V paneláku máme štěnice. Táhnou se od souseda, který hromadí věci od popelnic

Soused začal do svého bytu nosit věci, které najde na ulici nebo v popelnici. Nejdřív to bylo jen občas, postupně z toho bylo každodenní pravidlo. Někdy přinese nábytek, jindy jen drobnost. Bál jsem se, co z toho bude. Jednoho dne sousedka u sebe v bytě objevila štěnice. Je zoufalá a celou situaci hlásila na SVJ.

Chystají se k nám profesionálové, kteří by měli provést dezinsekci. S tím jsou spojené obrovské problémy s řadou nařízení. Je to náročné i finančně. Hubení se musí provádět několikrát. Celou akci zaplatí SVJ z našich peněz. Nevím, zda je možné určit viníka a požadovat po něm náhradu. Soused navíc tvrdí, že má právo nosit si do bytu, co chce. Že prý to není zakázané. Poradíte, co dělat?