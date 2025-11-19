Svět nábytku ožívá: FAVI představuje odvážný reklamní spot vytvořený s pomocí AI

FAVI, největší online vyhledávač nábytku, pomáhá milionům lidí proměnit obyčejné bydlení v útulný domov. Nyní v rámci svých inovativních úsilí přichází s revoluční novinkou. V listopadu odstartuje novou televizní kampaň, která posune komunikaci značky do mnohem emocionálnější a vizuálně podmanivější roviny. Marketingový tým FAVI totiž vytvořil odvážný reklamní spot pomocí umělé inteligence (AI). Není tedy jen obyčejnou reklamou, ale okénkem do budoucnosti.
Od hledání nábytku ke skutečnému bydlení

FAVI má pověst spolehlivého vyhledávače nábytku v celkem 12 evropských zemích. Když v roce 2015 začínal psát svůj příběh, vize byla jasná - udělat výběr nábytku na internetu snadný a dostupný pro každého. Nyní se chce jako značka posunout dál a ukázat, že není jen praktickým pomocníkem, ale někým, kdo chápe, že domov je mnohem víc než jen čtyři stěny.

Za celým konceptem reklamního spotu stojí kreativní duo tvořené Václavem Píšou a Jakubem Smoljakem, kteří se k tvorbě vyjádřili takto: „Pro FAVI jsme navrhli koncept, který byl od počátku designován pro AI multiplikaci. Střih spotů zůstává stejný, ale pomocí syntetických hlasů, AI lipsyncu a generovaných prostředí měníme celý kontext. Tam, kde byste dříve měli jeden spot, teď klient získal tři plnohodnotné reklamy.“

Magický svět hledání nábytku

Jak popisuje Jakub Smoljak: „Cílem této reklamy je ukázat, jak to funguje, když člověk FAVI používá. Protože to, že FAVI má nábytek a hodně nábytku, už lidi za ty roky a mediální spendy vědí. Teď je naším cílem ukázat, co se děje, když člověk FAVI používá.“

Proto se také v hlavní roli objevuje hrdinka Míša, která cestuje magickým světem plným nábytku, pohybu a fantazie až do rozhraní FAVI v telefonu koncového uživatele. Není ale jen pozorovatelem virtuálního světa, ale zároveň přímo ovlivňuje, jak se nábytek kolem mění podle jejích přání, tedy například podle druhu nebo barvy.

Reklamní spot tímto způsobem ukazuje, jak si zákazník může pomocí filtrů svět nábytku maximálně uzpůsobit svým potřebám. FAVI jako dobře promazaný stroj doručuje návštěvníkům kvalitní vybavení a zároveň tento proces dělá co možná nejjednodušší.

Když tvoří AI: Nový pohled na reklamu

Na této kampani je obzvlášť zajímavé, že největší část práce proběhla už v preprodukci. Kreativní tým FAVI využil pro vizuální část spotu generativní 3D modelování. Nábytek a prostředí tak vznikaly digitálně, bez nutnosti reálné scény.

„S animátory jsme vymodelovali celý svět v Blenderu a připravili jednoduchou animaci, která ukazovala, jak Míša na nábytku proplouvá fantazijním světem až do telefonu. V samotné postprodukci už pak jen pracujeme s jednotlivými kusy nábytku, na které nasadíme Míšu, a animaci spojíme s natočeným materiálem. Všechno to do sebe zapadne a funguje,“ popisuje Václav Píša.

Hlavní zapojení umělé inteligence spočívalo v hlasovém doprovodu, který zajistila technologie AI voice-overu. Ta totiž umožňuje převést text do přirozené řeči v různých jazycích, tedy bez potřeby klasického dabingu. Aby ale výsledek nepůsobil chladně nebo odtažitě, bylo důležité zvolit správného partnera pro jeho tvorbu. A tím se stalo kreativně-technologické studio Brainz Studios.

„Pro nás ve FAVI je klíčové, abychom v komunikaci působili lidsky. Proto jsme pro tvorbu syntetického hlasu nehledali jen někoho, kdo ovládá technologii, ale kreativního partnera. Brainz Studios v sobě unikátně kombinují technologickou špičku s citem a řemeslným know-how,“ vysvětluje tým FAVI.

Výsledkem je variabilní kampaň, kterou lze snadno přizpůsobit pro více trhů. Konkrétně se na ni kromě Česka mohou těšit také diváci na Slovensku a v Maďarsku. Bez využití AI by bylo nutné natáčet samostatné verze pro každý trh, včetně dabingu a úprav scény, což by bylo časově i finančně výrazně náročnější.

Pohled do zákulisí

Projekt vznikl pod vedením producentky Barbory Pošepné ve spolupráci s produkcí Seeya a agenturou KW Creative. Na výsledné podobě spotu se výrazně podepsalo i špičkové 3D & VFX zpracování, za kterým stojí Vojtěch Beznoska, jeden z nejmladších, ale zároveň nejvýraznějších talentů v oboru.

Za produkcí spotu stojí tým Dogga Clan, pro který se celý projekt stal srdcovou záležitostí. Originální byl i přístup režie. Konkrétně spojili síly tři režiséři, a to Václav Píša, Jakub Smoljak a Daniel „Daivi“ Vitešník. Společně do projektu přinesli svěží energii a tvůrčí rovnováhu, která se jen tak nevidí.

To nejzásadnější ale bylo, jak skvěle fungovala spolupráce mezi produkcí a klientem. Celý proces trval více než půl roku, přesto vše běželo hladce a všichni byli sehraní. Právě díky tomu mohl vzniknout spot, který je silný nejen po vizuální stránce, ale i po té lidské.

Srdcová záležitost jménem FAVI

Mohlo by se zdát, že za celou kampaní stojí obrovský rozpočet, ale je tomu právě naopak. Právě omezené finance tým FAVI motivovaly ke hledání kreativních způsobů, jak z minima vytěžit maximum.

Přesně to popsal Jakub Macenauer (CMO/COO): „Nepoužíváme AI proto, že je to trendy, ale proto, že nám umožňuje dělat zajímavější a odvážnější věci s menším rozpočtem. Frajeřina podle mě není dělat velké věci s velkým rozpočtem, ale dokázat vytvořit silnou emoci i s omezenými zdroji. A právě o tom tahle kampaň je - o odvaze, nápadu a chuti posouvat značku dál.“

Nový spot je pro FAVI víc než jen vizuálně poutavá reklama. Využití umělé inteligence dává značce nový prostor k růstu a umožňuje jí rychleji se přizpůsobit různým potřebám zákazníků. Protože i když se technologie vyvíjejí, hlavní cíl FAVI zůstává stejný - usnadnit lidem cestu k vysněnému domovu.

