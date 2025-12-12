Táhne vám kolem oken, rosí se a špatně se zavírají? Nejčastější chyby, kvůli kterým zbytečně topíte ulici

11:00
Plastová okna spousta lidí považuje za „bezúdržbová“. Jednou se namontují, čas od času se umyjí a dál se neřeší. Jenže křídla se časem svěsí, těsnění stárne, kování pracuje pod zátěží a okny pak uteče víc tepla, než bychom čekali. V horším případě se přidá plíseň a problémy se zavíráním. Na co si dát pozor a kdy už má smysl přizvat odborný servis?

Komerční sdělení

Ilustrační obrázek | foto: Oknamistr.cz

Okno není kus plastu na věky. Bez údržby to prostě nefunguje

Moderní okna mají za úkol dobře těsnit, izolovat hluk a zároveň se snadno ovládat. To ale předpokládá, že se o ně někdo minimálně občas postará. Výrobci běžně doporučují pravidelný servis přibližně jednou za 1–2 roky – seřízení, promazání kování a kontrolu těsnění.

V praxi to často vypadá jinak:
okna byla namontovaná před deseti lety, nikdy se neseřizovala, těsnění se nemazalo ani neměnilo a kování nikdo neřešil, dokud nezačalo drhnout.

Výsledkem bývá:

  • průvan nebo pocit „táhne od oken“,
  • rosení a vlhko kolem rámů,
  • plísně v rozích,
  • okna, která nejdou pohodlně dovřít.

Jak poznat, že okna zbytečně pouští teplo ven

Ne každý problém je vidět na první pohled. Existuje několik jednoduchých testů, které zvládne každý doma:

Papírový test
Vložte list papíru do mezery mezi rám a křídlo a okno zavřete. Když papír vytáhnete bez odporu, je nejspíš přítlak slabý a okno netěsní tak, jak by mělo.

„Svíčkový“ test
Opatrně přibližte plamen svíčky nebo zapalovače k obvodu rámu (bez záclon a jiných hořlavin v okolí). Pokud plamen znatelně kmitá, proudí tudy vzduch.

Studená zóna kolem oken
Pokud je v okolí oken znatelně větší chlad než v místnosti, případně je u rámu cítit závan studeného vzduchu, je to další signál, že okno někde netěsní.

Ranní mlha na skle a plíseň v rozích: rosení není jen estetický problém

Rosení oken z vnitřní strany je kombinací několika faktorů:

  • vyšší vlhkosti v interiéru (vaření, sprchování, sušení prádla),
  • nedostatečného nebo nevhodného větrání,
  • chladných špalet nebo rámů,
  • míst, kde okno a okolní konstrukce hůře těsní.

Voda, která se na skle sráží, stéká do spodní části rámu a do špalet. Pokud se problém neřeší, začne:

  • černat silikon a spáry,
  • olupovat se malba,
  • vznikat plíseň v rozích.

Mnoho domácností v takové chvíli sahá po protiplísňových prostředcích a malování, ale příčina zůstává. Často je potřeba kombinace: úprava způsobu větrání, servis oken a v některých případech i zlepšení zateplení špalet.

Ilustrační obrázek

Drhne, nejde dovřít, musí se „dokopnout“ – kování na hraně možností

Další častý problém: okno nejde hladce zavřít, klika jde ztuha nebo má člověk pocit, že musí okno „dovřít ramenem“. To může znamenat, že:

  • křídlo je mimo správnou polohu,
  • kování pracuje pod velkým tlakem,
  • přetěžují se panty,
  • dochází k deformaci rámu.

Bez zásahu pak hrozí:

  • poškození nebo prasknutí kování,
  • vytržení kotev,
  • další zhoršení těsnosti a komfortu.

Správně seřízené okno by mělo jít zavřít jednou rukou bez námahy. Klika by měla klást stejný odpor po celém pohybu a křídlo nesmí nikde drhnout.

Těsnění: nenápadná guma, která rozhoduje o komfortu

Těsnění bývá podceňovaná součást okna. Přitom jde o materiál, který:

  • stárne vlivem UV záření a teplotních změn,
  • ztrácí pružnost,
  • může praskat v rozích,
  • přilepit se k rámu a následně se utrhnout,
  • časem ztvrdne a přestane dobře doléhat.

Výsledek:

  • táhne kolem pantů nebo kliky,
  • rohy nedoléhají,
  • okno těsní jen na některých místech.

Dobrou zprávou je, že těsnění lze vyměnit a při správné montáži a ošetřování významně prodlouží životnost i komfort používání oken.

