Bydlím v obecním bytě a už nějaký čas bojuji se štěnicemi. Štěnice nám do bytu lezou prokazatelně od souseda, který přiznal, že už pět měsíců má doma nějaké černé brouky. Prý nevěděl, co to je, a tak to neřešil, píše Dana v příspěvku do seriálu Pronájem pod lupou.