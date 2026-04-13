„V domě bylo potřeba udělat prakticky vše nově. Spoustu věcí jsme zvládli sami, například bourací práce a rozvody vody dělal můj partner. Kamenná zeď v obýváku je zase práce mého táty, který také dělal kamenný plot. Na další práci jsme si najali řemeslníka z řad našich známých. Bohužel to nebylo šťastné řešení, protože práce nebyla příliš kvalitní. Dodnes těžce nesu třeba křivé a hluboké spáry, které bijí do očí. Bohužel nás tenkrát tlačil čas i peníze a dnes bych udělala spoustu věcí jinak. Ale i přesto se nám bydlí krásně. Život na venkově už bych neměnila. Máme to kousek do lesa i k řece, můžeme vypustit dítě i psa na zahradu a pěstovat zeleninu a ovoce,“ říká Veronika.
Chlév a výminek staré přes sto let
Dům je řešený jako klasické selské stavení ve tvaru U, který tvoří stodola s chlévem, výminek a obytná část. Nejstarší části domu jsou staré zhruba sto let, současná podoba je z 60. let minulého století. Původní nákresy po majitelčině pradědečkovi a dědečkovi visí zarámované v chodbě.
Veronika si zařizování svého nového domova podle svých slov velmi užívala.
„Od začátku jsem věděla, že chci mít dům zařízený ve venkovském stylu a vybavený převážně starými kousky. Jezdila jsem po všech možných vetešnictvích, anticích a bleších trzích, až jsem měla tolik věcí, že jsem s nimi dokázala zařídit i tak velký dům, jako je ten náš. Tato vášeň mě neopustila, i když dnes nakupuji mnohem méně a s větší rozvahou. Ale kdykoli někam jedeme na výlet, hledám si, zda je v okolí nějaký antik,“ vypráví Veronika o své vášni, díky které je dům zařízený v osobitém stylu a dýchá kouzlem starých časů.
Inspiraci starožitnými věcmi ukazuje Veronika i na svém instagramovém profilu, kde své bydlení představuje široké základně sledujících.
Při zařizování se majitelé rozhodli vyměnit většinu novodobého nábytku za starý. Některé kousky renovovala sama majitelka. Příkladem je stolička, kterou Veronika přinesla z místního sběrného dvora a od té doby ležela roky v garáži. Dnes je funkčním sedátkem pro syna a majitelům dělá obrovskou radost. Veroničin partner zase vyrobil stolek pod umyvadlo z torza starého šicího stroje, který patřil její babičce.
Nový život pro věci ze skládky
Láska ke starožitnostem se propisuje do celého domu. V kuchyni jsou vystavené starožitné kořenky, starožitný čajový servis i dózy na uskladnění potravin. Stěny zdobí staré obrazy a majitelé postupně vyměňují obyčejné plastové vypínače za porcelánové. Starožitné jsou i vánoční a velikonoční ozdoby. Drobný nábytek shromažďuje Veronika ve stodole, kde čeká na postupnou renovaci.
„Většinou to funguje tak, že si najednou usmyslím pověsit někam poličku, zajdu do stodoly a nějakou tam vždycky najdu (obvykle dotaženou z kontejneru). Obrousím ji, natřu a je hotovo,“ usmívá se Veronika.
Majitelé si cení toho, že díky starožitnostem se jejich bydlení odlišuje od ostatních.
„Občas mi lidé píšou, že máme krásnou chalupu, ale my tady opravdu bydlíme. Muž byl k tomu ze začátku trochu skeptický, ale nakonec si zvykl a často mi vozí různé poklady ze skládky nebo sám hledá v inzerci. Často mi chodí zprávy typu: u vás to vypadá jako u mé babičky, toto jsme doma také měli a podobně. Dělá mi radost, že některým lidem mohu připomenout jejich dětství nebo vzpomínky na prarodiče. Lidé jsou také často překvapeni, když zjistí, že jsem poměrně mladá a spíše očekávají, že za mým profilem stojí právě někdo ve věku jejich babiček. Já jsem ale lásku ke starým věcem zdědila po rodičích a jen jsem ji ještě víc zvýraznila,“ zakončuje Veronika.
Majitele čeká na domě ještě spousta práce, například udělat nové chodníky kolem domu nebo opravit stodolu. Veronika je ale v současné době na mateřské dovolené, takže jí nezbývá tolik financí. Na jaře má v plánu pustit se do zahrady, kde plánuje zařídit část jak okrasnou tak i užitkovou. Ve vzdálené budoucnosti sní o malé kavárně s malým vetešnictvím, kterou by si zařídili přímo ve stodole.