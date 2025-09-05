Oba byty jsou součástí bytového domu v rámci projektu Dock v pražských Holešovicích, kde zaujímají celé horní podlaží. Po jejich obvodu se vine velkorysá střešní terasa, opticky rozdělená na dvě části, aby každá jednotka měla své soukromí.
Architekti z ateliéru BekArch, které majitel oslovil ke spolupráci, převzali prostor ve stavu shell and core, tedy pouze s nosnými zdmi a šachtami. „Klientovo přání bylo vytvořit v prostoru dva byty, přičemž větší z nich bude využívat on sám, menší je určený pro jeho bratra, který žije v jiném městě, ale do Prahy často dojíždí,“ vysvětluje architekt Jan Bek, zakladatel ateliéru BekArch.
A dodává: „Tento projekt pro nás byl trochu neobvyklý, protože jsme tentokrát nic nebourali, ale naopak jsme konstrukce doplňovali, abychom docílili praktické dispozice, která odpovídala představě klienta.“
S ohledem na zcela nové dispoziční dělení bytů se stavěly veškeré příčky, skleněné stěny a truhlářské prvky. To s sebou neslo i přípravu instalačních rozvodů a nášlapných vrstev.
Vstup s noblesou
Byty jsou samostatně přístupné ze společné chodby se schodištěm. Do většího z nich vede i výtah, který ústí přímo ve vstupní hale, jejíž stěnu zdobí luxusní tapeta v efektních bronzových tónech od výrobce Glamora.
„Od počátku nám bylo jasné, že půjde o interiér plný nevšedních detailů. Klient má výrazný cit pro estetiku a nebál se netradičních řešení,“ popisuje spoluautorka návrhu, architektka Linda Polomová.
Zelený mramor jako ústřední akcent
Podobnou atmosféru se architektům podařilo zachovat v celém interiéru, protože si vzhledem k jeho velké prosvětlenosti mohli dovolit pracovat s tmavšími dekory.
„Prvotní inspirací nám byly ´pánské´ interiéry: tmavá mořená dýha, betonové stěrky na stěnách, kovové prvky a sklo, přičemž jsme prostor opticky prosvětlili zvolením bělené dubové podlahy. Snažili jsme se však dostat do návrhu nějaký osobitý akcent, který by odrážel klientův smysl pro detail a výrazné designové prvky. A tak nás napadlo poměrně jednoduchou barevnou paletu pohledově ´rozbít´ výrazným zeleným mramorem,“ říká architektka Polomová.
Dekor zeleného mramoru Verde Aver byl s ohledem na přírodní odstíny a tmavý dekor dřeva jasnou volbou. Nakonec se stal nosným motivem celého interiéru.
V přilehlé koupelně v ložnici je mramor v podobě obkladu stěny, vizuálně tak podtrhuje jednotný designový koncept bytu. Ta je stejně jako sousedící šatna od ložnice oddělená prosklenou stěnou, která místnostem zajišťuje přísun denního světla.
Působivé detaily
Hlavní obytná část je od předsíně oddělená posuvnými skleněnými dveřmi v kovovém rámu, které stejně jako ostatní interiérové dveře a celoskleněné příčky do realizace dodávala česká společnost JAP.
„Zelený dekor mramoru jsme využili také pro část spodních kuchyňských dvířek. Jde o velkoformátový obklad, který je následně instalován na truhlářské prvky, což vyžadovalo důkladné technické promyšlení jednotlivých detailů, aby jejich napojení působilo čistě a zároveň bylo vše plně funkční,“ popisuje architekt Jan Bek.
Precizně zpracovaná dvířka ovšem nejsou jediným působivým elementem kuchyňské linky: v její prostřední části poutá pozornost stěna obložená „stařeným“ zrcadlem, jehož jemná dekorační vrstva pod sklem dodává prostoru nostalgický nádech.
Stěna plná tajemství
Nalevo od barového pultu je do truhlářského bloku integrované velké zrcadlo, za kterým je nenápadně ukryta televize. Jak vysvětluje architektka Linda Polomová: „Byl to klientův nápad: televizi jsme umístili do niky a zakryli zrcadlem, aby nerušila celkový dojem.“
Nalevo od zrcadla se zase v truhlářském prvku skrývají interiérové dveře. Těmi se prochází do technické místnosti a koupelny. Dveře ve skryté zárubni se otevírají pomocí úzkého dlouhého madla, díky speciálnímu magnetickému systému Magnetic od českého výrobce M&T. Pro sjednocení designu použili architekti stejné madlo i pro vestavěnou vinotéku nalevo od dveří.
Levá část hlavní obytné zóny náleží jídelně, které dominuje atypický stůl od italského výrobce Bonaldo s osmi židlemi. V protilehlých rozích pak vznikla dvě soukromější zákoutí, truhlářským blokem a skleněnými dveřmi oddělená pracovna a na opačné straně kout s krbem. Na přání majitele celý prostor doplňují výrazné zelené závěsy, které akcentují hlavní barevný motiv.
Společný rukopis
Menší byt určený pro bratra majitele se nese v jemných, přírodních béžových tónech, které prostoru dodávají klidnou a útulnou atmosféru. Stejně jako v prvním bytě se i zde opakuje motiv mramoru.
Pro pracovní desku a zástěnu kuchyňské linky, ale i pro obložení stěny v koupelně byl zvolen dekor ve světlé bílo-béžové variantě, který ladí s celkovým přírodním tónem interiéru. Z ložnice i z obývacího pokoje je přístup na terasu, která funguje jako přirozené rozšíření obytného prostoru.
Oba byty spojuje jednotná materiálová a barevná linka, mramor, dřevo, sklo a kov v zemitých tónech. Přesto má každý z nich svůj osobitý charakter, jeden výrazný, dramatický, druhý klidný a jemný. Společným prvkem je i inteligentní systém Loxone, který řídí stínění, klimatizaci, osvětlení i integrované reproduktory.
„Možná jsme měli štěstí, ale s klientem jsme si od začátku skvěle rozuměli. Projekt tak nezasáhly žádné zásadní změny a společným dialogem jsme se postupně dopracovali k výsledku, ze kterého jsme všichni nadšeni,“ uzavírá architekt Jan Bek.
Technické údaje
Lokace bytu: Praha, Holešovice, projekt Dock
Rok realizace: 2025
Podlahová plocha – větší byt: 108 m2 + 129 m2 terasa
Podlahová plocha – menší byt: 50 m2 + 59 m2 terasa
Vytápění: centrální, podlahové konvektory
Výrobci a dodavatelé:
Studio BekArch
Autoři: Ing. arch. Jan Bek, Ing. arch. Linda Polomová, BekArch
Architektonický ateliér BekArch se věnuje jak návrhům rezidenčních staveb, tak tvorbě komerčních a soukromých interiérů. Z toho plyne i rozdělení portfolia do sekcí House, Private a Social. V portfoliu ateliéru často figurují restaurace, kavárny a kanceláře.
Ateliér klade důraz na komplexnost služeb, kromě projekční fáze jsou schopni domluvit i odzkoušené dodavatele a pomoci klientovi s realizací. Ve své tvorbě se snaží dosáhnout maximální funkčnosti a vizuálně prostory sjednotit.