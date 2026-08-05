Jen těžko by někdo hádal, že za nenápadnou fasádou domu v klidné části Olomouce vzniká hudba pro filmy, reklamy i kapely z celé republiky. Finalista třetí řady Česko hledá SuperStar, který nakonec skončil stříbrný, si během let vybudoval nejen úspěšné nahrávací studio, ale také domov, na kterém by nejraději pořád něco vylepšoval.
Přestože zahrada nepůsobí nijak rozlehle, David v ní vidí velký potenciál. Část pozemku se totiž nachází i za plotem, který odděluje dvůr od zahrady. Venkovní prostor je tedy ve skutečnosti větší, než se na první pohled zdá, a do budoucna by se měl výrazně proměnit. „Řeším teď přístavbu domu a samostatný domeček na zahradě. Ještě nevím, jestli tam přestěhuji studio, nebo tam udělám něco jiného. To se ještě uvidí,“ uvedl muzikant.
Na moderní terase s tmavým zahradním nábytkem a množstvím zeleně dnes David rád relaxuje po náročných dnech ve studiu. Nechybí na ní plynový gril, u kterého tráví večery s rodinou a přáteli.
Soukromé kino v obýváku
Davidův dům se trochu vymyká běžným představám o typickém rodinném bydlení. Jak sám přiznává, velkou část prostorné prvky. David přiznává, že v otázkách interiéru obytné části nechává hlavní slovo své ženě. „Když jsem dělal studio, všechno jsem si navrhl sám. Ale doma jsem rád, že to nemusím řešit. A navíc má manželka lepší vkus,“ směje se.
Na rozdíl od studia, kde řeší každý detail, v bytě rád ustoupí. Výsledkem je útulný prostor, který působí jako protipól jeho pracovního světa plného monitorů a moderních technologií. „Každý máme doma takové svoje teritorium. Já mám studio a manželka zbytek domu,“ dodal David s úsměvem.
Stejnou harmonii nabízí i kuchyň. Kombinace bílého nábytku, tmavých stěn a dřevěných prvků navazuje na zbytek domu. David se přitom netají tím, že vaření není jeho nejsilnější stránkou. „Já vařím maximálně na grilu. To je moje disciplína. Jinak je kuchyně hlavně království manželky a já se do toho raději moc nepletu,“ přiznal.
Studio vzniklo ze sklepa
Přinejmenším pro Davida je však skutečným srdcem domu nahrávací studio. Zabírá celé spodní patro a jeho dnešní podoba stála téměř dvě desetiletí práce a zkušeností.
„Vybavení, které tu teď mám, je výsledek osmnácti let každodenní práce. Člověk neustále vydělává na dražší vybavení, aby měl klientům co nabídnout,“ vysvětlil muzikant, skladatel a hudební producent v jedné osobě. Původně se přitom jednalo o obyčejný sklep. „Musel jsem ho kompletně zrekonstruovat a odizolovat, aby tady nebylo vlhko. Několikrát jsem to celé předělával, protože jsem zjistil, že to chci jinak,“ popisuje sympatický muzikant.
Právě ve studiu dnes tráví většinu času. A zatímco veřejnost si ho stále spojuje hlavně se SuperStar, Davidova profesní dráha se už dávno ubírá jiným směrem. „Věnuji se především produkci pro kapely, které chtějí hrát postaru, analogově. Digitálních produkcí je dnes strašně moc,“ vysvětlil.
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Vedle divadelních projektů a jinglů do nejrůznějších reklam skládá také hudbu pro filmové projekty. Nedávno se podílel například na tvorbě akčního filmu Stav odpojen, natáčeného v Olomouci. „Není to první filmový projekt, který jsem dělal, ale je to první film, který šel do kina,“ vysvětlil.
Přesto je srdcem stále hlavně u hudební produkce. „Film je super, ale stejně tak mi udělá radost mladá kapela, která tady natočí album. Možná ještě větší,“ řekl bez váhání. „Dnes za mnou už chodí lidé, kteří to myslí opravdu vážně a dobře vědí, co chtějí. A to mě moc baví.“
Domov, který se vyvíjí
Při pohledu na hotové studio, moderní interiér i upravenou zahradu by si člověk mohl myslet, že je vše dokončené. Jenže David se jen usmívá. „Já vlastně ne ustále něco předělávám. Vždycky přijdu na něco, co by šlo udělat jinak a líp,“ uvedl.
A možná právě proto jeho dům působí jako živý organismus. Místo, které se neustále vyvíjí spolu s majitelem. Hudebníkem, producentem a perfekcionistou, který spíš než na slávu sází na poctivou práci.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života.