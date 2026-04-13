Dům po dědečkovi k nepoznání. Veronika s rodinou ukazuje, jak se staví sen

Klára Lyons
Místo bourání se rozhodli pro návrat ke kořenům. Veronika zdědila stavení u Berouna po svém dědečkovi a před osmi lety se s partnerem pustila do odvážné rekonstrukce. Dnes v domě žijí s malým synem a čtyřnohou smečkou, a i když už bydlí náramně, jejich plány na vylepšení zdaleka nekončí.

„V domě bylo potřeba udělat prakticky vše nově. Spoustu věcí jsme zvládli sami, například bourací práce a rozvody vody dělal můj partner. Kamenná zeď v obýváku je zase práce mého táty, který také dělal kamenný plot. Na další práci jsme si najali řemeslníka z řad našich známých. Bohužel to nebylo šťastné řešení, protože práce nebyla příliš kvalitní. Dodnes těžce nesu třeba křivé a hluboké spáry, které bijí do očí. Bohužel nás tenkrát tlačil čas i peníze a dnes bych udělala spoustu věcí jinak. Ale i přesto se nám bydlí krásně. Život na venkově už bych neměnila. Máme to kousek do lesa i k řece, můžeme vypustit dítě i psa na zahradu a pěstovat zeleninu a ovoce,“ říká Veronika.

Chlév a výminek staré přes sto let

Dům je řešený jako klasické selské stavení ve tvaru U, který tvoří stodola s chlévem, výminek a obytná část. Nejstarší části domu jsou staré zhruba sto let, současná podoba je z 60. let minulého století. Původní nákresy po majitelčině pradědečkovi a dědečkovi visí zarámované v chodbě.

Veronika si zařizování svého nového domova podle svých slov velmi užívala.

„Od začátku jsem věděla, že chci mít dům zařízený ve venkovském stylu a vybavený převážně starými kousky. Jezdila jsem po všech možných vetešnictvích, anticích a bleších trzích, až jsem měla tolik věcí, že jsem s nimi dokázala zařídit i tak velký dům, jako je ten náš. Tato vášeň mě neopustila, i když dnes nakupuji mnohem méně a s větší rozvahou. Ale kdykoli někam jedeme na výlet, hledám si, zda je v okolí nějaký antik,“ vypráví Veronika o své vášni, díky které je dům zařízený v osobitém stylu a dýchá kouzlem starých časů.

Veronika dbá na tradice
Veronika si bydlením ve starém stavení splnila svůj sen.
S partnerem a synem žije obklopená dobovým nábytkem.
Rodině se žije krásně.
Kuchyň je malá, ale majitelce stačí.
23 fotografií

Inspiraci starožitnými věcmi ukazuje Veronika i na svém instagramovém profilu, kde své bydlení představuje široké základně sledujících.

Při zařizování se majitelé rozhodli vyměnit většinu novodobého nábytku za starý. Některé kousky renovovala sama majitelka. Příkladem je stolička, kterou Veronika přinesla z místního sběrného dvora a od té doby ležela roky v garáži. Dnes je funkčním sedátkem pro syna a majitelům dělá obrovskou radost. Veroničin partner zase vyrobil stolek pod umyvadlo z torza starého šicího stroje, který patřil její babičce.

Nový život pro věci ze skládky

Láska ke starožitnostem se propisuje do celého domu. V kuchyni jsou vystavené starožitné kořenky, starožitný čajový servis i dózy na uskladnění potravin. Stěny zdobí staré obrazy a majitelé postupně vyměňují obyčejné plastové vypínače za porcelánové. Starožitné jsou i vánoční a velikonoční ozdoby. Drobný nábytek shromažďuje Veronika ve stodole, kde čeká na postupnou renovaci.

„Většinou to funguje tak, že si najednou usmyslím pověsit někam poličku, zajdu do stodoly a nějakou tam vždycky najdu (obvykle dotaženou z kontejneru). Obrousím ji, natřu a je hotovo,“ usmívá se Veronika.

Majitelé si cení toho, že díky starožitnostem se jejich bydlení odlišuje od ostatních.

