácných artefaktů, které dostal na památku od fotbalových legend, ale i stěna věnovaná Tanjiným pěveckým úspěchům. Rockerka je vzdor svému věku stále plná elánu a chuti zpívat, takže ji od 21. října čeká koncertní šňůra s kapelou Citron.