Dům s nečekaným překvapením. Co se skrývá pod podlahou obývacího pokoje?
Když si žena postaví hlavu, postaví i srub. Jako 25letá Lucie v Jindřichově
Lucii bylo 25 let, když se rozhodla pro stavbu srubu v Jindřichově na Šumpersku. Při plnění svého smělého snu předvedla velkou kuráž. „Chtěla jsem vypadnout z paneláku a dívala se po nějaké chalupě –...
Koupili zničený kostel. Sami a s napjatým rozpočtem ho přestavují na bydlení
Rodina s třemi dětmi se chtěla osvobodit od hypotéky. Pár koupil v Pensylvánii opuštěný kostel za 53 tisíc dolarů, v přepočtu za 1,1 milionu korun. A na dalších 100 tisíc dolarů, v přepočtu 2,1...
Panelový byt v Brně, který vás dostane. Z bytu 3+kk je moderní a útulný ráj
Původní panelový byt 3+kk v Brně se majitelka rozhodla ještě před nastěhováním proměnit. Přežitá dispozice jí už nevyhovovala. Přála si, aby byt odpovídal současným nárokům na pohodlné bydlení....
Skvělá proměna bytu v paneláku: matka i syn mají každý ložnici i koupelnu
Zadáním pro architektku Markétu Janderovou byla kompletní rekonstrukce bytu v paneláku, který po patnácti letech od posledních úprav působil zastarale a už neodpovídal funkčním ani estetickým...
Vítěz StarDance Jan Onder bydlí v pražských Nuslích. Lekce tance dává v obýváku
Tanečník, pedagog a dvojnásobný vítěz StarDance Jan Onder nás přivítal ve svém bytě v pražských Nuslích, kam se přestěhoval z praktických důvodů. Ve stejném městském obvodu totiž sídlí i Česká...
Na realitním trhu se objevil dům s historickou zajímavostí. Nemovitost, která stojí v anglickém Penkhullu nedaleko města Stoke-on-Trent, skrývá v obývacím pokoji unikátní překvapení. Pod podlahou je...
Dům, kde se skvěle odpočívá. Pohodlí napomáhají i chytré vychytávky
Rekonstrukci přízemního domu z roku 2012 zvládli noví majitelé sami, ale se zařízením interiéru se obrátili na odborníky, na studio Punto Design. To spolupracuje zejména s italskými výrobci, a právě...
Byt nesmíme vymalovat, majitelka chce vše hradit z kauce. Má na to právo?
Dostali jsme výpověď a čeká nás vystěhování z bytu. Majitelka nám ale nejspíš nevrátí kauci ve výši 24 tisíc korun. Před čtyřmi lety nechala vymalovat byt za 18 tisíc korun a tvrdí, že za dobu, co v...
Z malého bytu s plochou 28 m² vykouzlila půvabný byt se spoustou místa
Proměnit malý prostor na plnohodnotné bydlení není vůbec snadné. Designérka Adéla Bačová jej však pojala jako prostorovou výzvu, která dokazuje, že z 28 metrů čtverečních lze vytvořit funkční byt s...
Dům, který už byl třeba. Vítězem ceny za architekturu se stal první dětský hospic
Česká komora architektů naznala, že v Česku chybí architektonická soutěž, která by byla dostatečně nezávislá, a tak vznikla Česká cena za architekturu. A letos proběhl již desátý ročník.
Bambus je odolný soupeř, táhne se od souseda a ničí vše. Víme, jak ho zničit
Soused si u společného plotu vysadil bambus. U něj se mu moc nedaří, má sotva tři metry. Zato u nás se neplánovaně rozrostl. Náš nechtěný bambus je vysoký už přes šest metrů, popisuje Lukáš svůj...
Dům ve svahu trpěl výškovým chaosem. Teď je v něm vestavěný i byt pro dceru
V atraktivním prostředí oblíbené lokality na okraji Prahy, kde majitelé dosud žili v pronájmu, se naskytl k prodeji starší velmi členitý dům na svažitém pozemku s překrásným výhledem do zalesněného...
Secese v modré a bílé. Vídeňská Vojcsikova vila je malý, ale zapomenutý klenot
Mistrovská škola prominentního architekta vídeňských Secesionistů prof. Otta Wagnera na tamní umělecké akademii byla doslova líhní velkých talentů. Dnes si představíme slavnou vilu dvou z nich.
Poličky, které nemusíte přivrtávat, i geniální nápad, jak mít doma pořádek
Některé geniální věci vznikají náhodně: někdy je to padající jablko na hlavu Isaaca Newtona, jindy jen žádost ženy, aby manžel konečně přišrouboval poličku v koupelně. A ten ji skutečně přidělal,...
Často vůbec nespím. Architekt Kolář o dřině, havárii v tatře i slavnějším bratrovi
Fascinuje mě, když sedím nad čistým papírem, vznikne nápad, který se promění v technický projekt, a pak přede mnou začne růst skutečná stavba. To je úžasný okamžik, kdy mám pocit, že se mi rodí dítě,...