Kolik peněz uteče „jen trochu“ netěsnícím oknem

Přesné číslo závisí na konkrétní nemovitosti, ale jednoduchý příklad ukáže řádově, o co může jít:

  • byt 3+1 s několika netěsnícími okny,
  • únik tepla v jednotkách až nižších desítkách procent,
  • topná sezóna několik měsíců v roce.

To může znamenat stovky až tisíce korun ročně navíc na vytápění, aniž by si toho domácnost všimla jinak než pocitově: je větší zima u oken, vzduch je sušší a radiátory běží častěji.

Jednorázový kompletní servis oken v bytě obvykle stojí částku v řádu nižších jednotek tisíc korun – tedy podobně jako jedna měsíční záloha na energie. Rozdíl je v tom, že servis stačí jednou za čas, zatímco vyšší účty chodí opakovaně.

Co si většina lidí udělá sama a kdy raději přestat „ladit imbusem“

Určité věci zvládne většina lidí bez rizika:

  • vyčistit odvodňovací drážky,
  • odstranit nečistoty z rámu a těsnění,
  • lehce promazat viditelné pohyblivé části vhodným mazivem,
  • naučit se větrat krátce a intenzivně místo „mikroventilace celý den“.

Jakmile ale:

  • okno při zavírání drhne nebo „vysí“ na rámu,
  • rohy nedoléhají stejně,
  • klika jde velmi ztuha nebo „přeskakuje“,
  • je viditelná vůle v zavřeném stavu,
  • v okolí rámu vznikají plísně nebo „táhne“,

je vhodné obrátit se na firmu, která se na servis oken specializuje. Laické zásahy do kování často problém krátkodobě „umlčí“, ale z dlouhodobého pohledu stav zhorší – typicky dotažením šroubů až na hranici, za kterou následuje prasknutí nebo deformace dílů.

Jak vypadá profesionální servis oken

Seriózní servisní zásah by neměl být jen „dotahování šroubků“. Odborný technik při kompletním servisu:

  1. Projde všechna okna a balkonové dveře v bytě či domě,
  2. zkontroluje kování, těsnění, kotvení i funkci jednotlivých křídel,
  3. navrhne rozsah zásahu a přibližnou cenu,
  4. provede seřízení (výšku křídla, přítlak, dorazy),
  5. promaže a ošetří kování,
  6. vymění poškozené nebo nefunkční těsnění,
  7. doporučí další opatření (například vhodný způsob větrání nebo doplnění stínění).

Domácnosti, které nechtějí riskovat drahé chyby, často sahají po specializovaných firmách zaměřených čistě na okna a stínění, jako je například Oknamistr.cz, které se servisu oken věnují systematicky a ve velkém objemu.

Pokud je pocit, že okny zbytečně uniká teplo, dlouhodobě přítomný, dává smysl objednat si profesionální servis oken – technik na místě vyhodnotí stav a navrhne, zda stačí seřízení a výměna těsnění, nebo už dává smysl větší zásah.

Na co si dát pozor při výběru firmy

Při výběru firmy pro servis oken se vyplatí ověřit několik věcí:

  • Lokalita – prvním hlediskem je výběr firmy, která služby poskytuje ve vašem regionu. V Praze, Středočeském kraji, Královéhradeckém kraji a v Plzni se můžete obrátit na Oknamistr.cz.
  • Reference a recenze – ideálně desítky až stovky hodnocení od reálných zákazníků.
  • Specializace – zda se firma dlouhodobě věnuje přímo oknům a stínění, ne „všem řemeslům“.
  • Transparentnost – jasně sdělené orientační ceny a postup.
  • Přístup technika – měl by vysvětlit, co dělá, co má smysl opravovat a co už ne.

Dobrá firma nechá zákazníkovi doporučení, jak se k oknům chovat dál, aby servis nebyl potřeba zbytečně často.

Jedna návštěva vs. roky vyšších účtů a nepohodlí

Plastová okna mají potenciál vydržet desítky let. Pokud se ale roky neřeší základní údržba, zkracuje se jejich životnost a zbytečně se navyšují náklady na provoz bytu nebo domu.

  • netěsnící okna = vyšší účty a nižší komfort,
  • špatně seřízená okna = riziko drahých oprav kování,
  • rosení a plísně = zdravotní i stavební problém.

Jedna odborná návštěva technika může ve výsledku udělat rozdíl na několik dalších topných sezón. A v době drahých energií je to jednoduchý krok, jak přestat doslova topit ulici.