„Občas mi lidé píšou, že máme krásnou chalupu, ale my tady opravdu bydlíme. Muž byl k tomu ze začátku trochu skeptický, ale nakonec si zvykl a často mi vozí různé poklady ze skládky nebo sám hledá v inzerci. Často mi chodí zprávy typu: u vás to vypadá jako u mé babičky, toto jsme doma také měli a podobně. Dělá mi radost, že některým lidem mohu připomenout jejich dětství nebo vzpomínky na prarodiče. Lidé jsou také často překvapeni, když zjistí, že jsem poměrně mladá a spíše očekávají, že za mým profilem stojí právě někdo ve věku jejich babiček. Já jsem ale lásku ke starým věcem zdědila po rodičích a jen jsem ji ještě víc zvýraznila,“ zakončuje Veronika.

Majitele čeká na domě ještě spousta práce, například udělat nové chodníky kolem domu nebo opravit stodolu. Veronika je ale v současné době na mateřské dovolené, takže jí nezbývá tolik financí. Na jaře má v plánu pustit se do zahrady, kde plánuje zařídit část jak okrasnou tak i užitkovou. Ve vzdálené budoucnosti sní o malé kavárně s malým vetešnictvím, kterou by si zařídili přímo ve stodole.

Zapomeňte na bazén. K parádní rezidenci u Mukařova patří vlastní lom plný ryb

Rezidence, která stojí stojí v obci Žernovka u Mukařova, má užitnou plochu 281...

Rezidence, která stojí stojí v obci Žernovka u Mukařova, má užitnou plochu 281 metrů čtverečních a obklopuje ji pozemek velký 7 874 metrů čtverečních. Součástí je soukromý zatopený lom s rybami,...

Takto vypadá moderní úkryt v horách. Odvážný tah vyšel Jarmilovi na výbornou

K oběma majitelé přistoupili s velkou pokorou a citem pro materiály i detaily.

Žádný rustikální nábytek ani přeplácané dekorace. Jarmil a jeho žena se v Orlických horách rozhodli pro radikální minimalismus. Podívejte se, jak vypadá roubenka, kde hlavní roli hraje čistý prostor...

Prosklený luxus, který v horách nečekáte. V CHKO si postavili vysněnou chalupu

Prosklená fasáda má plochu 150 m2, nabízí tak neuvěřitelné výhledy.

Stavět místo staré chalupy novou v chráněné krajinné oblasti znamená nejen splnit přání investora, ale také dodržet přísné regulace, které k takovým místům patří. Naštěstí se představy majitele a...

Z nuly k luxusu na Bali. Češi vybudovali resort, který milují i celebrity

Některé chatky mají i soukromý bazén.

Když se Michaela s manželem vydala vybavena jen základní znalostí angličtiny na Bali, netušila, že jednoho dne bude majitelkou prosperujícího resortu. Jak složité je na Bali budovat téměř od nuly a...

Manželé toužili po domově. Úžasnou proměnu na Vinohradech stihli za pár týdnů

Osvěžujícím akcentem je barevně lakovaný starý repasovaný stolek.

Sto deset metrů čtverečních v bytovém domě z druhé poloviny devatenáctého století na pražských Vinohradech se díky zdařilým zásahům architekta Dana Merty a kolektivu ze Studia MA proměnilo ve velmi...

Dům po dědečkovi k nepoznání. Veronika s rodinou ukazuje, jak se staví sen

Veronika si bydlením ve starém stavení splnila svůj sen.

Místo bourání se rozhodli pro návrat ke kořenům. Veronika zdědila stavení u Berouna po svém dědečkovi a před osmi lety se s partnerem pustila do odvážné rekonstrukce. Dnes v domě žijí s malým synem a...

13. dubna 2026

Malý byt s obří energií na Vinohradech. Barvy na 41 metrech popírají nudu

Barový pult odděluje kuchyň od zbytku místnosti a funguje jako jídelní stůl i...

Bydlet v Korunní ulici v Praze znamená být v centru města, kde to prostě žije. A zároveň si užívat díky orientaci oken a vyššímu podlaží tiché zázemí. Architekti, kteří dali interiéru novou podobu,...

13. dubna 2026

Zvenku luxusní sídlo, ve sklepě hříšný klub. Vila za 98 milionů vyráží dech

Nabízí kino, hernu, noční klub a dokonce i unikátní prostor pro show s plně...

