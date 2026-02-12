Český křišťál září v Orient Expressu. Art deco si můžete vychutnat i vy

Luxus, cestování a šampaňské, ale také krev a křišťál. Co mají společného? Přece Orient Express a styl art deco. Tento styl, který zahájil svůj světový úspěch výstavou v Paříži v roce 1925 a stal se přelomovou událostí pro užité umění, se opět vrací. Je symbolem luxusu a elegance, k níž přispívá i český křišťál.
Nešlo o to, vytvořit kopii původního Orient Expressu, ale spíše o to, znovu...

Nešlo o to, vytvořit kopii původního Orient Expressu, ale spíše o to, znovu vytvořit atmosféru výjimečného vlaku, který by vyzařoval stejného ducha, ale v podání 21. století. | foto: Archiv Maxima d´Angeaca

Sklo ve stylu art deco v sobě umí spojit klasiku i moderní prvky, nabízí...
Až do 26. dubna 2026 probíhá v Paříži výstava „100 let art deco“, pro niž připravil francouzský architekt a designér Maxime d’Angeac ve spolupráci s českou společností Moser novou kolekci vzdávající hold této ikonické éře. A kde jinde, než v části věnované legendárnímu Orient Expressu.

České sklo v Musée des Arts Décoratifs je prezentováno v opravdu dobré společnosti, a to vedle značek Christofle, Haviland, Cartier a dalších. Tato společná prezentace odpovídá tomu, že Moser je jako jediný český zástupce členem francouzské asociace Comité Colbert, která si klade za cíl udržet a rozvíjet tradiční rukodělnou výrobu luxusních výrobků.

Francouzský architekt a designér Maxime d’Angeac, s nímž se společnost Moser spojila, umí propojit dokonalý detail s rovnováhou k tradici a současnému designu. Dokáže tak dokonale proměnit historické odkazy v moderní, což už mnohokrát využily i takové značky, jako jsou prestižní domy Hermès či Daum.

Toto umí na světě jen Češi. Moser slaví 100 let v Praze s nefritem

Proč art deco

Dekorativní styl 20. a 30. let minulého století vznikl ve Francii a rychle ovládl svět designu, architektury i módy. Definoval moderní estetiku a výrazně inspiroval a ovlivnil i Leo Mosera. Geometrické tvary produktů v tomto stylu podporují i používané luxusní materiály, například exotické dřevo, křišťál, samet, mosaz či chrom.

Důvodů, proč se art deco opět vrací, je hned několik. Především v sobě umí spojit klasiku i moderní prvky, nabízí výjimečnost a individualitu. Dokáže vhodně doplnit i dnes tak oblíbený minimalismus, funguje také s funkcionalismem nebo kubismem.

Této schopnosti se také držel designér Maxime d’Angeac, když pro Moser navrhoval sklenice na vodu, whisky, martini, víno, highball (ručně foukaná sklenice z bezolovnatého křišťálu s objemem až 400 ml) a karafu na noční stolek s odpovídající sklenicí.

Tyto současné návrhy jsou na výstavě prezentovány vedle historických kusů z konce 20. let, které původně navrhl Leo Moser a jež posloužily jako inspirace pro jejich moderní podobu.

„Tato kolekce vznikla ve spolupráci s Moserem, je výsledkem let výzkumu a mnoha pokusů i omylů. Zaměřuje se na geometrie, proporce a funkci a představuje poctu art decu v 21. století,“ vysvětluje Maxime d’Angeac.

Unikátní kolekce však není určena jen pro výstavu, kde lze vybrané produkty z ikonického portfolia Moseru zakoupit v muzejním obchodě, bude se také vyrábět a prodávat. Už dnes je o ni zájem takový, že výrobce přijímá objednávky, aniž by už byly nové produkty ve stylu art deco k dispozici.

UNESCO ocenilo ruční výrobu českých sklářů

Z historie Orient Expressu

Patrně většinu lidí v souvislosti s legendárním vlakem napadne ikonická detektivka Agathy Christie Vražda v Orient Expressu z roku 1934. Bohužel k ní měla dva skutečné podněty: v roce 1929 uvěznila sněhová bouře vlak na Balkáně hned na několik dní. Agatha k tomu přidala tragický případ únosu a vraždy syna Charlese Lindbergha.

Detektivka s postavou Hercula Poirota byla hned několikrát zfilmována. V roce 1974 s Albertem Finneyem v hlavní roli, v roce 2017 ho vystřídal Kenneth Branagh. A samozřejmě chybět nemůže ani David Suchet z roku 2010, který Poirota ztvárnil v dlouhé sérii příběhů slavného detektiva. Orient Express se objevil i v dalších filmech, včetně bondovky Srdečné pozdravy z Ruska se Seanem Connerym, která se odehrává z části na trase Simplon-Orient expresu.

Uranové sklo vašemu zdraví neuškodí, může však časem pomoct vaší peněžence

Ale zpět k počátkům: první jízda pod názvem Express d’Orient se uskutečnila již v roce 1883. Legendární vlak vyjel poprvé 5. října z Paříže do Konstantinopole (Istanbulu) díky nápadu a iniciativě belgického inženýra Georgese Nagelmackerse. Jeho „pohyblivý pětihvězdičkový hotel“ spojil západní Evropu s Balkánem. Trasu dlouhou 3 186 km zvládl za 69,5 hodiny.

Historie vlaku i jeho trasy, kudy projížděl, ovlivnila v mnohém první světová válka. Jako vrchol komfortu a luxusu se stal symbolem cestování vyšší třídy ve 20. až 30. letech minulého století, právě v době, kdy se prosadilo i art deco.

Až do 2. světové války šlo o luxusní vlaky Mezinárodní společnosti lůžkových vozů – Compagnie Internationale des Wagons-Lits (CIWL) propojující Paříž a Istanbul. Po válce význam vlaku upadal. Původní Orient express ukončil provoz v roce 1977.

Naštěstí v roce 1982 britský podnikatel James B. Sherwood koupil a nechal zrestaurovat několik původních vozů. Moderní verze se dnes jmenuje Venice Simplon-Orient-Express (VSOE) a spojuje Londýn, Paříž a Benátky, občas zajíždí i do Prahy, Vídně nebo Budapešti.

Zprávy z dráhy

Vzhled zrestaurovaných interiérů odpovídá 30. letům právě ve stylu art deco: najdete zde spoustu sametu, křišťálu, mosazi i šampaňského. Není divu, vždyť společnost Belmond, která spravuje síť luxusních hotelů, restaurací a turistických vlaků po celém světě, a tedy i Orient Express, je od roku 2018 součástí skupiny LVMH, do níž patří značky jako Louis Vuitton nebo Moët & Chandon.

