Soud nařídil vystěhování, nájemci bydlí dál. Jak je mám dostat z bytu?

S manželi byly od začátku problémy. Jak s placením, tak s nedovoleným zabíráním zahrady a drobnými krádežemi po domě. Smlouvu na dobu určitou jsem proto vypověděla.

Než vypršela výpovědní lhůta, přišel pán o nohu. Do bytu se dostavila komise a manželům bylo sděleno, že vzhledem k zdravotnímu stavu muže, jim sehnali bezbariérový byt. Nabízeli jim i další možnosti. Vše odmítli, přestože věděli, že jim nájemní smlouvu neprodloužím. Vše dospělo až k soudu, kde jim bylo řečeno, že se musí vystěhovat. Podali odvolání a výsledek soudu byl potvrzen, mají se vystěhovat.

Byla jsem ochotná počkat, protože pán přišel i o druhou nohu. Snažila jsem se jim dát čas. Nové bydlení však přestali hledat a stěhovat se nehodlají. Jak mám dostat tyto nájemníky z mého bytu?

Na dotaz čtenářky odpovídá advokátka Vendula Ciběnová

I když bylo ve vašem případě již soudem pravomocně rozhodnuto o vyklizení bytu, nemůžete jako pronajímatel sama nedobrovolně vystěhovat nájemce z bytu tak, že vniknete do bytu a vystěhujete jejich věci. Takovým jednáním byste se totiž dopustila trestného činu porušování domovní svobody, neboť takový trestný čin spáchá osoba, která neoprávněně vnikne do obydlí jiného.

Vyklizení prostřednictvím exekuce

Jestliže máte k dispozici pravomocné rozhodnutí soudu, které ukládá nájemcům povinnost byt vyklidit, a již uběhla lhůta pro vyklizení bytu, můžete se domáhat vyklizení prostřednictvím exekučního řízení. Není-li v rozsudku stanovena žádná lhůta, je podle zákona lhůta 15 dnů ode dne právní moci rozsudku, v níž je potřeba byt vyklidit.

Poté je možné podat exekuční návrh k jakémukoliv soudnímu exekutorovi nebo podat návrh na nařízení exekuce k exekučnímu soudu, kterým je soud, v jehož obvodu mají nájemci své bydliště. V rámci exekučního řízení byt vyklidí přímo soudní exekutor nebo exekuční soud a učiní opatření, aby byli vykázáni nájemci, kteří se v daném bytě neoprávněně zdržují.

Podání trestního oznámení

Kromě řešení vyklizení bytu prostřednictvím exekuce máte také možnost podat trestní oznámení pro spáchání trestného činu neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru.

Takového trestného činu se totiž dopustí ten, kdo protiprávně užívá byt, dům či nebytový prostor, a to například po platném skončení nájmu. Trestní oznámení můžete podat u policejního orgánu nebo přímo na státním zastupitelství, přičemž tyto orgány jsou povinny se věcí zabývat a věc prověřit.

Vendula Ciběnová Absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.

Působí jako samostatný advokát v AK Ciběnová.

Zaměřuje se především na právo nemovitostí (převody nemovitostí, zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, nájemní smlouvy, spory související s nemovitostmi) a závazkové (smluvní) právo.

V případě, že by policejní orgán dospěl k závěru, že zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin, zahájil by proti nájemcům trestní stíhání. Probíhající trestní stíhání pro spáchání trestného činu by mohlo být motivací pro nájemce, aby se z daného bytu vystěhovali. Nicméně v rámci trestního řízení policejní orgán a ani soud nebude sám provádět vyklizení bytu, jak by činil soudní exekutor nebo exekuční soud.

Na závěr si jen dovolím upozornit, že vy jakožto pronajímatel máte právo požadovat po nájemci úhradu za užívání bytu do doby, než bude byt ze strany nájemců skutečně odevzdán, a to ve výši ujednaného nájemného.

Pokud tak již nebylo z vaší strany učiněno společně s podáním žaloby na vyklizení, můžete se toho domáhat poté, co nájemci byt vyklidí, jelikož v danou chvíli budete vědět přesný okamžik, za jaké konkrétní období žádat úhradu za užívání bytu. Je však potřeba si dát pozor na promlčení tohoto nároku.