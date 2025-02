V kouzelné chalupě plné vůní byste novostavbu nepoznali. Inspirujte se

O autorce Ing. Anke Glut se drží hesla, že dobrý designér by měl být i zkušeným psychologem. „Moje práce vždy začíná osobním seznámením s klientem a rozhovorem. Je to velmi významný krok, neboť již v této fázi poznáte, jaký interiér bude danému klientovi slušet a kde se bude cítit dobře.“ Profesní základy má z Německa, kde dokončila vysokoškolské studium. Pracovní i životní zkušenosti pak sbírala v Belgii, ale Česká republika je jejím domovem už řadu let. Inspiraci čerpá z cest za různými kulturami a krásami přírody. Preferuje koncepty s jasným výrazem a použitím přírodních materiálů, jako je dřevo, beton a kov. Ráda experimentuje s barevnými kombinacemi. Mluví plynně pěti jazyky: německy, česky, anglicky, holandsky a francouzsky.