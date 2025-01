Komu patří lodžie? SVJ mi nařídilo ji vyklidit, prý není v mém vlastnictví

Společenství vlastníků jednotek (SVJ) tvrdí, že lodžie není moje, ale je součástí fasády. Tudíž něco jako společná chodba. Lodžii mám prý zastavěnou a to neodpovídá požárním předpisům. Lodžie musí být volně přístupná. Mám ji co nejdříve vyklidit. Ale já s tím nesouhlasím, protože ty věci nemám kam dát. Co mám dělat?