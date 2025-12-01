Dům s nečekaným překvapením. Co se skrývá pod podlahou obývacího pokoje?

Lenka Weberová
Na realitním trhu se objevil dům s historickou zajímavostí. Nemovitost, která stojí v anglickém Penkhullu nedaleko města Stoke-on-Trent, skrývá v obývacím pokoji unikátní překvapení. Pod podlahou je studna z 19. století.
Na realitním trhu se objevil dům s historickou zajímavostí… Nemovitost, která stojí v anglickém Penkhullu nedaleko města Stoke-on-Trent,... Prodejní cena je 410 tisíc liber, v přepočtu 11,3 milionu korun. Historická nemovitost byla postavená v roce 1824. Z této doby se ve vesnici dochovala pouze tři takováto stavení. Dům má kromě jiných pokojů také čtyři ložnice. Obydlí si nechal postavit místní mlynář a sládek. V interiéru zaujme moderně vybavená kuchyň. V kuchyni je vestavěná americká lednice, trouba a mikrovlnka. Nechybí barový pult se dřezem a snídaňovou částí s barovými židlemi. V domě je také několik společenských místností. Historický původ připomínají odhalené dřevěné trámy.

Užitná plocha domu je 139 metrů čtverečních.

1. prosince 2025

1. prosince 2025

30. listopadu 2025

29. listopadu 2025

28. listopadu 2025  18:02

28. listopadu 2025

28. listopadu 2025

27. listopadu 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

27. listopadu 2025

27. listopadu 2025

26. listopadu 2025

26. listopadu 2025

