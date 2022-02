Rodina žije v domě, který si sama postavila. Deset let nemusí platit účty

Rodina, která žije v domě z hlíny a dřeva, neplatí účty za energie již celou dekádu. Díky tomu Misty (36) a její manžel Bryce (46), ušetřili v přepočtu 1,2 milionu korun, píše ve svém článku magazín brainee.sk.

Manželé se stali odborníky na soběstačnost před patnácti lety, kdy se přestěhovali do odlehlého kanadského lesa. Žijí zde i jejich dvě dcery, Sage (7) a Aurora (5).

Dvojice se před lety poznala ve městě Hamilton, kde oba pracovali jako kuchaři a oba cítili, že život ve velkoměstě pro ně není. „Od chvíle, kdy jsme se potkali, jsme okamžitě věděli, že chceme žít alternativním způsobem života,“ řekla Misty pro The Epoch Times.

To byl jeden z důvodů, proč začali stále víc jezdit na venkov na chalupu Brycovy babičky. V roce 2006 se tam nakonec přestěhovali a prostý styl života si zamilovali. „Na chalupě byl takový klid a my jsme byli pokaždé nešťastní, když jsme se museli vracet do města,“ přiznala Misty.

„Trpěla jsem intenzivními migrénami, ale když jsme se přestěhovali na venkov, mívala jsem jich stále méně,“ tvrdí. „Šest měsíců po přestěhování na venkov úplně vymizely,“ pochvaluje si.

První tři roky se Misty a Bryce učili, jak vést soběstačný život. V roce 2009 si koupili kus zemědělské půdy za v přepočtu 625 tisíc korun a rozhodli se, že začnou žít na vlastní pěst.

Vše z okolní přírody

Pár strávil týdny úklidem pozemku pokrytého odpadky. Poté čtyři měsíce stavěli svůj nový domov. Jejich domek z hlíny, písku a slámy neustále vylepšují, ale také opravují. Materiál je všude kolem.

Děti mají domácí výuku. Misty je učí podle předepsaných osnov, a navíc přidává péči o rostliny a stromy, pěstování zeleniny, chov zvířat a základy stavitelství. Manželé provozují malou cateringovou firmu, která dodává jídlo místní komunitě. Před pandemií si vydělávali především agroturismem.

Udržitelný způsob života

Bryce prohlašuje, že díky nízkonákladovému a soběstačnému životnímu stylu nemá jeho rodina problém s penězi. Stálý finanční příjem nepotřebují. V průběhu let se dopracovali k tomu, že jejich roční životní náklady dosahují v přepočtu 375 tisíc korun, a to včetně výchovy dvou dětí.

Většina potravin, které konzumují, pochází z vlastních zdrojů. Příležitostně chodí na nákupy, ovšem podle jejich slov nakupují jen pár vybraných základních položek.

„Myslím si, že rozdíl v našem životním stylu není ani tak v tom, co děláme, ale v tom, proč to děláme,“ míní Bryce. „Samozřejmě musíme získat peníze, ale smyslem našeho dne je najít nejudržitelnější a naplňující způsob života.“

Podle Brycea většina lidí tráví svůj čas prací, aby vydělali peníze a koupili si, co potřebují. On a jeho rodina také pracují, ale přímo na zahradě, na farmě či na stavbě domu. „Samozřejmě, že to není život pro každého, ale funguje to a jako rodina jsme nikdy nebyli šťastnější,“ uzavírá Bryce.