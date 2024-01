SuperStar Zbyněk Drda opustil Prahu. Ve Varech bydlí v dvoupokojovém bytě

Rušné centrum Prahy se zpěvák rozhodl opustit hlavně proto, aby opět nalezl ztracený klid. „V Praze jsem byl už víceméně jen kvůli práci. Praha jako taková je nádherná, ale ten rytmus... Už dlouho jsem věděl, že potřebuji víc klidu. Malinko jsem stagnoval, nic mě tam nedrželo. Tak jsem bouchl do stolu a během měsíce jsem svůj pražský byt pronajal,“ vysvětluje sympatický zpěvák.

Pro rodáka z Karlových Varů byla volba nového bydliště v podstatě jasná. „Mám tu rodiče, bratra, spoustu přátel, takže to bylo víceméně jasné a Karlovy Vary miluji,“ řekl Zbyněk s úsměvem. S hledáním nového domova přitom moc práce neměl. „Je to investiční byt, který koupili naši rodiče, a jak to bylo narychlo, tak jsem ho dostal a jsem tu teď v podnájmu. I když rodiče samozřejmě nechtějí, aby jim děti něco platily, mně by to hrdost nedovolila,“ upřesňuje.

Kulinářský koníček

Světlý byt je po kompletní rekonstrukci, má nové štuky, podlahu, nábytek i kuchyňskou linku. Jediným pozůstatkem připomínajícím původní stav je sporák, který však svým designem do nové kuchyně krásně zapadl, a jak sám zpěvák dodal, naštěstí funguje.

Zbyněk je totiž muž mnoha talentů, takže mu není cizí ani gastronomické umění. „Miluji vařit pro někoho jiného, sám sebe ale malinko odbývám. Ale jsem takový celkem samostatný mladý muž v tomto ohledu,“ řekl vítěz třetí řady SuperStar s úsměvem. A co tedy například rád vaří? „Moje maminka je Ruska, tak třeba seljodka pod šuboj, to je slaneček pod kožichem. Dole je slaneček, všechno je vařený, jsou tam brambory, mrkev a červená řepa a je to fakt výborný,“ popsal zpěvák pokrm.

Dominantou celého bytu je velký abstraktní obraz instalovaný nad pohovkou, autorem je samozřejmě přímo Zbyněk. Malováním si podle svých slov čistí hlavu. „Je to hobby, taková moje psychohygiena. Asi šestnáct let zpátky jsem si začal tak něco čmárat, pak to přešlo na plátna. Měl jsem nějaké samostatné výstavy, něco se i prodalo, ale je pravda, že teď jsem už tak půlrok nemaloval,“ přiznal zpěvák.

Inspiraci přitom čerpá například z výletů do přírody, ale i z věcí na první pohled všedních. Jak sám říká, na kontě má zatím asi třicet „koukatelných“ obrazů. Kromě umění je Zbyněk pyšný i na své květiny, kterých je v bytě spousta. „Nemám to tady ještě tak moc zabydlené, ale ať jsem bydlel kdekoliv, všude jsem měl kytky.“

Ložnice bez elektroniky

V druhé místnosti je ložnice rozdělená knihovnou na spací a pracovní část. Zpěvák však přiznává, že počítač je v pracovním koutku nastražený jen naoko. V ložnici si totiž přítomnost jakékoliv elektroniky zakázal, a tak by do budoucna ocenil ještě nějakou samostatnou pracovnu. V knihovně si nelze nevšimnout spousty knih, přitom je to asi jen osmina Zbyňkovy celé knižní sbírky.

V policích jsou uložené nejrůznější žánry, jak detektivky, tak i knihy o seberozvoji. Mezi jeho oblíbené autory patří například americký spisovatel Erle Stanley Gardner, ale jeho zamilovaným kouskem je Pianista, knižní předloha Oscarem oceněného filmu. Mezi knihami jsou vystavené i různé ceny, které zpěvák v průběhu své kariéry nasbíral. Prostoru nad postelí dominuje další velký abstraktní obraz, tentokrát je autorkou akademická malířka a Zbyňkova dobrá kamarádka.

Televizi nepotřebuje

Pozorný divák by si asi všiml, že v bytě chybí televize. Ačkoliv ji zpěvák má, k životu ji nepotřebuje. „Televizi nemám už asi deset let, mám ji schovanou ve skříni. Koupil jsem si ji, ale nepoužívám ji, je to pro mě strašná ztráta času. Jsem hodně vytížený, a když mám trochu toho volného času, mám sport, přátele a dělám jiné aktivity, než abych seděl u televize,“ vysvětlil Zbyněk. Skromný zpěvák se také netají tím, že se nepřipoutává k materiálním věcem. „K majetku moc zásadní vztah nemám. Je fajn něco mít, ale nijak mě to nedojímá,“ řekl Zbyněk pragmaticky.

Vysněný dům

Ačkoliv svůj aktuální byt zpěvák vnímá spíše jako přestupní stanici, o budoucím bydlení zatím žádné konkrétní představy nemá.

„Pro mě je důležité, abych byl v pohodě a dělal to, co mě baví. Nejsem úplně bohém, já o sobě říkám, že jsem napůl účetní a napůl umělec. Jsem rád nohama na zemi, ale miluji umění a kulturu. A nikdy nevíte, co vám život přinese. Je dobré mít nějaký směr, vizi a cíl, to já mám,“ řekl Zbyněk s úsměvem. „Ale líbil by se mi třeba nějaký přízemní dům,“ dodal.

Zbyněk je právem vděčný, že může dělat, co ho baví. Kromě toho, že dělá marketing a produkci pro Městský dům kultury v Sokolově, má za sebou vánoční koncerty a spousta vystoupení ho čeká v nové sezoně. Momentálně také připravuje nový singl, ke kterému by měl vzniknout i videoklip, ale na konkrétní název písničky si budeme muset ještě pár týdnů počkat.