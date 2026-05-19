Hrubá stavba domku o dispozici 5+kk se dvěma koupelnami šla rychle, poté se ale všechno začalo komplikovat.
„Bylo těžké zkombinovat práci, bydlení v Praze, rodinu a stavbu, a tak jsme udělali těžké rozhodnutí. Muž skončil v práci, odstěhoval se na stavbu a já s dětmi šla k mým rodičům na Moravu. Původně to mělo být jen na šest měsíců, ale nakonec z toho byl rok. Bylo to nesmírně náročné období, ale zvládli jsme to, myslím, skvěle. Muž přes týden pracoval na domečku, já se starala o děti a v pátek sedl do auta a jel přes celou republiku za námi. Stavěl první dům, takže se vše učil za pochodu a za to ho nesmírně obdivuji,“ vypráví Nikola.
Nikola od začátku věděla, že nechce jen „hezký interiér“, ale místo, kde se rodina bude cítit opravdu dobře. Při zařizování proto pracovala s atmosférou prostoru – se světlem, přírodními materiály, jemnými barvami a vůněmi.
Velkou oporou byl Nikole partner nejen během stavby, ale i při zařizování.
„Věděla jsem, jak bude vypadat kuchyň, ale už jsem netušila, kde bude. Chtěla jsem velká okna a otevřený strop, takže vizi jsem měla, ale se vším mi velmi pomohl můj partner,“ popisuje Nikola.
Dominantou domu je kuchyň v kombinaci bílého a tmavého dřeva, které dominuje deska z technického kamene a kvalitní spotřebiče.
Vůně jako základ domova
Majitelé zařizují dům postupně a neustále přicházejí s novými projekty. Nikola přiznává, že ráda své představy propojuje s konkrétními značkami.
„Domov je pro mě o energii, kterou tvořím postupně. Nejen z finančních důvodů, ale taky díky celkovému propojení. Miluji jemný, moderní styl s přírodními prvky. Hodně pracuji s neutrálními tóny jako je béžová, krémová, jemná růžová a přírodní barva dřeva. Mám ráda kombinaci čistoty a útulnosti. Zároveň miluju černé prvky a jsem šťastná, že máme černá okna a rám vstupních dveří. Nemám ráda antracit a tak jsem si prosadila černou. Jsem pyšná na naše vstupní dveře, na které dostáváme chválu, dřevěné s černým rámem,“ vypráví Nikola, která na svém Instagramu sdílí tipy na bydlení, ale i na wellbeing (duševní pohodu) a péči o rodinu.
Inspiruje své sledující, aby si vytvářeli harmonické prostředí doma nejen fyzicky, ale i emočně. Pro Nikolu jsou součástí bydlení také vůně.
Pošlete do seriálu Splněný sen fotografie (video) a příběh vaší nemovitosti (bytu, rodinného domu, chalupy, chaty, mlýnu atd.). Popište cestu za vysněným bydlením, které jste postavili, opravili, rekonstruovali a proměnili.
„Pracuji s esenciálními oleji a wellbeingem, takže i náš domov je o přirozené péči. V kuchyni používáme přírodní čističe, večer dáváme do difuzéru uklidňující směsi pro děti, ráno citrusy pro energii. Domov tak není jen vizuální zážitek, ale i smyslový,“ vysvětluje Nikola.
V současné době si majitelé dávají v interiéru pauzu a začínají řešit zahradu a okolí domu, aby rodina mohla být od jara do podzimu venku. Jejich cílem je vytvořit místo pro letní večery, bylinkový záhon a menší wellness koutek u terasy mezi záhonem trvalek. Majitelé měli původně představu nadzemního bazénu ve stylu cowboy pool (bazén z nádrže) s lehátky a místem na terase, kde by bylo možné cvičit. Nakonec se ale rozhodli, že pořídí zapuštěný bazén.
„Dům beru jako dlouhodobý projekt, který se bude vyvíjet spolu s námi. Na podzim se opět vrhnu na interiér. Tam je potřeba výběr osvětlení, dekorací, fotek a obrazů na stěnu. Miluju to a hrozně mě to naplňuje a baví,“ zakončuje Nikola.