Máte chuť si v noci zatrsat a vyrazit na party do nočního klubu? A co kdyby byl takový podnik přímo u vás ve sklepě? Za 3,5 milionu liber (98 milionů korun) si můžete v Anglii koupit sídlo, které má...

12. dubna 2026

Šest měsíců a zázrak je hotov. Byt v přízemí dokázal porazit vlhké zdi a plíseň

V interiéru dominují výrazné barvy. Geometrie vyřezávaných tvarů a...

Z vlhkého a plesnivého bytu vznikl během šesti měsíců unikátní, až extravagantně starožitný byt v čistě soudobém pojetí. Výrazný charakter spoluvytváří výrazné barvy a autorské prvky, jako je...

11. dubna 2026

Od moderny k funkcionalismu. Stockar byl nejen významným architektem, ale i designérem

Stockar funkcionalistický. V letech 1925–1931 byl ve slovenských lázních Sliač...

Za svou kariéru tvořil v celé řadě stylů a slohů, a to nikoli pouze jako architekt a tvůrce pečlivě cizelovaných budov, ale také jako návrhář nábytku nebo šperků. Rudolf Stockar toho za svůj život...

10. dubna 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

Pražský Molochov stojí na Letné 90 let. Jeho historie je plná temných kapitol

Blok celkem čtrnácti činžovních domů v Praze na Letné, známý jako Molochov,...

Na okraji Letenské pláně v Praze stojí už téměř devadesát let na první pohled nepříliš výrazná podlouhlá budova. Komplex třinácti činžovních domů Pražany přezdívaný Molochov je však zářnou ukázkou...

10. dubna 2026

Bývalá letuška šokuje bydlením. V obýváku si postavila letadlo, které jí vydělává

Třiatřicetiletá Barbara pracovala jako letuška 14 let.

Toto v běžném bytě jen tak neuvidíte. Bývalá letuška Barbara Bacilieri, známá na sociálních sítích jako Barbie Bac, si ve svém obýváku vytvořila kulisy připomínající skutečný interiér letadla....

10. dubna 2026

Takto vypadá moderní úkryt v horách. Odvážný tah vyšel Jarmilovi na výbornou

K oběma majitelé přistoupili s velkou pokorou a citem pro materiály i detaily.

Žádný rustikální nábytek ani přeplácané dekorace. Jarmil a jeho žena se v Orlických horách rozhodli pro radikální minimalismus. Podívejte se, jak vypadá roubenka, kde hlavní roli hraje čistý prostor...

10. dubna 2026

Interiérové dveře v roce 2026: Trendy, které změní moderní bydlení

Komerční sdělení
Interiérové Bezfalcové dveře ERKADO Epimedium 1 - Dub ST CPL

Ještě nedávno se vnitřní dveře vybíraly hlavně podle ceny a barvy, aby ladily s podlahou. V současnosti se ale dveře stávají plnohodnotnou součástí interiérového konceptu. Moderní dveře pracují s...

9. dubna 2026

Z nuly k luxusu na Bali. Češi vybudovali resort, který milují i celebrity

Některé chatky mají i soukromý bazén.

Když se Michaela s manželem vydala vybavena jen základní znalostí angličtiny na Bali, netušila, že jednoho dne bude majitelkou prosperujícího resortu. Jak složité je na Bali budovat téměř od nuly a...

9. dubna 2026

Zapomeňte na bazén. K parádní rezidenci u Mukařova patří vlastní lom plný ryb

Rezidence, která stojí stojí v obci Žernovka u Mukařova, má užitnou plochu 281...

Rezidence, která stojí stojí v obci Žernovka u Mukařova, má užitnou plochu 281 metrů čtverečních a obklopuje ji pozemek velký 7 874 metrů čtverečních. Součástí je soukromý zatopený lom s rybami,...

9. dubna 2026

Nový spotřebič bez stresu? Víme, kdo vám ho přiveze, zapojí i odveze ten starý

Advertorial
T.S.BOHEMIA se při koupi nového spotřebiče postará o vše. Zařídí dovoz,...

Pořízení nového spotřebiče není jen o jeho výběru. Kdo ho přiveze, zapojí a odveze ten starý? A co když se něco pokazí či přístroj nebude fungovat? Právě tyhle starosti často nákup zbytečně oddalují....

8. dubna 2026

