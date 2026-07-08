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Ze Survivoru rovnou do garáže. Známý herec opustil nájem a bydlí u rodičů

Není se mladému herci v soutěži Survivor moc nedařilo, úsměv z tváře mu...

Není se mladému herci v soutěži Survivor moc nedařilo, úsměv z tváře mu nezmizel. | foto: Ivan Kahún

Vedle pečlivě naaranžovaného prostoru garáž plní svou službu a ukrývá spoustu...
Ondřej je na své mužské zázemí, vybudované v garáži, patřičně hrdý.
Provizorní kuchyňský kout je připraven k ohřevu jídla v případě nouze.
Do budoucna plánuje Ondřej přesun zpět do Prahy.
15 fotografií
Herec a komik Ondřej Kubina vyrazil na začátku letošního roku bojovat o přežití do nejdrsnější reality show Survivor. Soutěž bohužel opustil mezi prvními, a přesunul se proto k rodičům, kde si útulně a tematicky vydekoroval svou zašívárnu v garáži.

Očekával, že odletí na pustý ostrov, kde stráví tři měsíce bojováním o titul Survivor 2026. Osud tomu chtěl bohužel jinak a Ondřej se po dvou týdnech v Dominikánské republice ocitl zpět v Česku . Se svým pražským bytem se ovšem rozloučil již před odletem, a tak mu nezbylo nic jiného než se vrátit zpět do rodné hroudy.

„Musel jsem se měsíc skrývat, nechtěl jsem kazit zážitek lidem , kteří drsnou soutěž sledují. Po vypadnutí jsem si říkal, že pojedu do Nymburka, že to bude v pohodě, ale nebylo,“ popisoval herec úskalí, která s sebou přinesl brzký konec v soutěži, jež je předtočená. Vychází tedy s přibližně měsíčním zpožděním.

„U nás na vesnici u Nymburka bylo těžké se skrývat. Tady každý zná každého, takže hrozilo, že mě někdo pozná a rozkřikne se, že už nesoutěžím,“ dovysvětlil.

Kokos sem, kokos tam

Svůj pomyslný neúspěch v soutěži bere herec s nadhledem a nebrání se ani vtipkování. „Mě ta celá zkušenost nakopla hodně v komickém životě. Mám teď spoustu materiálu pro tvoření a vím, jakým směrem bych chtěl tvořit. Jsem za to celý vděčný a říkám, že kdo jiný než komik by měl vypadnout takto brzo. Protože my si z toho aspoň můžeme dělat srandu,“ přiznal mladý sympaťák.

Vedle pečlivě naaranžovaného prostoru garáž plní svou službu a ukrývá spoustu harampádí.
Není se mladému herci v soutěži Survivor moc nedařilo, úsměv z tváře mu nezmizel.
Ondřej je na své mužské zázemí, vybudované v garáži, patřičně hrdý.
Provizorní kuchyňský kout je připraven k ohřevu jídla v případě nouze.
Do budoucna plánuje Ondřej přesun zpět do Prahy.
15 fotografií

Vtípky a humor mu jsou blízké, to je patrné už jenom při pohledu na jeho garážové doupě. Jako odkaz na Survivor v něm uchovává tašku, ve které na ostrově nosil věci, nebo spoustu kokosových tyčinek či kokos ve sklenici, které dostává od kamarádů.

Odvážná improvizace

Právě kokos mnozí účastníci této soutěže nechtějí po jejím skončení ani vidět, protože je to jediná věc spolu s rýží, kterou na ostrově mohou stabilně konzumovat. Přestože má Ondřej v garáži vystavenou tabuli s jednotlivými body ke zlepšení života, o práci nouzi nemá. Společně s kamarády Vincentem Navrátilem, Dominikem Vršanským a dalšími pořádají improvizované show pod názvem Komikaze, s nimiž pak objíždí Česko.

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„Jsou to moc milé jevištní zkušenosti. Děláme to tak, že vyjdeme na jeviště a ptáme se lidí, kde jsme, co jsme, a pak na základě toho improvizujeme. Diváci nám zkrátka zadají, o čem máme hrát, a my se pak před nimi ‚svlékneme do naha‘. Obrazně řečeno,“ vysvětloval herec s humorem sobě vlastním.

Vyhlídky do budoucnosti

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I když vypadá jako obyvatelný prostor, ve kterém se dají vykonávat všechny činnosti včetně domácích prací, herec v garáži nebydlí. Jde o jeho útočiště, kam se „zašije“, když si chce přečíst knížku nebo posedět s kamarády. Stejně jako během jeho improvizovaných show, ani ve vybavování prostoru mu humor nechyběl.

Do budoucna ovšem plánuje přesun zpět do Prahy a s vyhlídkou několika let dopředu by rád založil rodinu a přesídlil z ruchu velkoměsta do svého domečku.

„Dlouhodobý plán by byl vrátit se do Nymburka a naplánovat si to tak, abych tady mohl žít a nebyl závislý na té Praze. Do Prahy je to kousek a já se tady cítím jako doma,“ uzavřel povídání o své aktuální bytové situaci Ondřej. Nezbývá než mu držet palce a přát více štěstí než v Survivoru.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

10. června 2026

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